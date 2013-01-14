Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
+Додати тему
Відповісти на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Порошенко не готов уходить – это видно по всем его поведенческим реакциям – он костьми ляжет и использует любые манипуляции, средства и способы, чтобы остаться на своем посту. Он пытается убедить украинский народ, что любой кандидат кроме него выгоден Путину и только он Кремлю невыгоден. В действительности, наоборот — Кремль поддерживает Порошенко.
Забавный взгляд от оппозиции Путину на ситуацию в Украине )))
freeze написав: Там про Украину от Белковского: Порошенко не готов уходить – это видно по всем его поведенческим реакциям – он костьми ляжет и использует любые манипуляции, средства и способы, чтобы остаться на своем посту. Он пытается убедить украинский народ, что любой кандидат кроме него выгоден Путину и только он Кремлю невыгоден. В действительности, наоборот — Кремль поддерживает Порошенко. Забавный взгляд от оппозиции Путину на ситуацию в Украине )))
Такой же взгляд у массы нашего народа, типа "бизнес на крови". Что это такое, внятно объяснить никто не может, "но это же всем ясно".
Вообще меня пугает пацифизм, разрастающийся под влиянием пропаганды многих кандидатов и СМИ.
"Усталость от войны" (1МВ) погубила Францию во 2МВ. Даже существовал лозунг "Лучше рабство, чем война". Дескать, фрицы - культурная нация, это не большевики "Народного фронта", которые хотят лишить нас наших виноградников и сыроварен.
Starikan написав:Вообще меня пугает пацифизм, разрастающийся под влиянием пропаганды многих кандидатов и СМИ.
Усталость от чего-то вполне естественный процесс, даже металл со временем устает. Пять лет уже, скоро превысится продолжительность второй мировой войны, а света в конце тоннеля не видно. Даже сложно представить какого уровня достигнет пацифизм у нас еще через пять лет. Ульянов так и пришел к власти, что империя была ослаблена войной, а населению уже война была до рвоты. Ульянов поэтому так легко и слил гигантские территории на Брестском мире.
А кандидатам надо избираться, они ловят тренд и голоса избирателей. Все ж читают последние соцопросы - основная проблема в Украине, это не рост цен или коррупция, а война на Донбассе.