Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
+Додати тему
Відповісти на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
18.12.2018 Кабмин распределил среди министерств на 2019 год более 400 млн грн на оплату труда специалистов по вопросам реформ
Кабинет министров Украины распределил среди министерств более 403 млн грн на оплату труда государственных служащих, которые назначаются на должности специалистов по вопросам реформ, начиная с января 2019 года.
Kudrjavuy написав:Но летом регламентируется 120 КВт на приготовление пищи, за что даётся субсидия. В отопительный период - нет. Пенсы и инвалиды в ауте.
Бред.
соціальні нормативи, в межах яких держава надає громадянам пільги або субсидії на оплату житлово-комунальних послуг - у разі використання електричної енергії для індивідуального опалення - 30 кВт·г на 1 кв. метр опалюваної площі на місяць в опалювальний період. - от 70-130 квт/мес. до 190-250 квт/мес. в зависимости от состава семьи и оборудования - круглый год. А вот ссылку не дам. Ищите сами.
Kudrjavuy написав:Здесь я всегда допускаю сознательную пошлость - Вам всё же довелось с Законами ознакомиться.
С Законами, меня интересующими, я знакомлюсь самостоятельно, без подсказок.
Похоже ваша "пошлость" заключается в том, что вы где-то что-то слышали, на каком-то сайте (неофициальном!) что-то прочитали, запомнили какую-то часть и это свое "знание" выкладываете как официальный документ.
В отличие от вас, я всегда после цитаты офф. документа сразу выкладываю прямую ссылку на этот документ, при этом стараюсь, чтобы это был оффсайт того органа, который и принял этот документ (на сайте ВР есть большинство из документов, но иногда некоторые отраслевых министерств отсутствуют), чтобы любой мог сам убедиться, что я ничего не переврал.
Вы даже с этим Законом показали свою некомпетентность - указали № и год не соответствующий действительности. И даже не ознакомились с текстом Закона, поэтому пишете прямо противоположное тому, что в нем написано.
Именно принятием того законопроекта.
Не того, а другого. Хотя авторы законопроекта те же самые, но он переработан с учетом замечаний Головного юридичного управління ВР. В этом можно убедиться, сравнив тексты одного и другого законопроектов. А вот ссылки на них специально не выложу, помогать вам не собираюсь, ищите сами.
- Я указал № - законопроект.
Да? Оказывается для вас "Законопроект" и "Закон" синонимы. Жаль, что модераторы удалили тот ваш пост, но не беда, вот скрин оставшегося, с вашими словами:
Здесь вы утверждаете, что это Закон и принят он в 2011-м.
С вами я согласен только в одном - это не просто бред! Это наша жизнь. Раскладываю Вам далее. По полочкам, если хотите официалку.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Напоминаю время: 2007 й подъём, спрос на металлургическую продукцию и продукцию машиностроения. В Украине рост реального производства, рост экспорта. Рост банков, деловой активности, ... Видео всё же рекомендую досмотреть до конца - к этому вернёмся. https://www.youtube.com/watch?v=5fzNorM9SbM
За вторым заходом Януковича на президенство стояли уже не Ахметов - а РФ, при чём с реальной группой "Вона" - это и церковное влияние РФ, деньги, Банки, влияние местного криминала сросшегося с гос аппаратом(Административный ресурс),... - при чём управлялось из РФ. Вся добавочная прибыль концентрировалась в росте "способных и успешных", за исключением конечно "некоторых", что вкладывались в реальное развитие.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Прийняття законопроекту №7562 стане ударом по економічній незалежності України і соціальній безпеці громадян - Гриценко Проект Закону №7562 «Про гарантії держави щодо виконання рішень суду» - це справжнісіньке шахрайство. В цьому переконаний голова партії «Громадянська позиція» Анатолій Гриценко.
В ефірі телеканалу «Рада» він заявив, що назва законопроекту зовсім не відповідає його суті. Так, за словами народного депутата, в пакеті перехідних положень, що зазначений у проекті Закону, пропонуються зміни до 17 інших законів, не пов’язаних з назвою.
«Зокрема вносяться зміни до Закону про трубопровідний транспорт України. Їх мета – дати уряду можливість самому, без парламенту, визначати, які об’єкти нашої стратегічної газотранспортної магістралі можна віддати в приватні руки», - розповів Гриценко і нагадав: «Кілька років тому близько 400 народних обранців з усіх фракцій проголосували за те, щоб за жодних умов без згоди Верховної Ради України не віддавати в приватні руки ГТС. Зараз же пропонується позбавити парламент такого контролю».
Також, як повідомив голова «Громадянської позиції», даним законопроектом влада наносить удар по інвалідам війни, ветеранам, учасникам бойових дій, вчителям, лікарям, шахтарям, працівникам міліції, чорнобильцям тощо.
«Ним пропонується скасувати встановлені пільги для цих категорій громадян і дати можливість уряду самому, за власним бажанням визначати їх розміри. Це буде означати ручний режим управління. Під вибори пільги даватимуть, без виборів – ні, нібито через брак коштів. Цього допустити не можна», - наголосив Гриценко.
Якщо Янукович справді дозрів до того, щоб впорядкувати систему пільг, голова «Громадянської позиції» радить президенту чесно внести законопроект за назвою «Про впорядкування пільг для громадян України».
«Якщо ж глава держави хоче віддати в приватні руки українську ГТС, нехай так само запропонує відповідний законопроект про її приватизацію, і несе за це повну відповідальність», - зазначив народний депутат.
Гриценко також підкреслив, прийняття законопроекту №7562 стане ударом по економічній незалежності України і соціальній безпеці громадян.
Відеозапис програми дивіться тут
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.