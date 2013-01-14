Додано: Суб 02 лют, 2019 15:52

freeze написав: Starikan написав: Вообще меня пугает пацифизм, разрастающийся под влиянием пропаганды многих кандидатов и СМИ. Вообще меня пугает пацифизм, разрастающийся под влиянием пропаганды многих кандидатов и СМИ. Усталость от чего-то вполне естественный процесс, даже металл со временем устает.

Пять лет уже, скоро превысится продолжительность второй мировой войны, а света в конце тоннеля не видно. Даже сложно представить какого уровня достигнет пацифизм у нас еще через пять лет. Усталость от чего-то вполне естественный процесс, даже металл со временем устает.Пять лет уже, скоро превысится продолжительность второй мировой войны, а света в конце тоннеля не видно. Даже сложно представить какого уровня достигнет пацифизм у нас еще через пять лет.

Израиль не устает уже 70 лет.Да и не война это, а перестрелка на границе, увы, с жертвами. Стрельбу нужно прекращать, да. Но это можно сделать только ценой консервации, как в Приднестровье. Слишком много крови пролито.Кстати, в последнее время пошла еще одна тенденция: считать местное население белым и пушистым, а захватывал ОДА, блокировал продвижение ВСУ, ходил на референдумы и организовывал парады пленных чуть ли не лично Шойгу, если не сам фюрер (понятно, что это линия партии на возвращение, так сказать, заблудших овец). Даже о Гиркине забыли, который якобы начал войнуПо этому поводувысказал свою четкую точку зрения: произошел госпереворот, с результатами которого население Донбасса (ведомое ПР[добавление мое]) не согласилось.