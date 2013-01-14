RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4205420642074208
Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 16:41

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

  freeze написав:Если после выборов с новыми победившими лицами не будет прорыва в течение года, то скорее всего и будет план консервация приведен в действие всеми сторонами.
Это в принципе самый выгодный план для всех сторон, Запад подустал уже от Донбасса, украинская политэлита будет говорить, надо нам поднимать благосостояние так высоко, чтобы жители Донбасса сами попросились назад, Путин займется другими вопросами. Чтобы держать на не очень сытном пайке ОРДЛО на самом деле много денег не надо.

Так никакого прорыва и не будет. Вы видели хотя бы у одного кандидата в президенты, план по урегулированию ситуации? Его нет. Нет плана, нет стратегии, нет понимания и самое главное нет желания. Всё будет ровно в таком положении, как сейчас. А процесс консервации идет уже сейчас. П.С. Для себя ожидаю только ухудшения ситуации.
А если завтра не будет? Сегодня, например, его не было! (с) "День сурка"
YKK
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1102
З нами з: 30.10.13
Подякував: 275 раз.
Подякували: 244 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 17:28

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

  freeze написав:Все ж читают последние соцопросы - основная проблема в Украине, это не рост цен или коррупция, а война на Донбассе.

Якщо проблема дійсно муляє, то її вирішують, а не просто ниють. Тобто, жертвують гроші, майно чи час на волонтерство, або для солдатів, або для мирних. А те що абсолютній більшості на ці проблеми наплювати, видно із волонтерства, хоч сказати "ми за мир" можна, адже це нічого не коштує.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
Повідомлень: 6862
З нами з: 01.08.15
Подякував: 847 раз.
Подякували: 1013 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 18:22

  YKK написав:
  freeze написав:Если после выборов с новыми победившими лицами не будет прорыва в течение года, то скорее всего и будет план консервация приведен в действие всеми сторонами.
Это в принципе самый выгодный план для всех сторон, Запад подустал уже от Донбасса, украинская политэлита будет говорить, надо нам поднимать благосостояние так высоко, чтобы жители Донбасса сами попросились назад, Путин займется другими вопросами. Чтобы держать на не очень сытном пайке ОРДЛО на самом деле много денег не надо.

Так никакого прорыва и не будет. Вы видели хотя бы у одного кандидата в президенты, план по урегулированию ситуации? Его нет. Нет плана, нет стратегии, нет понимания и самое главное нет желания. Всё будет ровно в таком положении, как сейчас. А процесс консервации идет уже сейчас. П.С. Для себя ожидаю только ухудшения ситуации.

Новый кандидат не может просто выложить план на обсуждение тогда как не имея медиа ресурса будет заклеван порошенковскими наемниками. Банковая сейчас больше настроена на топить конкурентов чем на решение проблем.
ДС мне друг, но истина дороже
порошенко вор коррупционер https://www.youtube.com/watch?v=kGxVneAhPqk
ребе Нок
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1592
З нами з: 02.03.15
Подякував: 300 раз.
Подякували: 362 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 4205420642074208
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Украина-2012: статистика «пакращення»
ТупУм » Пон 14 січ, 2013 16:07
5 15659
Переглянути останнє повідомлення
Чет 17 сер, 2017 09:42
PSPoldman
Это болезненный самообман, что вся Украина хочет в ЕС 1 ... 17, 18, 19
ТупУм » Сер 21 сер, 2013 11:05
183 86082
Переглянути останнє повідомлення
Пон 29 тра, 2017 22:36
M-A-X
Украина погрязла в долгах
НИЧОСИ » Суб 24 жов, 2015 08:47
0 6151
Переглянути останнє повідомлення
Суб 24 жов, 2015 08:47
НИЧОСИ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (12111)
02.02.2019 18:20
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.