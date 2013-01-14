RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4204420542064207
Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 11:19

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

Сухогруз Lev Soldatov, следовавший под флагом Монголии, сняли с мели на Дону в Ростовской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону.

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5c55481d ... m=newsfeed

:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
Повідомлень: 6861
З нами з: 01.08.15
Подякував: 847 раз.
Подякували: 1013 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 11:31

  lapay написав:
Сухогруз Lev Soldatov, следовавший под флагом Монголии, сняли с мели на Дону в Ростовской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону.

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5c55481d ... m=newsfeed

:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:


Боливия, Монголия и Молдавия предоставляют услуги регистрации судов несмотря на то, что сами не имеют выхода к морю.
freeze
4
 
Повідомлень: 9409
З нами з: 02.07.14
Подякував: 2750 раз.
Подякували: 3826 раз.
 
Профіль
15
1
2
Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 11:42

  lapay написав:
Сухогруз Lev Soldatov, следовавший под флагом Монголии, сняли с мели на Дону в Ростовской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону.

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5c55481d ... m=newsfeed

:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

вот бизнес наладили
В Африке задержали российских моряков с 9,5 тоннами кокаина

Подробности читайте на УНИАН: https://www.unian.net/world/10431237-v- ... kaina.html
19yuriy91
 
Повідомлень: 1617
З нами з: 15.09.12
Подякував: 123 раз.
Подякували: 152 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 11:49

  19yuriy91 написав:
  lapay написав:
Сухогруз Lev Soldatov, следовавший под флагом Монголии, сняли с мели на Дону в Ростовской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону.

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5c55481d ... m=newsfeed

:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

вот бизнес наладили
В Африке задержали российских моряков с 9,5 тоннами кокаина

Подробности читайте на УНИАН: https://www.unian.net/world/10431237-v- ... kaina.html


Там интереснее. На самом деле судно шло не из Панамы, как написано в статье, а судя по трекингу из Венесуэлы, и тащило наркоту в Марокко.
https://www.vesselfinder.com/ru/?imo=8415158
freeze
4
 
Повідомлень: 9409
З нами з: 02.07.14
Подякував: 2750 раз.
Подякували: 3826 раз.
 
Профіль
15
1
2
Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 13:01

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

freeze написав:
Там интереснее. На самом деле судно шло не из Панамы, как написано в статье, а судя по трекингу из Венесуэлы, и тащило наркоту в Марокко.


Белковский вообще пишет что наркота причина поддержки Мадуро.
https://echo.msk.ru/programs/personalno/2361127-echo/
Aps
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2451
З нами з: 24.06.15
Подякував: 45 раз.
Подякували: 247 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 13:40

  Aps написав:
freeze написав:
Там интереснее. На самом деле судно шло не из Панамы, как написано в статье, а судя по трекингу из Венесуэлы, и тащило наркоту в Марокко.


Белковский вообще пишет что наркота причина поддержки Мадуро.
https://echo.msk.ru/programs/personalno/2361127-echo/


Там про Украину от Белковского:

Порошенко не готов уходить – это видно по всем его поведенческим реакциям – он костьми ляжет и использует любые манипуляции, средства и способы, чтобы остаться на своем посту. Он пытается убедить украинский народ, что любой кандидат кроме него выгоден Путину и только он Кремлю невыгоден. В действительности, наоборот — Кремль поддерживает Порошенко.

Забавный взгляд от оппозиции Путину на ситуацию в Украине )))
freeze
4
 
Повідомлень: 9409
З нами з: 02.07.14
Подякував: 2750 раз.
Подякували: 3826 раз.
 
Профіль
15
1
2
Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 14:11

  freeze написав: Там про Украину от Белковского:
Порошенко не готов уходить – это видно по всем его поведенческим реакциям – он костьми ляжет и использует любые манипуляции, средства и способы, чтобы остаться на своем посту. Он пытается убедить украинский народ, что любой кандидат кроме него выгоден Путину и только он Кремлю невыгоден. В действительности, наоборот — Кремль поддерживает Порошенко.
Забавный взгляд от оппозиции Путину на ситуацию в Украине )))

Такой же взгляд у массы нашего народа, типа "бизнес на крови".
Что это такое, внятно объяснить никто не может, "но это же всем ясно".

Вообще меня пугает пацифизм, разрастающийся под влиянием пропаганды многих кандидатов и СМИ.

"Усталость от войны" (1МВ) погубила Францию во 2МВ.
Даже существовал лозунг "Лучше рабство, чем война". Дескать, фрицы - культурная нация, это не большевики "Народного фронта", которые хотят лишить нас наших виноградников и сыроварен.

А тут вообще мышебратья и куча родственников.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
Starikan
2
 
Повідомлень: 15247
З нами з: 12.10.11
Подякував: 1273 раз.
Подякували: 2314 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 14:40

  Starikan написав:Вообще меня пугает пацифизм, разрастающийся под влиянием пропаганды многих кандидатов и СМИ.


Усталость от чего-то вполне естественный процесс, даже металл со временем устает.
Пять лет уже, скоро превысится продолжительность второй мировой войны, а света в конце тоннеля не видно. Даже сложно представить какого уровня достигнет пацифизм у нас еще через пять лет.
Ульянов так и пришел к власти, что империя была ослаблена войной, а населению уже война была до рвоты. Ульянов поэтому так легко и слил гигантские территории на Брестском мире.

А кандидатам надо избираться, они ловят тренд и голоса избирателей. Все ж читают последние соцопросы - основная проблема в Украине, это не рост цен или коррупция, а война на Донбассе.
freeze
4
 
Повідомлень: 9409
З нами з: 02.07.14
Подякував: 2750 раз.
Подякували: 3826 раз.
 
Профіль
15
1
2
  #<1 ... 4204420542064207
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Украина-2012: статистика «пакращення»
ТупУм » Пон 14 січ, 2013 16:07
5 15658
Переглянути останнє повідомлення
Чет 17 сер, 2017 09:42
PSPoldman
Это болезненный самообман, что вся Украина хочет в ЕС 1 ... 17, 18, 19
ТупУм » Сер 21 сер, 2013 11:05
183 86081
Переглянути останнє повідомлення
Пон 29 тра, 2017 22:36
M-A-X
Украина погрязла в долгах
НИЧОСИ » Суб 24 жов, 2015 08:47
0 6151
Переглянути останнє повідомлення
Суб 24 жов, 2015 08:47
НИЧОСИ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (12100)
02.02.2019 15:15
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.