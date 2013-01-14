Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
+Додати тему
Відповісти на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Я очень сожалею, но Вывода, даже посредственного ни от кого не последовало. Ведь Вам надан "Закон" цель его создания, методы применения, результат, перспектива, и кто за этим стоит. Образно говоря(для основной части) обрисовываю. Заказчик в Лице РФ своими правой рукой(бело-голубой) и левой рукой(бело-красной) Разрушили Государство Украина.(основу соц гарантий критическому персоналу). При наличии Социального Государства Украина до 2011 года - Украина превратилась в Анти-социальное. История такие примеры называет "Рабовладельческое".
Майдан - как надежда восстановления Украины - ни к чему ни привёл. Ко власти добралась "свора шакалов", что с утроенной силой стала рвать раненную Украину на части. При чём все "союзники" - лица не просто заинтересованные в этом процессе - прямые выгодополучатели, на что рассчитывала РФ. РФ - как заказчик, из-за Чёрной коррупции, сохранившей свои права владения в Украине, "трубу" до сих пор так и не получили - вынуждены строить обходные маршруты. Стая, простите, стая это организованное сообщество, а мы имеем "свору" что во власти окончательно утратила "рамсы" - стала жить "по европейски", когда в стране полный аут. При чём аут стимулирован тем же заказчиком - РФ.
Все "союзники" в восторге! Конкуренты, в лице реальных производителей выведены с рынка, Накопленные средства ушли к ним, ряд критических производств не имевших аналогов ушел к ним, .... За результат они стали получать валюту($) - США признали Украину лучшим союзником. Население стало разбегаться по всему миру. Перестали срабатывать патриотические лозунги. Високошановані, що ніколи не бачили смерь від Ворога стали поважними "УБД". Ті хто зі зброєю пройшов до Іловайська ... -повернулись додому, тихенько виїхали з цієї "Держави" подалі. - Бо добре зрозуміли, з ким мають справу. Шакалы с той же прытью продолжили разрушать приватизировать-продавать-вырезать остатки промышленности, Вещать на весь мир, про "Пакращання". Каждый, кто наколядовал ранее вынужден перебираться ближе к Киеву, ибо жизнь там ещё теплиться - МВФ дров подкидывает. Чем больше кликуши вещают про пакращання - тем быстрее трудоспособное население вынуждено бежать. Судебная власть официально превратилась в антиПравовую - чистый "бизнес". "Право" здесь не ночевало. ................................................................................... Если кратко - где то так. Если по подробнее, то .........полный пипец - кнопок чёрных не хватит обо всё вещать.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
А это "вести с полей процветания восстановленной экономики", что я предложил к конкретному отслеживанию:
"Селідіввугілля" очолив рейтинг найменш успішних підприємств України У рейтингу найменш успішних держпідприємств України найпроблемнішим є "Селідіввугілля" в Донецькій області https://dn.depo.ua/ukr/dn/selidivvugill ... 0131908756 Depo. Сьогодні 12:21 На підставі звіту Мінекономрозвитку про результати діяльності 100 найбільших (за загальною вартістю активів) підприємств державного сектора економіки за 6 місяців 2018 року, "ДС" склала рейтинг найменш успішних підприємств України, передає Depo.Донбас.
Його очолив "Селідіввугілля", що знаходиться в Донецькій області.
Наявна фінансова звітність "Селідіввугілля" за 9 місяців 2018 свідчить про ще більше погіршення показників. Зокрема, чистий фінансовий результат підприємства - це збиток в розмірі 404 млн грн, що вже гірше за відповідний показник за весь 2017 (чистий фінансовий результат - збиток у розмірі 396 млн грн).
Виробничі показники "Селідіввугілля" теж залишають бажати кращого. Обсяги видобутку з року в рік скорочуються все більш швидкими темпами. Як стверджує статистика Міненерговугілля, в 2017 "Селідіввугілля" за планом повинен був добути 1031 тис. т вугілля, а за фактом добув 810 тис. т, або 78,6% від плану. План на 2018 склав 673 тис. т, за фактом було видобуто лише 396 тис. т, або 58,8% від плану. Це найгірший результат серед всіх вугледобувних підприємств Донбасу. У порівнянні з 2017 видобуток впав на 51,1%, тобто більш ніж удвічі.
При цьому "Селідіввугілля" протягом усього 2018 мав найбільшу заборгованість по заробітній платі серед всіх підприємств паливно-енергетичного комплексу. За даними Держслужби з питань праці, на 1 січня 2018 борг "Селідіввугілля" перед працівниками становив 33,5 млн грн, а на 1 листопада перевищив 99 млн грн.
На даний момент на сайті Міненерговугілля в офіційному списку керівників держкомпаній вуглепрому навпаки "Селідіввугілля" залишається порожнє місце. Якщо воно буде заповнене Пахомовим - на підприємстві стане неминучим соціальний вибух. Тому доводиться констатувати, що "Селідіввугілля" залишається найбільш проблемним - і не тільки у вугільній галузі, а й у цілому серед всіх українських держпідприємств.
Нагадаємо, раніше працівниці державної шахти "Селідіввугілля" почали голодування з вимогою виплат боргів по заробітній платі.
Для понимания, как мы живём и что нас ожидает. Из "Зоны" 1-2-3 АТО
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Ко всем парадам средних зарплат, высылок премий мамам в США, отдыху за рубежом, и пр. ништяшками:
Украинцам могут не вернуть 45% зарплатных долгов UBR https://hvylya.net/news/digest/ukraints ... olgov.html Украинцам могут не вернуть 45% зарплатных долгов Украинцам начали лучше платить зарплаты. В январе 2019 года общая сумма задолженности предприятий перед работниками сократилась на 6%, и составила 2,6 млрд. грн.
Об этом сообщает UBR со ссылкой на данные Госстата.
Львиная часть зарплатного долга приходится на реально работающие предприятия — 55%. У людей есть шансы вернуть эти деньги. 30,1% зарплатных задолженностей сосредоточено в предприятиях-банкротах и 14,9% в экономически неактивных компаниях. Здесь деньги, скорее всего, придется отсуживать и дожидаться распродажи имущества проблемных предприятий. Но даже это может не помочь, люди могут остаться без денег.
К концу 2019 средняя зарплата в Украине вырастет на 15%
Согласно госстатовской статистике, хуже всего зарплаты выплачивают в Донецкой и Луганской областях, на которые приходится 467,3 млн. грн. и 505,9 млн. грн. задолженности, соответственно. А самые дисциплинированные предприятия находятся в традиционно заробитчанских регионах — в Черновецкой (зарплатная задолженность составляет 0,1 млн. грн.) и Закарпатской областях (3,2 млн. грн.). Там люди активно выезжают на работу за границу, и местному бизнесу очень сложно подобрать персонал. Чтобы не растерять работников, компании стараются не копить зарплатные долги.
Дефицит кадров — лишь один из факторов, стимулирующих своевременную выплату окладов. Второй — это активные проверки Гоструда, которая регулярно выписывает штрафы компаниям с зарплатными долгами.
Кто реально работает - того и имеют. Сценарий прописан чисто из РФ.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Напомним, при этом в 2018 году в Украине заметно сократилось производство хлеба. Согласно подсчетам Госстата, сильнее всего сокращение производства отразилось на ржаном хлебе – его стали выпускать почти на 48% меньше, чем годом ранее. При этом хлеб в течение года дорожал.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Официозик к ранее выложенной чернухе, простите, нашей действительности:
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.