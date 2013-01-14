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Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 02 лют, 2019 16:41
freeze написав:
Если после выборов с новыми победившими лицами не будет прорыва в течение года, то скорее всего и будет план консервация приведен в действие всеми сторонами.
Это в принципе самый выгодный план для всех сторон, Запад подустал уже от Донбасса, украинская политэлита будет говорить, надо нам поднимать благосостояние так высоко, чтобы жители Донбасса сами попросились назад, Путин займется другими вопросами. Чтобы держать на не очень сытном пайке ОРДЛО на самом деле много денег не надо.
Так никакого прорыва и не будет. Вы видели хотя бы у одного кандидата в президенты, план по урегулированию ситуации? Его нет. Нет плана, нет стратегии, нет понимания и самое главное нет желания. Всё будет ровно в таком положении, как сейчас. А процесс консервации идет уже сейчас. П.С. Для себя ожидаю только ухудшения ситуации.
А если завтра не будет? Сегодня, например, его не было! (с) "День сурка"
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