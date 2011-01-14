Додано: Вів 29 січ, 2019 01:17

Kudrjavuy написав: Но летом регламентируется 120 КВт на приготовление пищи, за что даётся субсидия.

В отопительный период - нет.

Пенсы и инвалиды в ауте. Но летом регламентируется 120 КВт на приготовление пищи, за что даётся субсидия.В отопительный период - нет.Пенсы и инвалиды в ауте.

Kudrjavuy написав: Здесь я всегда допускаю сознательную пошлость - Вам всё же довелось с Законами ознакомиться. Здесь я всегда допускаю сознательную пошлость - Вам всё же довелось с Законами ознакомиться.

Именно принятием того законопроекта.

- Я указал № - законопроект.

Бред.соціальні нормативи,на оплату житлово-комунальних послуг- у разі використання електричної енергії для індивідуального опалення -опалюваної площі на місяцьв зависимости от состава семьи и оборудования -А вот ссылку не дам. Ищите сами.С Законами, меня интересующими, я знакомлюсь самостоятельно, без подсказок.Похоже ваша "пошлость" заключается в том, что вы где-то что-то слышали, на каком-то сайте (неофициальном!) что-то прочитали, запомнили какую-то часть и это свое "знание" выкладываете как официальный документ.В отличие от вас, я всегда после цитаты офф. документа сразу выкладываю прямую ссылку на этот документ, при этом стараюсь, чтобы это был оффсайт того органа, который и принял этот документ (на сайте ВР есть большинство из документов, но иногда некоторые отраслевых министерств отсутствуют), чтобы любой мог сам убедиться, что я ничего не переврал.Вы даже с этим Законом показали свою некомпетентность - указали № и год не соответствующий действительности. И даже не ознакомились с текстом Закона, поэтому пишете прямо противоположное тому, что в нем написано.Не того, а другого. Хотя авторы законопроекта те же самые, но он переработан с учетом замечаний Головного юридичного управління ВР. В этом можно убедиться, сравнив тексты одного и другого законопроектов. А вот ссылки на них специально не выложу, помогать вам не собираюсь, ищите сами.Да? Оказывается для вас "Законопроект" и "Закон" синонимы. Жаль, что модераторы удалили тот ваш пост, но не беда, вот скрин оставшегося, с вашими словами:Здесь вы утверждаете, что это Закон и принят он в 2011-м.В общем продолжайте фантазировать дальше. Ваши фантасмагории () мне более не интересны.