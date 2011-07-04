Додано: Сер 30 січ, 2019 13:46

yanyura

Льщу себя глупой надеждой, что КОНКРЕТНО Вам и иным сумел все вопросы разложить из

доступных источников?



Да бы Мы имели общий взгляд на реальность процессов, что имеем.

С пониманием того, откуда ноги растут и куда "они" ведут.

И почему у нас "ВСЁ наоборот".

- К кому обращаться за комментариями.

"Непонятных" Законов.

За чем это делается и чей там Гешефт?

(Возвращаемся к первому посту с видео)

Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.