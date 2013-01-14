Додано: Чет 31 січ, 2019 12:40

Я очень сожалею, но Вывода, даже посредственного ни от кого не последовало. Ведь Вам надан "Закон" цель его создания, методы применения, результат, перспектива, и кто за этим стоит.

Образно говоря(для основной части) обрисовываю.

Заказчик в Лице РФ своими правой рукой(бело-голубой) и левой рукой(бело-красной)

Разрушили Государство Украина.(основу соц гарантий критическому персоналу).

При наличии Социального Государства Украина до 2011 года - Украина превратилась в Анти-социальное. История такие примеры называет "Рабовладельческое".



Майдан - как надежда восстановления Украины - ни к чему ни привёл.

Ко власти добралась "свора шакалов", что с утроенной силой стала рвать раненную Украину на части. При чём все "союзники" - лица не просто заинтересованные в этом процессе - прямые выгодополучатели, на что рассчитывала РФ.

РФ - как заказчик, из-за Чёрной коррупции, сохранившей свои права владения в Украине, "трубу" до сих пор так и не получили - вынуждены строить обходные маршруты.

Стая, простите, стая это организованное сообщество, а мы имеем "свору" что во власти окончательно утратила "рамсы" - стала жить "по европейски", когда в стране полный аут. При чём аут стимулирован тем же заказчиком - РФ.



Все "союзники" в восторге! Конкуренты, в лице реальных производителей выведены с рынка, Накопленные средства ушли к ним, ряд критических производств не имевших аналогов ушел к ним, ....

За результат они стали получать валюту($) - США признали Украину лучшим союзником.

Население стало разбегаться по всему миру.

Перестали срабатывать патриотические лозунги. Високошановані, що ніколи не бачили смерь від Ворога стали поважними "УБД". Ті хто зі зброєю пройшов до Іловайська ... -повернулись додому, тихенько виїхали з цієї "Держави" подалі.

- Бо добре зрозуміли, з ким мають справу.

Шакалы с той же прытью продолжили разрушать приватизировать-продавать-вырезать остатки промышленности, Вещать на весь мир, про "Пакращання". Каждый, кто наколядовал ранее вынужден перебираться ближе к Киеву, ибо жизнь там ещё теплиться - МВФ дров подкидывает.

Чем больше кликуши вещают про пакращання - тем быстрее трудоспособное население вынуждено бежать.

Судебная власть официально превратилась в антиПравовую - чистый "бизнес". "Право" здесь не ночевало.

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Если кратко - где то так.

Если по подробнее, то .........полный пипец - кнопок чёрных не хватит обо всё вещать.

Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.