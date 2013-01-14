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Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 02 лют, 2019 21:43
Тракторист написав:
а решить её можно только начав договариваться с другой стороной конфликта и поиском компромисов...
Тільки домовлятися з ними ніхто не буде. Лугандон скоро сам загнеться. Колись Путін казав, що Україна не може втримати такий великий фронт/лінію розмежування. Прикол в тому, що її не може втримати сам Лугандон - людських ресурсів йок.
Тому, хто надумає домовлятися, атовці швидко мізки вправлять.
Додавлять їх з миротворцямі - самі попросять.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Додано: Суб 02 лют, 2019 21:56
lapay написав:
Тому, хто надумає домовлятися, атовці швидко мізки вправлять.
Это иллюзия, в нашем мире может произойти всё, что угодно и когда угодно.
Вы что реально думаете, что при должном подходе нельзя организовать Движение ветеранов АТО за мир. Все ветераны АТО прямо мечтают всю жизнь воевать, сильно сомневаюсь.
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Додано: Суб 02 лют, 2019 22:03
lapay написав: Тракторист написав:
а решить её можно только начав договариваться с другой стороной конфликта и поиском компромисов...
Тільки домовлятися з ними ніхто не буде. Лугандон скоро сам загнеться. Колись Путін казав, що Україна не може втримати такий великий фронт/лінію розмежування. Прикол в тому, що її не може втримати сам Лугандон - людських ресурсів йок.
Тому, хто надумає домовлятися, атовці швидко мізки вправлять.
Додавлять їх з миротворцямі - самі попросять.
дело, думаю, не в том, что - Лугандон - людських ресурсів йок
, если бы в этом дело - освободили бы.
видимо, есть боязнь при активном освобождении удара рос.ихтамнетов.
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Додано: Суб 02 лют, 2019 22:09
19yuriy91 написав:
дело, думаю, не в том, что - Лугандон - людських ресурсів йок, если бы в этом дело - освободили бы.
видимо, есть боязнь при активном освобождении удара рос.ихтамнетов.
Просто гра на виснаження, яку затіяв Путін, на слабшого діє сильніше. Ми почуваємся гірше, ніж РФ, ЛДНР гірше за нас. Вони втомились від війни набагато більше, ніж ми. На срєпах далеко не заїдеш, тим більше, коли стріляють.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Додано: Суб 02 лют, 2019 22:21
lapay написав: 19yuriy91 написав:
дело, думаю, не в том, что - Лугандон - людських ресурсів йок, если бы в этом дело - освободили бы.
видимо, есть боязнь при активном освобождении удара рос.ихтамнетов.
Просто гра на виснаження, яку затіяв Путін, на слабшого діє сильніше. Ми почуваємся гірше, ніж РФ, ЛДНР гірше за нас. Вони втомились від війни набагато більше, ніж ми. На срєпах далеко не заїдеш, тим більше, коли стріляють.
это так, там уже воют и те, кто хотел попробовать все прелести рузькага мира.
это из общений непосредственных.
пришло, наконец, понимание, куда и до чего довели.
хотя, не думаю, что бы от населения зависело что то радикально тогда.
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Додано: Суб 02 лют, 2019 22:54
lapay написав: Тракторист написав:
а решить её можно только начав договариваться с другой стороной конфликта и поиском компромисов...
Тільки домовлятися з ними ніхто не буде. Лугандон скоро сам загнеться. Колись Путін казав, що Україна не може втримати такий великий фронт/лінію розмежування. Прикол в тому, що її не може втримати сам Лугандон - людських ресурсів йок.
Тому, хто надумає домовлятися, атовці швидко мізки вправлять.
Додавлять їх з миротворцямі - самі попросять.
рано или поздно, а договариваться придётся... будем надеяться что в этом году у власти в Киеве появяться более мненяемые люди...
Андрей Золотарев о власти Порошенко: "Жлобы государств не строят"
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