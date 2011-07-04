Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
средний ежемесячный доход всех членов семьи расчет обязательного процента платежа за услуги ЖКХ вычисление размера обязательного платежа Частные предприниматели, которые оплачивают налоги по упрощенной системе, рассчитывают размер субсидии по такому принципу:
Для плательщиков первой группы – учитывайте заработок в размере двух прожиточных минимумов.
Для плательщиков второй группы – учитывайте заработок в размере трех ПМ.
Для плательщиков третьей группы – учитывайте доход в размере четырех ПМ.
Точный расчет полагающейся субсидии – это очень сложный процесс. При определении размера льготы учитывается очень много показателей, а также применяются различные коэффициенты и формулы.
В правительстве решили упростить для граждан процесс вычисления и создали специальный онлайн калькулятор (http//teplo.gov.ua/calculation).
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
30.01.2019 Клер Браун: неисполнение Украиной решений ЕСПЧ может иметь политические последствия – Я и закон https://yaizakon.com.ua/kler-braun-neis ... ledstviya/ 15 сентября 2018 года на базе Одесского апелляционного хозяйственного суда продолжился круглый стол для судей Верховного Суда на тему «Европейский стандарты справедливого суда и их внедрение в Украине» при участии судей Европейского суда по правам человека, высокопоставленных лиц Совета Европы и ОБСЕ, европейских и отечественных экспертов. В ходе очередной секции «Роль судебной ветви власти в исполнении решений ЕСПЧ в Украине» выступила Клер Браун — Начальник секции Департамента исполнения решений Европейского суда по правам человека Совета Европы,которая отметила огромную роль судебной власти в системе конвенционных прав, а особенно в применении положений Конвенции, поскольку иногда ее применение требует одновременно и креативного применения законов. На данный момент Комитет Министров наблюдает за исполнением более 7000 решений, из которых 16% — против Украины, тогда как первое и второе место по данному показателю занимают Россия (25%) и Турция – 20%. 80% решений против Украины наблюдаются по усиленной процедуре, поскольку решения в таких делах подымают вопросы фундаментальных и системных проблем: условия содержания под стражей, длительность судебных производств, неисполнение судебных решений. Масштаб проблем на национальном уровне обширен, что приводит к неисполнению решений ЕСПЧ. В связи с такой ситуацией Украине будет сложно настаивать на полном исполнении решений ЕСПЧ другими странами, что может иметь некие политические последствия: ведь имидж Украины среди других стран Совета Европы в части исполнения решений ЕСПЧ недостаточно высок. Комитет Министров отметил, что реформа способствовала усилению позиций Высшего совета правосудия, создав гарантии независимого суда в дисциплинарных производствах: весной 2017 и летом 2018 года Комитет позитивно отозвался о проведенной реформе. Также Комитет Министров закрыл процедуры надзора по делам Салова, Белухи и Фельдмана, поскольку удовлетворился применёнными мерами, тогда как по другим делам Комитет интересуется, что будет с процедурой обжалования решений, касающихся карьеры судей, их повышения и увольнения. Следующий аспект надзора Комитета Министров – неисполнение решений национальных судов. К этой группе принадлежит большая часть неисполненных решений ЕСПЧ. Важно отметить, что процесс судебной реформы не может считаться завершенным, пока не будут исполнены все решения и не будут приняты дополнительные непрямые меры. Комитет Министров анализировал шаги Украины после 2000 года после принятия пилотных решений «Иванов против Украины» и «Бурмич и другие против Украины». После последнего из дел прошло уже достаточное время, однако в июне 2018 года Комитет выразил свою обеспокоенность в отсутствии общего решения в отношении выявленного списка проблем. Поскольку Комитет выделил средства на решение данной проблемы, в декабре 2018 года будет заслушан отчет о выполнении рекомендованных мер. В целом, картина не однозначно негативная: Комитет оценил сотрудничество Секретариата и Министерства юстиции Украины, однако проблемы есть, они структурные и требуют политической воли. Судебная ветвь власти не может решить всех вышеуказанных проблем, однако роль в их устранении – значительная.
И здесь, нет-нет не выколядовали, а с..здили.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Сер 30 січ, 2019 13:49, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
yanyura Льщу себя глупой надеждой, что КОНКРЕТНО Вам и иным сумел все вопросы разложить из доступных источников?
Да бы Мы имели общий взгляд на реальность процессов, что имеем. С пониманием того, откуда ноги растут и куда "они" ведут. И почему у нас "ВСЁ наоборот". - К кому обращаться за комментариями. "Непонятных" Законов. За чем это делается и чей там Гешефт? (Возвращаемся к первому посту с видео)
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
yanyura Если Вы не смогли осилить все буквы, часы видео, юридические тонкости,....(как sal) - Переведу для понимания с позиции Европейского Законодательства. (Женевских конвенций) - Собственник(Народ Украины) обратился в ЕСПЧ с жалобой на своих "Поводырей".(официально "слуг народных") - За возвращением своей собственности!(Государства и его активов) - Ему же отвечают: - Ты пока травку пощипай, на УЖЕ МОЕЙ ЛУЖАЙКЕ.(за копейку малую) - А тем временем я продам твою собственность(приватизирую - продам), выведу всё в зону недосягаемости. И По закону, что останется отдам, может быть, если доживёшь. и что сочту возможным.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.