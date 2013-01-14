Война войной, а пек — по расписанию[11:25 30 января 2019 года ][Никита АФАНАСЬЕВ]Трагедия, произошедшая вчера в цехе смолоперегонки Днепровского коксохимического завода (ДКХЗ) Рината Ахметова привлекла внимание сразу к нескольким скандальным подробностям работы этого предприятия. Это не только проблемы с безопасностью труда, но и торговля с агрессором на протяжении всех лет войны, а также полная импотенция Антимонопольного комитета, когда речь заходит об активах конкретного олигархов.Безопасность трудаНапомним, в ночь с 28 на 29 января на коксохимическом заводе в Каменском Днепропетровской области прогремел взрыв, который повлек за собой пожар. Около 3:30 ночи на территории ЧАО “Днепровский коксохимический завод” в трехэтажном здании смолоперегонного цеха произошел взрыв газовоздушной смеси с возгоранием битума. После этого произошел пожар, площадь возгорания составила 200 квадратных метров. Спасатели смогли ликвидировать огонь лишь спустя 40 минут после начала пожара.Нацполиция рапортует, что уже начала расследование аварии. Однако, до сих пор никто и никогда не слышал о реально посаженном за ЧП менеджере “Метинвеста”. В лучшем случае, дело обойдется увольнением виновника по-тихому.Торговля с агрессоромЕще одной отличительной чертой бизнеса “самого богатого украинца” является неразборчивость в связях, особенно, торговых. Уже упомянутая смолоперегонка ДКХЗ все 4,5 года войны производила каменноугольный пек для алюминиевых заводов самого скандального на сегодняшний день российского олигарха Олега Дерипаски.Только в 2018 году 32,5 тыс тонн пека из Каменского (бывший Днепродзержинск) были отгружены на станции, где находятся основные производственные активы, принадлежащего Дерипаске “Русала”: Красноярск-Северный (“РУСАЛ Красноярск”), Багульная (“РУСАЛ Братский алюминиевый завод”) и Орловка (“РУСАЛ Волгоградский алюминиевый завод”). Это, кстати, на 15% больше чем в 2017 году, когда ДКХЗ отправил своим российским покупателям 28 тыс тонн.Справедливости ради, ”Русалу” поставляет пек не только ДКХЗ, но и другие коксохимзаводы “Метинвеста”. Находящийся на линии фронта Авдеевский коксохимический завод в прошлом году отгрузил заводам Дерипаски более 18,6 тыс тонн пека (17,2 тыс тонн — в 2017 году), а “Запорожкокс” — 37 тыс тонн (43 тыс тонн). Последнее предприятие, как рекордсмен по поставкам украинского пека, даже удостоилось упоминания в обновленном санкционном списке Кремля. Поэтому с декабря “Запорожкокс” прекратил поставки украинского пека в Россию. Что с лихвой компенсировали его коллеги из “Метинвеста”, не попавшие под российские санкции, — АКХЗ и ДКХЗ.Отметим, что UC Rusal попал в расширенный санкционный список Украины (который лишил российскую компанию возможности распоряжаться местными активами, участвовать в госзакупках, ограничил ее торговые сделки на территории нашей страны, сделки с акциями и так далее) еще в сентябре 2016 года. В связи с этим Дерипаска даже начал процесс переоформления своего главного актива в Украине — Николаевского глиноземного завода (НГЗ) — на своего швейцарского трейдера Glencore. Однако, в итоге, поняв, что ему ничего не угрожает, остановил эту “сделку”.Согласно госреестру, Дерипаска продолжает оставаться бенефициаром двух совладельцев НГЗ — ООО “Компания “Алюминий Украины” и ООО “Гуардон Украина”. В годовых отчетах “РусАл” и En+, опубликованных в марте 2018 года, эти структуры указали один актив в Украине — RUSAL Mykolaev Ltd, в котором им принадлежит 100%.Неудивительно, что в такой ситуации заводы “Метинвеста”, наплевав на “патриотизм” и “социальную ответственность”, продолжают поставки на алюминиевые заводы страны-агрессора.Положить конец этому бизнесу на крови пытаются в национальном парламенте. Сразу три народных депутата Украины (все — члены партии “Свобода”) Михаил Головко, Александр Марченко и Олег Осуховский в декабре зарегистрировали в Раде проект Постановления об одобрении предложений относительно применения персональных специальных экономических и прочих ограничительных мер (санкций), которые среди прочих коснутся и структур “Русала” Олега Дерипаски.Саботаж регулирующих органовУчитывая приближение сразу двух праздников народного волеизъявления, можно ожидать, что с высокой долей вероятности постановление о санкциях против российского бизнеса и его украинских пособников будет принято Радой. Другой вопрос, насколько четко оно будет выполняться остальными органами власти.В качестве примера возможного саботажа можно привести уже 6 лет тянущуюся историю изменения структуры собственности все того же ДКХЗ. Еще в 2012 году стало известно, что это предприятие было продано “Евразом” Романа Абрамовича структурам, близким к “Метинвесту”, и предприятием теперь управляют менеджеры Ахметова.Уже в декабре 2014 года антимонопольное ведомство Сербии разрешило “Метинвесту” купить 94,5536% ПАО “Евраз-ДКХЗ”.При этом Антимонопольный комитет Украины только 6 сентября 2017 года официально объявил о сборе информации относительно концентрации на рынках кокса и коксохимической продукции в рамках процесса принятия решения о даче согласия или отказе Metinvest B.V. (Нидерланды) в приобретении “ЕВРАЗ-ДКХЗ”. И уже полтора года это дело пылится в АМКУ без какого-либо движения.Причина такого промедления очевидна. Покупка ДКХЗ превращает и без того монополиста на рынке производства кокса “Метинвест” в супермонополиста. И согласно закону АМКУ должен отреагировать на эту ситуацию — потребовать расторгнуть сделку и наложить штраф на холдинг Ахметова. Вместо этого Антимонопольный комитет попросту саботирует принятие какого-либо решения по Днепровскому коксохимическому заводу.