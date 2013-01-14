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Політика та гроші
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Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4200420142024203
Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 08:07

не томосом единым )))))

Вместо "Армія, мова, віра" основным содержанием программы Порошенко станут социальные расходы, реформы в экономике и внешняя политика

https://censor.net.ua/news/3108714/vmes ... _reformy_v
19yuriy91
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 12:07

  19yuriy91 написав:Вместо "Армія, мова, віра" основным содержанием программы Порошенко станут социальные расходы, реформы в экономике и внешняя политика

https://censor.net.ua/news/3108714/vmes ... _reformy_v

Кстати о реформах:
18.12.2018
Кабмин распределил среди министерств на 2019 год более 400 млн грн на оплату труда специалистов по вопросам реформ

Кабинет министров Украины распределил среди министерств более 403 млн грн на оплату труда государственных служащих, которые назначаются на должности специалистов по вопросам реформ, начиная с января 2019 года.

https://interfax.com.ua/news/economic/554151.html
Там по каждому министерству конкретные цифры.
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 13:46

  19yuriy91 написав:Вместо "Армія, мова, віра" основным содержанием программы Порошенко станут социальные расходы, реформы в экономике и внешняя политика

https://censor.net.ua/news/3108714/vmes ... _reformy_v

и есть ещё люди которые верят этому брехуну?...
Андрей Золотарев о власти Порошенко: "Жлобы государств не строят"
Тракторист
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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 20:05

  19yuriy91 написав:Вместо "Армія, мова, віра" основным содержанием программы Порошенко станут социальные расходы, реформы в экономике и внешняя политика

Социальные расходы - на первом месте :(
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
Starikan
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 07:18

  Starikan написав:
  19yuriy91 написав:Вместо "Армія, мова, віра" основным содержанием программы Порошенко станут социальные расходы, реформы в экономике и внешняя политика

Социальные расходы - на первом месте :(

а шо вы хотели?
тока другим обещалки хорошей жизни ?
ну уже ж писали - кандидат не несёт ответственность за свои предвыборные обещания.
так почему бы и нет? :lol:
19yuriy91
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 07:27

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

А Я за каплина! В 4 раза снизит стоимость газа!


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