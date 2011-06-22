Власть по тихому лишила украинцев социальных гарантий22.06.2011-06:00/в НовостиВласть добралась до социальных выплат и льгот украинских граждан — на прошлой неделе часть из них была де-факто отменена народными депутатами.Это, правда, не означает, что у власти совершенно не осталось проблем как с выплатой социалки, так и с погашением социальной задолженности. Это всего лишь означает, что властители не собираются платить гражданам то, что положено по закону. И для этого регионалы будут задействовать все возможные инструментыРегионалы осуществили мощный и, главное, результативный блицкриг против социальных гарантий украинских граждан. В частности, в рамках изменений в госбюджет-2011 (законопроект №8654) было установлено, что в течение всего 2011 г. целый ряд социальных выплат будет определяться не размерами, четко зафиксированными в соответствующих законах, а постановлениями Кабмина — «исходя из имеющегося финансового ресурса бюджета Пенсионного фонда на 2011 г.». Среди пострадавших оказались фактически самые денежные социальные категории — дети войны, чернобыльцы и военные пенсионеры.Все эти новации прозевали даже многие народные избранники, находившиеся в сессионном зале Верховной Рады в момент голосования — настолько искусно осуществили этот план ответственные знатоки законодательного процессса. Законопроект был зарегистрирован 10 июля, уже 14 июля документ принимается в первом чтении и в целом, а 16 июля его подписывает Виктор Янукович. Собственно, только после подписания закона главой государства многим депутатам наконец-то стало понятно, за что они в конечном итоге проголосовали.«і» уже писали о том, почему с декабря прошлого года регионалы так сильно озаботились как текущей социальной задолженностью перед гражданами (приблизительно 130 млрд. грн.), так и заведомо невыполнимыми социальными законами, принимавшимися, как правило, под выборы. Ведь в предыдущие годы власть предержащие вполне удовлетворялись тем, что иски украинцев, требовавших от государства свои законные социальные выплаты, успешно «топились» в судах — сотни тысяч граждан в разных инстанциях и судебных юрисдикциях выигрывали споры, но государство не выполняло решения своих же судов.Но на такое положение дел, недопустимое для любого цивилизованного государства, обратил внимание Европейский суд по правам человека (Евросуд) — он дал регионалам время до 15 июля, чтобы те придумали механизмы, которые позволят государству выполнять решения своих судов. Однако данная проблема оказалась не судебно-юридической, а политической, поскольку для ее решения необходимо было предпринять два шага: ликвидировать социальную задолженность перед гражданами и отменить заведомо невыполнимые социальные гарантии.С этой целью в январе был зарегистрирован законопроект №7562 с совершенно безобидным названием «О гарантиях государства по выполнению решений суда». Правда, реальная суть этого документа ни в коей мере не соответствует его названию — речь шла именно о намерении власти не платить гражданам положенные им по закону социальные выплаты. Это достигалось за счет относительно простого, но коварного приема: из социальных законов изымаются конкретные размеры социальных выплат, а Кабмину предоставляются полномочия по установлению этих самых размеров своими постановлениями. Такой трюк давал бы власти великолепный инструмент для оперативного манипулирования размерами социальных выплат в ручном режиме. Вплоть до теоретической возможности свести их к нулю. Как следствие, вполне могут возникнуть ситуации, когда социальные гарантии и льготы у граждан как бы есть, но они на совершенно законных основаниях равны нулю. При подобных обстоятельствах ни один суд в Украине уже не сможет вынести решение в пользу украинских граждан. Следовательно, количество выигранных гражданами дел против государства в основной своей массе значительно уменьшится и Украина прекратит наконец практику невыполнения решений своих же судов.Но законопроект №7562 пока еще не принят и в первом чтении — даже ярые сторонники Виктора Януковича стараются от него максимально дистанцироваться. Однако основополагающие идеи документа совершенно неожиданно и незаметно были воплощены в жизнь упомянутым выше способом.Как следствие, на текущий год регионалы решили свои «социальные проблемы» — при обновленных правилах игры в социальной сфере украинские граждане элементарно не смогут выиграть даже в суде. Таким образом, с плеч нынешней власти свалится изрядная доля проблем, связанных с выполнением решений своих судов.Это, в свою очередь, позволит вести переговоры с Евросудом — регионалы еще не сделали в полном объеме то, что от них требует Европа, но предприняли в этом направлении конкретные, осязаемые шаги. Что позволяет надеяться на очередную отсрочку от Евросуда.Андрей УМАНЕЦ