Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Власть добралась до социальных выплат и льгот украинских граждан — на прошлой неделе часть из них была де-факто отменена народными депутатами.
Это, правда, не означает, что у власти совершенно не осталось проблем как с выплатой социалки, так и с погашением социальной задолженности. Это всего лишь означает, что властители не собираются платить гражданам то, что положено по закону. И для этого регионалы будут задействовать все возможные инструменты
Регионалы осуществили мощный и, главное, результативный блицкриг против социальных гарантий украинских граждан. В частности, в рамках изменений в госбюджет-2011 (законопроект №8654) было установлено, что в течение всего 2011 г. целый ряд социальных выплат будет определяться не размерами, четко зафиксированными в соответствующих законах, а постановлениями Кабмина — «исходя из имеющегося финансового ресурса бюджета Пенсионного фонда на 2011 г.». Среди пострадавших оказались фактически самые денежные социальные категории — дети войны, чернобыльцы и военные пенсионеры.
Все эти новации прозевали даже многие народные избранники, находившиеся в сессионном зале Верховной Рады в момент голосования — настолько искусно осуществили этот план ответственные знатоки законодательного процессса. Законопроект был зарегистрирован 10 июля, уже 14 июля документ принимается в первом чтении и в целом, а 16 июля его подписывает Виктор Янукович. Собственно, только после подписания закона главой государства многим депутатам наконец-то стало понятно, за что они в конечном итоге проголосовали.
«і» уже писали о том, почему с декабря прошлого года регионалы так сильно озаботились как текущей социальной задолженностью перед гражданами (приблизительно 130 млрд. грн.), так и заведомо невыполнимыми социальными законами, принимавшимися, как правило, под выборы. Ведь в предыдущие годы власть предержащие вполне удовлетворялись тем, что иски украинцев, требовавших от государства свои законные социальные выплаты, успешно «топились» в судах — сотни тысяч граждан в разных инстанциях и судебных юрисдикциях выигрывали споры, но государство не выполняло решения своих же судов.
Но на такое положение дел, недопустимое для любого цивилизованного государства, обратил внимание Европейский суд по правам человека (Евросуд) — он дал регионалам время до 15 июля, чтобы те придумали механизмы, которые позволят государству выполнять решения своих судов. Однако данная проблема оказалась не судебно-юридической, а политической, поскольку для ее решения необходимо было предпринять два шага: ликвидировать социальную задолженность перед гражданами и отменить заведомо невыполнимые социальные гарантии.
С этой целью в январе был зарегистрирован законопроект №7562 с совершенно безобидным названием «О гарантиях государства по выполнению решений суда». Правда, реальная суть этого документа ни в коей мере не соответствует его названию — речь шла именно о намерении власти не платить гражданам положенные им по закону социальные выплаты. Это достигалось за счет относительно простого, но коварного приема: из социальных законов изымаются конкретные размеры социальных выплат, а Кабмину предоставляются полномочия по установлению этих самых размеров своими постановлениями. Такой трюк давал бы власти великолепный инструмент для оперативного манипулирования размерами социальных выплат в ручном режиме. Вплоть до теоретической возможности свести их к нулю. Как следствие, вполне могут возникнуть ситуации, когда социальные гарантии и льготы у граждан как бы есть, но они на совершенно законных основаниях равны нулю. При подобных обстоятельствах ни один суд в Украине уже не сможет вынести решение в пользу украинских граждан. Следовательно, количество выигранных гражданами дел против государства в основной своей массе значительно уменьшится и Украина прекратит наконец практику невыполнения решений своих же судов.
Но законопроект №7562 пока еще не принят и в первом чтении — даже ярые сторонники Виктора Януковича стараются от него максимально дистанцироваться. Однако основополагающие идеи документа совершенно неожиданно и незаметно были воплощены в жизнь упомянутым выше способом.
Как следствие, на текущий год регионалы решили свои «социальные проблемы» — при обновленных правилах игры в социальной сфере украинские граждане элементарно не смогут выиграть даже в суде. Таким образом, с плеч нынешней власти свалится изрядная доля проблем, связанных с выполнением решений своих судов.
Это, в свою очередь, позволит вести переговоры с Евросудом — регионалы еще не сделали в полном объеме то, что от них требует Европа, но предприняли в этом направлении конкретные, осязаемые шаги. Что позволяет надеяться на очередную отсрочку от Евросуда.
А для миллионов украинских граждан вся эта история означает совершенно другое — власть собирается платить положенную им социалку не в полном, а в копеечном объеме и будет предпринимать для этого любые действия. Теперь легко ответить и на другие вопросы. Например, на каком месте для регионалов находятся интересы украинцев, а на каком — их собственная выгода от пребывания у власти.
Андрей УМАНЕЦ
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Об этом заявил сегодня на заседании согласительного совета фракций представитель президента в ВР Юрий Мирошниченко.
Как сообщает ZN.UA, законопроект №7562, "О гарантиях государства исполнения решений суда" не соответствует своему названию и предполагает фактическую отмену большинства льгот для многих категорий граждан, разрешает Кабмину приватизировать объекты, ранее запрещенные к приватизации и многое другое.
В частности, законопроект предусматривает внесение изменений в 17 действующих законов. При этом изменения лишь к четырем законам имеют отношение к предмету законопроекта — обеспечению выполнения судебных решений.
Согласно тексту документа, социальные выплаты и льготы чернобыльцев, афганцев, ветеранов и инвалидов войны, милиционеров, шахтеров, медиков и учителей отныне будут регулироваться не законами, принятыми Верховной радой, а Кабинетом министров в ручном режиме, что прямо противоречит действующей Конституции Украины.
При этом в законопроекте указывается, что порядок и размер выплат ежегодно устанавливается Кабмином с учетом реальных финансовых возможностей государства. Это означает, что правительство может отказать льготным категориям граждан в социальной помощи, если решит, что в бюджете на это нет денег.
Также, законопроектом предлагается внести изменения в статью 7 закона "О трубопроводном транспорте". Эта статья в ее нынешней редакции запрещает реорганизацию и приватизацию государственных предприятий магистрального трубопроводного транспорта (МТТ), а также запрещает отчуждение и любые манипуляции с основными фондами и акциями государственных предприятий МТТ, НАК "Нафтогаз", дочерних и основанных ею предприятий и газохранилищ.
Предлагаемыми изменениями предусматривается наделить Кабинет министров полномочиями определять перечень предприятий, на которые распространяется действие статьи 7 закона "О трубопроводном транспорте".
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Верховная Рада приняла за основу скандальный законопроект 7562, который предоставляет право Кабинету министров самому определять размер льгот, в зависимости от наличия денег в бюджете.
Как сообщил ZN.UA народный депутат Украины Анатолий Гриценко, для того, чтобы документ получил поддержку депутатов, его модифицировали в другой законопроект - №9127. А именно: после того, как комитеты Рады высказались против внесения №7562 в повестку дня, Кабинет министров вчера подал новый законопроект №9127, текст которого повторяет №7562 за исключением нормы о возможности приватизации украинской ГТС.
После этого спикер ВР Владимир Литвин посчитал, что для внесения нового законопроекта будет достаточно визы одного Комитета по вопросам правосудия, возглавляемого Сергеем Киваловым (Комитет завизировал законопроект сегодня), после чего документ начали обсуждать по сокращенной процедуре.
По мнению А.Гриценко, подобные действия свидетельствуют о том, что власть не готова открыто предпринимать непопулярные шаги.
«Если есть проблемы с льготами, то надо честно это признать. После этого президент и правительство должны принять честное и смелое решение: внести законопроект об ограничении льгот отдельным категория населения. А не делать это воровато: вносить в зал законопроект «О гарантиях государства об исполнении судебных решений», где в теле закона говорится о судебном решении «Иванов против Украины», а в переходные положения включать нормы о ликвидации льгот для всех категорий населения».
Кроме того народный депутат считает, что принятие такого закона отбирает часть конституционных положений у самой Верховной Рады.
«Формирование основ социальной политики является исключительной прерогативой Верховной Рады. И люди, которые, например, участвовали в войне, или охраняли атомный реактор, должны иметь гарантии государства, определенные законом. А не так, что они придут в правительство, а оно разведет руками и скажет: 'Денег нет'», - отметил А.Гриценко.
Как сообщало ZN.UA, законопроект №7562 «О гарантиях государства исполнения решений суда» не соответствует своему названию и предполагает фактическую отмену большинства льгот для многих категорий граждан, разрешает Кабмину приватизировать объекты, ранее запрещенные к приватизации и многое другое.
В частности, законопроект предусматривает внесение изменений в 17 действующих законов. При этом изменения лишь к четырем законам имеют отношение к предмету законопроекта — обеспечению выполнения судебных решений.
Согласно тексту документа, социальные выплаты и льготы чернобыльцев, афганцев, ветеранов и инвалидов войны, милиционеров, шахтеров, медиков и учителей отныне будут регулироваться не законами, принятыми Верховной радой, а Кабинетом министров в ручном режиме, что прямо противоречит действующей Конституции Украины.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Под прикрытием выполнения обязательств перед Советом Европы и обеспечения выполнения решений Евросуда украинцев могут лишить льгот? 19 октября 2011 года Источник:Юридическая Практика http://pravo.ua/news.php?id=28248 21 сентября с.г. «Фонд содействия правосудию» распространил открытое обращение к премьер-министру Украины Николаю Азарову относительно законопроекта №7562 «О гарантиях государства по выполнению решений суда», которое, в частности, было отправлено по факсу в его приемную. Об этом «ЮП» сообщила в своем пресс-релизе председатель Правления Фонда содействия правосудию Екатерина Тарасова.
«В настоящее время мы не получили ответа на него, но продолжаем следить за ситуацией вокруг двух одиозных проектов законов №9127 и №7562», - говорится в пресс-релизе.
Речь идет о двух идентичных законопроектах с почти одинаковым названием и одинаковым текстом – «О гарантиях государства по исполнению судебных решений» и «О гарантиях государства по выполнению решений суда» которые были разработаны и внесены на рассмотрение парламента Кабинетом Министров Украины.
Небольшая разница между ними заключается лишь в стилистическом написании некоторых предложений и наличии нормы о внесении изменения в статью 7 Закона Украины «О трубопроводном транспорте» (небольшая «мелочь» которая позволяла бы Кабинету Министров Украины приватизировать газотранспортную систему). В остальном же – они полностью совпадают. В сопроводительных документах к обоим законопроектам отмечается, что они подготовлены с целью приведения положений действующего законодательства в соответствие с Европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод.
В пресс-релизе также приводится хронология относительно упомянутых законопроектов:
1. Проект закона №7562 было зарегистрировано 14 января 2011 года, второй законопроект-«близнец» – 08 сентября 2011. При этом 6 сентября с.г. проект под №7562 – не включили в повестку дня сессии Верховного Совета Украины, но уже 9 сентября включают к рассмотрению более поздний проект №9127. Необходимо отметить, что Постановлением парламента от 09.09.11 о принятии за основу проекта закона «Об исполнении судебных решений» сокращен срок подготовки законопроекта №9127 ко второму чтению наполовину.
2. 20 сентября 2011 после «митинга льготников» под стенами Верховного Совета Украины проект №9127 «вроде» отложили, но никакого постановления об этом не существует. Только в «устной» форме определенные политики пообещали его не рассматривать в ближайшее время.
3. Также 3 октября с.г. был зарегистрирован проект Постановления парламента о признании утратившим силу предыдущего постановления о принятии проекта за основу. Интересно, что данный проект зарегистрировал народный депутат от «БЮТ», а не от правящей партии, поэтому о перспективах его можно догадаться.
«Сейчас никакого другого официального «движения» обоих документов в стенах парламента мы не видели», – сообщается в пресс-релизе. То есть, оба законопроекта не являются отозванными или объединенными и продолжают находиться на рассмотрении и в любое время могут стать предметом рассмотрения.
«Мы подготовили новое обращение, уже в Верховный Совет Украины, с просьбой отклонения текстов обоих проектов, но только время и действия депутатов продемонстрируют их отношение к своим гражданам», – отмечается в тексте сообщения «Фонда содействия правосудию».
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Шествие по городу стало своеобразной формой поминок по умершему 27 ноября участнику акции протеста В Донецке продолжается акция протеста чернобыльцев. Протестующие против уменьшения пенсий льготной категории граждан Украины проводят по центральной улице Донецка траурное шествие с пустым гробом. Шествие по городу с пустым гробом стало своеобразной формой поминок по умершему 27 ноября участнику акции протеста-голодовки.
Утром, 29 ноября, в палаточный городок чернобыльцев съехались люди из разных городов. Здесь были представители предпринимателей, афганцы, чернобыльцы и так далее.
Они провели траурный митинг, помянув погибшего после сноса основной палатки голодающих чернобыльцев Геннадия Коноплева.
"Мы, ветераны всех категорий, ветераны труда и службы в вооруженных силах, мы рабочие и инженеры, мы – народ Донбасса и все, кто приехал поддержать нас, обращаемся к президенту, обращаемся к Генеральному прокурору с требованием остановить судебный и милицейский беспредел в государстве, оставить попытки противозаконных действий и манипуляции ценностями героического прошлого нашей страны и народа Украины и обеспечить достойную жизнь всех категорий граждан – от новорожденного до глубокого старца", – заявили участники митинга.
После завершения шесть человек взяли на плечи пустой гроб, за которым сформировалось колонна людей. На крышке гроба лежит хлеб. На кресте с завязанным рушником, который несут перед гробом, надпись – "Коноплев Геннадий Иванович" и годы жизни. Четыре человека несут венки перед гробом.
В настоящее время колонна движется по проезжей части улицы Университетской. Их сопровождают правоохранители – около 10 человек, которые наблюдают за ходом событий. Колонна идет медленно. Возникла пробка, движение затруднено, машины сигналят. В толпе люди держат в руках плакаты: "Львів з Донецьком", "Одесса с Донецком" и флаг с надписью "Запорожье".
В настоящее время колонна свернула на проспект Титова. Движение в центре города заблокировано.
Как сообщалось ранее, 27 ноября поздно вечером в Донецке сотрудники МЧС демонтировали палатку голодающих возле здания управления Пенсионного фонда чернобыльцев. Демонтаж происходил в тот момент, когда в палатке были люди. В ходе операции по снятию палатки одному из участников акции протеста-голодовки Геннадию Коноплеву стало плохо, его поместили в машину скорой помощи. Позднее поступила информация, что он умер.
23 ноября Донецкий окружной административный суд ночью удовлетворил иск Донецкого городского совета о запрете акции протеста-голодовки ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС возле здания областного управления Пенсионного фонда из-за возможного теракта.
Ранее сообщалось, что 15 ноября чернобыльцы из-за того, им начали выплачивать "урезанные пенсии" начали проведение акции протеста в форме голодовки. Чернобыльцы возмущены тем, что, к примеру, если у инвалида второй группы пенсия была 7 223 гривен, а с ноября эта категория стала получать от 1000 до 1200 гривен.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Если Вы выдержали Всё изучить, то прогноз в https://www.segodnya.ua/politics/decjat ... 82411.html Оккупация, сдача Украины,.......... Странным образом не был повёрнут в сторону Украины "Отменой диктаторских законов" - А государства то НЕТ(Король то голый!) - Последние, что поднялись на волне патриотизма вынуждены бежать. Бежать, что бы жить и Быть Человеком! Именно КРИК! Об этом и был выставленный от Анатолия Пашинина.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Сер 30 січ, 2019 12:41, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Могу выдать отсебятину: 1. Этот Закон о выполнении судебных решений - ПЕРЕПИСАННАЯ СТАТЬЯ №1 КОНСТИТУЦИИ УКРАИНЫ в 2011 году. 2. Сломан хребет Государства в лице населения, что это государство творит. 3. Всегда в любом случае в проигрыше те 11 категорий, что отдают всё Государству. 4. "Святость" тех кто продал и продаёт всё Государство, людей,....
И не смотря на Войну - население(патриоты Украины в Украине) - самый низ пищевой цепочки. А "бизнеса" по беспределу только растут. 1. Единственный покупатель - Государство.(у него есть деньги) 2. Единственный физический производитель - население - которое лишено официально всех Прав, и будущего в Украине!(бред, но это и есть - цель развала Украины и принятие этого "Закона").
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
И не смотря на такие потуги "Мессий" ЕСПЧ 12.10.2017 года принимает Прецендентное Решение по Украине "Бурмич и другие против Украины" http://khpg.org/ru/index.php?id=1510228023 Где ЕСПЧ Признал более 12 тысяч(!) Исков к ненасытным. Как бы не городили "Судебную реформу" - но Вор остаётся Вором! Уже здесь попали в ..... За деньги в Украине уничтожается официально НАСЕЛЕНИЕ. Именно по это причине 24.01.2019 го я писал пост - Участник не стал оформлять УБД, два года поработал в шахте,... - и выехал, выехал по сути безвозвратно. Ибо детей нужно кормить, жену лечить, а сому уже 36... Такие Люди... - это есть Хребет любого Государства. Именно они вынуждены выезжать, безвозвратно, а там всё срастается хоть и чужбина - он чисто и честно работать и Жить.
После Принятия данного "Закона" - У нас нет Государства - есть актёры, что играют роль чиновников. И правильно, организованная система поборов по аналогу Хазарского Каганата. "Всё наоборот" И противостоять этому, как и навале Орды могут только Украинцы - именно с этой целью их изгоняют с Родины.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy написав:Могу выдать отсебятину: 1. Этот Закон о выполнении судебных решений - ПЕРЕПИСАННАЯ СТАТЬЯ №1 КОНСТИТУЦИИ УКРАИНЫ в 2011 году. 2. Сломан хребет Государства в лице населения, что это государство творит. 3. Всегда в любом случае в проигрыше те 11 категорий, что отдают всё Государству. 4. "Святость" тех кто продал и продаёт всё Государство, людей,....
И не смотря на Войну - население(патриоты Украины в Украине) - самый низ пищевой цепочки. А "бизнеса" по беспределу только растут. 1. Единственный покупатель - Государство.(у него есть деньги) 2. Единственный физический производитель - население - которое лишено официально всех Прав, и будущего в Украине!(бред, но это и есть - цель развала Украины и принятие этого "Закона").
Хотя для этого есть приличные "Юридические" комментарии:
«В решении «Бурмич против Украины» подробно изложена история поражений государства Украина в вопросе обеспечения прав человека» — Н.Кульчицкий 07 августа 2018 года Источник:Юридическая Практика http://pravo.ua/news.php?id=0656020 О пилотных решениях по Украине и проблеме длительного неисполнения решений национальных судов (дела «Юрий Николаевич Иванов против Украины» и «Бурмич и другие против Украины») слушателям Школы судебной практики Legal High School рассказал Назар Кульчицкий, председатель АО «Назар Кульчицкий и Партнеры».
Лектор объяснил: пилотное решение имеет два основных отличия от обычного решения. Во-первых, в таком решении Европейский суд констатирует наличие системной проблемы. Системность возникает по двум основным причинам: недостатки законодательства и недостатки административной или судебной практики. Как правило, констатации ЕСПЧ системности проблемы предшествуют несколько решений, которые должны рассматриваться в стандартном порядке и при рассмотрении которых Европейский суд уже указывал бы на определенные недостатки. Второй особенностью пилотных решений является то, что ЕСПЧ обычно называет конкретные меры, которые должно принять государство-ответчик для исправления ситуации.
Позиция ЕСПЧ по делу Иванова достаточно проста — государство несет ответственность за исполнение решений, вынесенных против субъектов органами государственной власти, органами местного самоуправления.
Еще до рассмотрения дела Иванова действовала стандартная схема исполнения решений судов: нужно было обратиться с письмом к ГИС, которая открывала либо не открывала производство, передавала на исполнение, и в большинстве случаев из-за нехватки средств государственный исполнитель закрывал исполнительное производство и возвращал исполнительный лист взыскателю. В решении ЕСПЧ объяснил, что если на государство возложена ответственность за исполнение окончательных решений, оно не может оправдывать нехваткой средств неисполнение судебных решений, вынесенных в отношении государственных предприятий и органов государственной власти. Кроме того, нашей стране, как и всем другим, было предложено представить свой план мероприятий по решению этой проблемы. Украина от этого отказалась.
Как пояснил Назар Кульчицкий, основная сложность процесса исполнения решений заключается в том, что для этого должны быть предусмотрены средства. Существуют два пути: либо находить такие средства, либо уменьшать количество подобных решений в будущем. Именно поэтому был принят Закон Украины «О гарантиях государства относительно исполнения судебных решений» и постановление КМУ «Об утверждении Порядка погашения задолженности по решениям суда, исполнение которых гарантируется государством». Так, предусмотрен порядок взыскания средств в случае, когда должником выступает государственный орган, государственное предприятие, учреждение, юридическое лицо, принудительная реализация имущества которого запрещается в соответствии с законодательством, и установлена очередность погашения задолженности по решениям суда.
Назар Кульчицкий высказал свое мнение относительно того, как исправляют ситуацию государственные служащие сегодня, и добавил, что в деле «Юрий Николаевич Иванов против Украины» освещена проблема, которая появилась еще в 2004 году, но никаких мер для ее решения правительством Украины не было принято. А вот дело «Бурмич и другие против Украины», по мнению Назара Кульчицкого, не является чем-то новым — это лишь продолжение дела Иванова.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.