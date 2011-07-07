7 липня 2011 о 12:21Прийняття законопроекту №7562 стане ударом по економічній незалежності України і соціальній безпеці громадян - ГриценкоПроект Закону №7562 «Про гарантії держави щодо виконання рішень суду» - це справжнісіньке шахрайство. В цьому переконаний голова партії «Громадянська позиція» Анатолій Гриценко.В ефірі телеканалу «Рада» він заявив, що назва законопроекту зовсім не відповідає його суті. Так, за словами народного депутата, в пакеті перехідних положень, що зазначений у проекті Закону, пропонуються зміни до 17 інших законів, не пов’язаних з назвою.«Зокрема вносяться зміни до Закону про трубопровідний транспорт України. Їх мета – дати уряду можливість самому, без парламенту, визначати, які об’єкти нашої стратегічної газотранспортної магістралі можна віддати в приватні руки», - розповів Гриценко і нагадав: «Кілька років тому близько 400 народних обранців з усіх фракцій проголосували за те, щоб за жодних умов без згоди Верховної Ради України не віддавати в приватні руки ГТС. Зараз же пропонується позбавити парламент такого контролю».Також, як повідомив голова «Громадянської позиції», даним законопроектом влада наносить удар по інвалідам війни, ветеранам, учасникам бойових дій, вчителям, лікарям, шахтарям, працівникам міліції, чорнобильцям тощо.«Ним пропонується скасувати встановлені пільги для цих категорій громадян і дати можливість уряду самому, за власним бажанням визначати їх розміри. Це буде означати ручний режим управління. Під вибори пільги даватимуть, без виборів – ні, нібито через брак коштів. Цього допустити не можна», - наголосив Гриценко.Якщо Янукович справді дозрів до того, щоб впорядкувати систему пільг, голова «Громадянської позиції» радить президенту чесно внести законопроект за назвою «Про впорядкування пільг для громадян України».«Якщо ж глава держави хоче віддати в приватні руки українську ГТС, нехай так само запропонує відповідний законопроект про її приватизацію, і несе за це повну відповідальність», - зазначив народний депутат.Гриценко також підкреслив, прийняття законопроекту №7562 стане ударом по економічній незалежності України і соціальній безпеці громадян.Відеозапис програми дивіться тут