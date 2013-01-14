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Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 02 лют, 2019 16:41
freeze написав:
Если после выборов с новыми победившими лицами не будет прорыва в течение года, то скорее всего и будет план консервация приведен в действие всеми сторонами.
Это в принципе самый выгодный план для всех сторон, Запад подустал уже от Донбасса, украинская политэлита будет говорить, надо нам поднимать благосостояние так высоко, чтобы жители Донбасса сами попросились назад, Путин займется другими вопросами. Чтобы держать на не очень сытном пайке ОРДЛО на самом деле много денег не надо.
Так никакого прорыва и не будет. Вы видели хотя бы у одного кандидата в президенты, план по урегулированию ситуации? Его нет. Нет плана, нет стратегии, нет понимания и самое главное нет желания. Всё будет ровно в таком положении, как сейчас. А процесс консервации идет уже сейчас. П.С. Для себя ожидаю только ухудшения ситуации.
А если завтра не будет? Сегодня, например, его не было! (с) "День сурка"
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YKK
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Додано: Суб 02 лют, 2019 17:28
freeze написав:
Все ж читают последние соцопросы - основная проблема в Украине, это не рост цен или коррупция, а война на Донбассе.
Якщо проблема дійсно муляє, то її вирішують, а не просто ниють. Тобто, жертвують гроші, майно чи час на волонтерство, або для солдатів, або для мирних. А те що абсолютній більшості на ці проблеми наплювати, видно із волонтерства, хоч сказати "ми за мир" можна, адже це нічого не коштує.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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lapay
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Додано: Суб 02 лют, 2019 18:22
YKK написав: freeze написав:
Если после выборов с новыми победившими лицами не будет прорыва в течение года, то скорее всего и будет план консервация приведен в действие всеми сторонами.
Это в принципе самый выгодный план для всех сторон, Запад подустал уже от Донбасса, украинская политэлита будет говорить, надо нам поднимать благосостояние так высоко, чтобы жители Донбасса сами попросились назад, Путин займется другими вопросами. Чтобы держать на не очень сытном пайке ОРДЛО на самом деле много денег не надо.
Так никакого прорыва и не будет. Вы видели хотя бы у одного кандидата в президенты, план по урегулированию ситуации? Его нет. Нет плана, нет стратегии, нет понимания и самое главное нет желания. Всё будет ровно в таком положении, как сейчас. А процесс консервации идет уже сейчас. П.С. Для себя ожидаю только ухудшения ситуации.
Новый кандидат не может просто так выложить план на обсуждение тогда как не имея медиа ресурса будет заклеван порошенковскими наемниками. Банковая сейчас больше настроена на топить конкурентов чем на решение проблем. И еще план нового президента должен быть хоть немого скрыт для противоположной стороны. Нет смысла его сейчас афишировать.
ДС мне друг, но истина дороже
порошенко вор коррупционер https://www.youtube.com/watch?v=kGxVneAhPqk
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ребе Нок
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Додано: Суб 02 лют, 2019 19:04
ребе Нок написав:
Если после выборов с новыми победившиНовый кандидат не может просто так выложить план на обсуждение тогда как не имея медиа ресурса будет заклеван порошенковскими наемниками.
Мощно задвинуто.
ребе Нок написав:
Банковая сейчас больше настроена на топить конкурентов чем на решение проблем. И еще план нового президента должен быть хоть немого скрыт для противоположной стороны. Нет смысла его сейчас афишировать.
Нам открыто предлагают кота в мешке
Цена на газ/бензин снизилась. Количество авто на дорогах не уменьшилось
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pesikot
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Додано: Суб 02 лют, 2019 19:22
pesikot написав: ребе Нок написав:
Если после выборов с новыми победившиНовый кандидат не может просто так выложить план на обсуждение тогда как не имея медиа ресурса будет заклеван порошенковскими наемниками.
Мощно задвинуто.
ребе Нок написав:
Банковая сейчас больше настроена на топить конкурентов чем на решение проблем. И еще план нового президента должен быть хоть немого скрыт для противоположной стороны. Нет смысла его сейчас афишировать.
Нам открыто предлагают кота в мешке
Кандидаты на предвыборных проговаривают направление будущего курса. Вон порошенко со своими "закончу войну" как облажался. Может в том и дело что другие умнее..
ДС мне друг, но истина дороже
порошенко вор коррупционер https://www.youtube.com/watch?v=kGxVneAhPqk
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ребе Нок
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Додано: Суб 02 лют, 2019 19:36
ребе Нок написав:
Кандидаты на предвыборных проговаривают направление будущего курса. Вон порошенко со своими "закончу войну" как облажался. Может в том и дело что другие умнее..
Облажались сейчас вы. У вас кандидаты одновременно и проговаривают направление, и должны скрывать свою программу.
"Мужик, купи цепь, хорошая цепь"
Цена на газ/бензин снизилась. Количество авто на дорогах не уменьшилось
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pesikot
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Додано: Суб 02 лют, 2019 20:07
pesikot написав: ребе Нок написав:
Кандидаты на предвыборных проговаривают направление будущего курса. Вон порошенко со своими "закончу войну" как облажался. Может в том и дело что другие умнее..
У вас кандидаты одновременно и проговаривают направление, и должны скрывать свою программу.
Я считаю уровень информирования приемлемым.
А с чем вы можете помочь чтоб вам все рассказать, с США и Китаем договоритесь?
ДС мне друг, но истина дороже
порошенко вор коррупционер https://www.youtube.com/watch?v=kGxVneAhPqk
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ребе Нок
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Додано: Суб 02 лют, 2019 20:14
ребе Нок написав:
Я считаю уровень информирования приемлемым.
Ваш уровень приемлемости = уровню денег, которые вам платят за подобные посты.
Вам платят за то, что вы впариваете неизвестно что. Выдавая себя за эксперта.
Цена на газ/бензин снизилась. Количество авто на дорогах не уменьшилось
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pesikot
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Додано: Суб 02 лют, 2019 21:00
freeze написав:
Забавный взгляд от оппозиции Путину на ситуацию в Украине )))
Так "российский либерализм всегда заканчивается там, где начинается украинский вопрос".
Белковский против Путина, но не за Украину
Цена на газ/бензин снизилась. Количество авто на дорогах не уменьшилось
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