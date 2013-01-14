Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
средний ежемесячный доход всех членов семьи расчет обязательного процента платежа за услуги ЖКХ вычисление размера обязательного платежа Частные предприниматели, которые оплачивают налоги по упрощенной системе, рассчитывают размер субсидии по такому принципу:
Для плательщиков первой группы – учитывайте заработок в размере двух прожиточных минимумов.
Для плательщиков второй группы – учитывайте заработок в размере трех ПМ.
Для плательщиков третьей группы – учитывайте доход в размере четырех ПМ.
Точный расчет полагающейся субсидии – это очень сложный процесс. При определении размера льготы учитывается очень много показателей, а также применяются различные коэффициенты и формулы.
В правительстве решили упростить для граждан процесс вычисления и создали специальный онлайн калькулятор (http//teplo.gov.ua/calculation).
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.