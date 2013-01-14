Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Порошенко не готов уходить – это видно по всем его поведенческим реакциям – он костьми ляжет и использует любые манипуляции, средства и способы, чтобы остаться на своем посту. Он пытается убедить украинский народ, что любой кандидат кроме него выгоден Путину и только он Кремлю невыгоден. В действительности, наоборот — Кремль поддерживает Порошенко.
Забавный взгляд от оппозиции Путину на ситуацию в Украине )))
freeze написав: Там про Украину от Белковского: Порошенко не готов уходить – это видно по всем его поведенческим реакциям – он костьми ляжет и использует любые манипуляции, средства и способы, чтобы остаться на своем посту. Он пытается убедить украинский народ, что любой кандидат кроме него выгоден Путину и только он Кремлю невыгоден. В действительности, наоборот — Кремль поддерживает Порошенко. Забавный взгляд от оппозиции Путину на ситуацию в Украине )))
Такой же взгляд у массы нашего народа, типа "бизнес на крови". Что это такое, внятно объяснить никто не может, "но это же всем ясно".
Вообще меня пугает пацифизм, разрастающийся под влиянием пропаганды многих кандидатов и СМИ.
"Усталость от войны" (1МВ) погубила Францию во 2МВ. Даже существовал лозунг "Лучше рабство, чем война". Дескать, фрицы - культурная нация, это не большевики "Народного фронта", которые хотят лишить нас наших виноградников и сыроварен.
Starikan написав:Вообще меня пугает пацифизм, разрастающийся под влиянием пропаганды многих кандидатов и СМИ.
Усталость от чего-то вполне естественный процесс, даже металл со временем устает. Пять лет уже, скоро превысится продолжительность второй мировой войны, а света в конце тоннеля не видно. Даже сложно представить какого уровня достигнет пацифизм у нас еще через пять лет. Ульянов так и пришел к власти, что империя была ослаблена войной, а населению уже война была до рвоты. Ульянов поэтому так легко и слил гигантские территории на Брестском мире.
А кандидатам надо избираться, они ловят тренд и голоса избирателей. Все ж читают последние соцопросы - основная проблема в Украине, это не рост цен или коррупция, а война на Донбассе.
Starikan написав:Вообще меня пугает пацифизм, разрастающийся под влиянием пропаганды многих кандидатов и СМИ.
Усталость от чего-то вполне естественный процесс, даже металл со временем устает. Пять лет уже, скоро превысится продолжительность второй мировой войны, а света в конце тоннеля не видно. Даже сложно представить какого уровня достигнет пацифизм у нас еще через пять лет.
Израиль не устает уже 70 лет.
Да и не война это, а перестрелка на границе, увы, с жертвами. Стрельбу нужно прекращать, да. Но это можно сделать только ценой консервации, как в Приднестровье. Слишком много крови пролито.
Кстати, в последнее время пошла еще одна тенденция: считать местное население белым и пушистым, а захватывал ОДА, блокировал продвижение ВСУ, ходил на референдумы и организовывал парады пленных чуть ли не лично Шойгу, если не сам фюрер (понятно, что это линия партии на возвращение, так сказать, заблудших овец). Даже о Гиркине забыли, который якобы начал войну .
По этому поводу YKK высказал свою четкую точку зрения: произошел госпереворот, с результатами которого население Донбасса (ведомое ПР[добавление мое]) не согласилось.
Starikan написав:Но это можно сделать только ценой консервации, как в Приднестровье. Слишком много крови пролито.
Если после выборов с новыми победившими лицами не будет прорыва в течение года, то скорее всего и будет план консервация приведен в действие всеми сторонами. Это в принципе самый выгодный план для всех сторон, Запад подустал уже от Донбасса, украинская политэлита будет говорить, надо нам поднимать благосостояние так высоко, чтобы жители Донбасса сами попросились назад, Путин займется другими вопросами. Чтобы держать на не очень сытном пайке ОРДЛО на самом деле много денег не надо.