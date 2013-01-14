Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
+Додати тему
Відповісти на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Я очень сожалею, но Вывода, даже посредственного ни от кого не последовало. Ведь Вам надан "Закон" цель его создания, методы применения, результат, перспектива, и кто за этим стоит. Образно говоря(для основной части) обрисовываю. Заказчик в Лице РФ своими правой рукой(бело-голубой) и левой рукой(бело-красной) Разрушили Государство Украина.(основу соц гарантий критическому персоналу). При наличии Социального Государства Украина до 2011 года - Украина превратилась в Анти-социальное. История такие примеры называет "Рабовладельческое".
Майдан - как надежда восстановления Украины - ни к чему ни привёл. Ко власти добралась "свора шакалов", что с утроенной силой стала рвать раненную Украину на части. При чём все "союзники" - лица не просто заинтересованные в этом процессе - прямые выгодополучатели, на что рассчитывала РФ. РФ - как заказчик, из-за Чёрной коррупции, сохранившей свои права владения в Украине, "трубу" до сих пор так и не получили - вынуждены строить обходные маршруты. Стая, простите, стая это организованное сообщество, а мы имеем "свору" что во власти окончательно утратила "рамсы" - стала жить "по европейски", когда в стране полный аут. При чём аут стимулирован тем же заказчиком - РФ.
Все "союзники" в восторге! Конкуренты, в лице реальных производителей выведены с рынка, Накопленные средства ушли к ним, ряд критических производств не имевших аналогов ушел к ним, .... За результат они стали получать валюту($) - США признали Украину лучшим союзником. Население стало разбегаться по всему миру. Перестали срабатывать патриотические лозунги. Високошановані, що ніколи не бачили смерь від Ворога стали поважними "УБД". Ті хто зі зброєю пройшов до Іловайська ... -повернулись додому, тихенько виїхали з цієї "Держави" подалі. - Бо добре зрозуміли, з ким мають справу. Шакалы с той же прытью продолжили разрушать приватизировать-продавать-вырезать остатки промышленности, Вещать на весь мир, про "Пакращання". Каждый, кто наколядовал ранее вынужден перебираться ближе к Киеву, ибо жизнь там ещё теплиться - МВФ дров подкидывает. Чем больше кликуши вещают про пакращання - тем быстрее трудоспособное население вынуждено бежать. Судебная власть официально превратилась в антиПравовую - чистый "бизнес". "Право" здесь не ночевало. ................................................................................... Если кратко - где то так. Если по подробнее, то .........полный пипец - кнопок чёрных не хватит обо всё вещать.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
А это "вести с полей процветания восстановленной экономики", что я предложил к конкретному отслеживанию:
"Селідіввугілля" очолив рейтинг найменш успішних підприємств України У рейтингу найменш успішних держпідприємств України найпроблемнішим є "Селідіввугілля" в Донецькій області https://dn.depo.ua/ukr/dn/selidivvugill ... 0131908756 Depo. Сьогодні 12:21 На підставі звіту Мінекономрозвитку про результати діяльності 100 найбільших (за загальною вартістю активів) підприємств державного сектора економіки за 6 місяців 2018 року, "ДС" склала рейтинг найменш успішних підприємств України, передає Depo.Донбас.
Його очолив "Селідіввугілля", що знаходиться в Донецькій області.
Наявна фінансова звітність "Селідіввугілля" за 9 місяців 2018 свідчить про ще більше погіршення показників. Зокрема, чистий фінансовий результат підприємства - це збиток в розмірі 404 млн грн, що вже гірше за відповідний показник за весь 2017 (чистий фінансовий результат - збиток у розмірі 396 млн грн).
Виробничі показники "Селідіввугілля" теж залишають бажати кращого. Обсяги видобутку з року в рік скорочуються все більш швидкими темпами. Як стверджує статистика Міненерговугілля, в 2017 "Селідіввугілля" за планом повинен був добути 1031 тис. т вугілля, а за фактом добув 810 тис. т, або 78,6% від плану. План на 2018 склав 673 тис. т, за фактом було видобуто лише 396 тис. т, або 58,8% від плану. Це найгірший результат серед всіх вугледобувних підприємств Донбасу. У порівнянні з 2017 видобуток впав на 51,1%, тобто більш ніж удвічі.
При цьому "Селідіввугілля" протягом усього 2018 мав найбільшу заборгованість по заробітній платі серед всіх підприємств паливно-енергетичного комплексу. За даними Держслужби з питань праці, на 1 січня 2018 борг "Селідіввугілля" перед працівниками становив 33,5 млн грн, а на 1 листопада перевищив 99 млн грн.
На даний момент на сайті Міненерговугілля в офіційному списку керівників держкомпаній вуглепрому навпаки "Селідіввугілля" залишається порожнє місце. Якщо воно буде заповнене Пахомовим - на підприємстві стане неминучим соціальний вибух. Тому доводиться констатувати, що "Селідіввугілля" залишається найбільш проблемним - і не тільки у вугільній галузі, а й у цілому серед всіх українських держпідприємств.
Нагадаємо, раніше працівниці державної шахти "Селідіввугілля" почали голодування з вимогою виплат боргів по заробітній платі.
Для понимания, как мы живём и что нас ожидает. Из "Зоны" 1-2-3 АТО
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Ситуация форсируется, да, не забывайте, проблемы из-за подготовки к "приватизации" и того, что Воры уже поделили всё:
На Донбассе обесточены три угольных предприятия, готовятся масштабные акции протеста 31.01.2019, 14:33 https://vchasnoua.com/donbass/59400-na- ... i-protesta На Донбассе частично обесточены поверхностно-технологические комплексы трех угольных предприятий — ГП «Мирноградуголь» и «ГП Селидовуголь» на Донетчине, и ГП «Первомайскуголь» на Луганщине. На Донбассе обесточены три угольных предприятия, готовятся масштабные акции протеста/ фото из открытых источников На Донбассе обесточены три угольных предприятия, готовятся масштабные акции протеста/ фото из открытых источников Предприятия отключены от электроснабжения из-за гигантских долгов за использованную электроэнергию, сообщил ИА «Вчасно» глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.
По словам Михаила Волынца, полностью остановлена работа всех шахт, входящих в ГП «Мирноградуголь», частично работают шахты ГП"Селидовуголь" и ГП"Первомайскуголь".
«Обесточены поверхностно-технологические комплексы, это значит, что на шахтах нет связи, не работает интернет, бани, мастерские, ремонтные, компрессорные, — говорит Михаил Волынец. — Отключения начались вчера после обеда. Шахтеры, которые поднимались вчера на поверхность, вынуждены были мыться ледяной водой. Сейчас на шахтах приостановлена добыча угля. Уже в феврале на Донбассе прогнозируют морозы до 15 градусов, а значит, что шахты будут не только подтоплены и загазованы, но возможно и обмораживание стволов. В этом случае восстанавливать стволы придется несколько месяцев».
Профсоюзный лидер сообщил, что долги за электроэнергию угольные предприятия накапливали годами.
«Еще позавчера мы надеялись, что правительство примет решение о переброске денег из резервного фонда на погашение долгов за электроэнергию, — рассказал Михаил Волынец. — Но этого не произошло. Долги там миллиардные, они накапливались годами. Их необходимо реструктуризировать. Однако вместо этого департамент угольной промышленности, „Укринтерэнерго“ и „Районные электросети“ начали отключение должников. Все эти структуры подконтрольны министру угольной промышленности Игорю Насалику, но он не попытался скоординировать их, чтобы не допустить отключения. Вместо этого частным поставщикам электроэнергии был показан пример, что угольные предприятия можно отключать, не опасаясь того, что шахты будут затоплены и загазованы, люди лишатся зарплаты и работы, а государство понесет громадные убытки».
Михаил Волынец сообщил, что горняки планируют проведение масштабных акций протеста.
«Сейчас горняки не могут приступить к работе, они понимают, что если происходящее не остановить, то обесточены и уничтожены будут не только шахты, но и со временем — шахтерские города, — говорит профсоюзный лидер. — Сейчас на шахтах готовятся к проведению протестных акций. Будут подавать заявки на пикетирование местных органов власти, а затем протесты переместятся в Киев».
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy написав:Високошановані, що ніколи не бачили смерь від Ворога стали поважними "УБД". Ті хто зі зброєю пройшов до Іловайська ... -повернулись додому, тихенько виїхали з цієї "Держави" подалі. - Бо добре зрозуміли, з ким мають справу.
Сколько пафоса. А что мешало оформить УБД ? Мои знакомые, которые участвовали в боевых действиях, оформили статус УБД. Вы пишите о какой-то Украине, о которой не имеете никакого представления.
Цена на газ/бензин снизилась. Количество авто на дорогах не уменьшилось
Если Вы осилили всю информацию, с последних четырёх страниц могу Вас уверить, что как минимум последние пять лет на финанс рассматривается процесс - процесс запущенный "Законодательно" в 2011 году при чём до сих пор он только форсируется. Обрисовывать все прелести, и прелести того, что нас ожидает.....
Просто каждому нужно реально понимать с кем, с чем, и что ожидается. Где Враг и что от него ожидать. Что делать с Ворами....
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Кто учил историю - торговля рабами 1812-13 год. Харцизякам: - Продам раба с "Георгием" - участник полный кавалер. - 10 тысяч долларов Североамериканских штатов. - Это и есть результат "Закона о исполнении судебных решений" 2011 года. Армия - это заложник ..., не смотря на достаточное количество Патриотов - Воры форсируют уничтожение Украины. Здесь чуть-чуть конкретизировано http://www.ostro.org/general/politics/articles/562324/ А Правительство тем временем ...
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Что происходит, и что "обещают"? Интересно, нафига?
Война войной, а пек — по расписанию [11:25 30 января 2019 года ][Никита АФАНАСЬЕВ] http://ukrrudprom.com/analytics/Voyna_v ... aniyu.html Трагедия, произошедшая вчера в цехе смолоперегонки Днепровского коксохимического завода (ДКХЗ) Рината Ахметова привлекла внимание сразу к нескольким скандальным подробностям работы этого предприятия. Это не только проблемы с безопасностью труда, но и торговля с агрессором на протяжении всех лет войны, а также полная импотенция Антимонопольного комитета, когда речь заходит об активах конкретного олигархов. Безопасность труда
Напомним, в ночь с 28 на 29 января на коксохимическом заводе в Каменском Днепропетровской области прогремел взрыв, который повлек за собой пожар. Около 3:30 ночи на территории ЧАО “Днепровский коксохимический завод” в трехэтажном здании смолоперегонного цеха произошел взрыв газовоздушной смеси с возгоранием битума. После этого произошел пожар, площадь возгорания составила 200 квадратных метров. Спасатели смогли ликвидировать огонь лишь спустя 40 минут после начала пожара.
В результате в больницу с ожогами в тяжелом состоянии госпитализированы пять работников предприятия.
Человеческие жизни и здоровье традиционно не очень высоко ценятся на предприятиях Рината Ахметова. В прошлом году на предприятиях “Метинвеста” погибло более 20 сотрудников холдинга, а также его подрядчиков.
Нацполиция рапортует, что уже начала расследование аварии. Однако, до сих пор никто и никогда не слышал о реально посаженном за ЧП менеджере “Метинвеста”. В лучшем случае, дело обойдется увольнением виновника по-тихому.
Торговля с агрессором
Еще одной отличительной чертой бизнеса “самого богатого украинца” является неразборчивость в связях, особенно, торговых. Уже упомянутая смолоперегонка ДКХЗ все 4,5 года войны производила каменноугольный пек для алюминиевых заводов самого скандального на сегодняшний день российского олигарха Олега Дерипаски.
Только в 2018 году 32,5 тыс тонн пека из Каменского (бывший Днепродзержинск) были отгружены на станции, где находятся основные производственные активы, принадлежащего Дерипаске “Русала”: Красноярск-Северный (“РУСАЛ Красноярск”), Багульная (“РУСАЛ Братский алюминиевый завод”) и Орловка (“РУСАЛ Волгоградский алюминиевый завод”). Это, кстати, на 15% больше чем в 2017 году, когда ДКХЗ отправил своим российским покупателям 28 тыс тонн.
Справедливости ради, ”Русалу” поставляет пек не только ДКХЗ, но и другие коксохимзаводы “Метинвеста”. Находящийся на линии фронта Авдеевский коксохимический завод в прошлом году отгрузил заводам Дерипаски более 18,6 тыс тонн пека (17,2 тыс тонн — в 2017 году), а “Запорожкокс” — 37 тыс тонн (43 тыс тонн). Последнее предприятие, как рекордсмен по поставкам украинского пека, даже удостоилось упоминания в обновленном санкционном списке Кремля. Поэтому с декабря “Запорожкокс” прекратил поставки украинского пека в Россию. Что с лихвой компенсировали его коллеги из “Метинвеста”, не попавшие под российские санкции, — АКХЗ и ДКХЗ.
Отметим, что UC Rusal попал в расширенный санкционный список Украины (который лишил российскую компанию возможности распоряжаться местными активами, участвовать в госзакупках, ограничил ее торговые сделки на территории нашей страны, сделки с акциями и так далее) еще в сентябре 2016 года. В связи с этим Дерипаска даже начал процесс переоформления своего главного актива в Украине — Николаевского глиноземного завода (НГЗ) — на своего швейцарского трейдера Glencore. Однако, в итоге, поняв, что ему ничего не угрожает, остановил эту “сделку”.
Согласно госреестру, Дерипаска продолжает оставаться бенефициаром двух совладельцев НГЗ — ООО “Компания “Алюминий Украины” и ООО “Гуардон Украина”. В годовых отчетах “РусАл” и En+, опубликованных в марте 2018 года, эти структуры указали один актив в Украине — RUSAL Mykolaev Ltd, в котором им принадлежит 100%.
Неудивительно, что в такой ситуации заводы “Метинвеста”, наплевав на “патриотизм” и “социальную ответственность”, продолжают поставки на алюминиевые заводы страны-агрессора.
Положить конец этому бизнесу на крови пытаются в национальном парламенте. Сразу три народных депутата Украины (все — члены партии “Свобода”) Михаил Головко, Александр Марченко и Олег Осуховский в декабре зарегистрировали в Раде проект Постановления об одобрении предложений относительно применения персональных специальных экономических и прочих ограничительных мер (санкций), которые среди прочих коснутся и структур “Русала” Олега Дерипаски.
Саботаж регулирующих органов
Учитывая приближение сразу двух праздников народного волеизъявления, можно ожидать, что с высокой долей вероятности постановление о санкциях против российского бизнеса и его украинских пособников будет принято Радой. Другой вопрос, насколько четко оно будет выполняться остальными органами власти.
В качестве примера возможного саботажа можно привести уже 6 лет тянущуюся историю изменения структуры собственности все того же ДКХЗ. Еще в 2012 году стало известно, что это предприятие было продано “Евразом” Романа Абрамовича структурам, близким к “Метинвесту”, и предприятием теперь управляют менеджеры Ахметова.
Уже в декабре 2014 года антимонопольное ведомство Сербии разрешило “Метинвесту” купить 94,5536% ПАО “Евраз-ДКХЗ”.
При этом Антимонопольный комитет Украины только 6 сентября 2017 года официально объявил о сборе информации относительно концентрации на рынках кокса и коксохимической продукции в рамках процесса принятия решения о даче согласия или отказе Metinvest B.V. (Нидерланды) в приобретении “ЕВРАЗ-ДКХЗ”. И уже полтора года это дело пылится в АМКУ без какого-либо движения.
Причина такого промедления очевидна. Покупка ДКХЗ превращает и без того монополиста на рынке производства кокса “Метинвест” в супермонополиста. И согласно закону АМКУ должен отреагировать на эту ситуацию — потребовать расторгнуть сделку и наложить штраф на холдинг Ахметова. Вместо этого Антимонопольный комитет попросту саботирует принятие какого-либо решения по Днепровскому коксохимическому заводу.
Ситуация с отдельно взятым ДКХЗ демонстрирует целый ворох проблем, с которыми отказывается разбираться действующая власть: зашкаливающий за пределы разумного монополизм, торговля с государством-агрессором, высокий уровень травматизма на производстве, бездействие контролирующих органов. Положить конец этому может только тотальная перезагрузка системы власти. Будем надеяться — через ближайшие выборы.
- За чем обманывать население? - Все СМИ - частные тож "кушайте", но ГОловой сами думайте.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy написав:Високошановані, що ніколи не бачили смерь від Ворога стали поважними "УБД". Ті хто зі зброєю пройшов до Іловайська ... -повернулись додому, тихенько виїхали з цієї "Держави" подалі. - Бо добре зрозуміли, з ким мають справу.
Сколько пафоса. А что мешало оформить УБД ? Мои знакомые, которые участвовали в боевых действиях, оформили статус УБД. Вы пишите о какой-то Украине, о которой не имеете никакого представления.
Та да. Він писав що пише з окупованої території, з огляду на це все стає на свої місця. Думаю в його випадку для отримання убд тре писати в спортлото.