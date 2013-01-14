RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4206420742084209
Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 21:56

  lapay написав:Тому, хто надумає домовлятися, атовці швидко мізки вправлять.


Это иллюзия, в нашем мире может произойти всё, что угодно и когда угодно.
Вы что реально думаете, что при должном подходе нельзя организовать Движение ветеранов АТО за мир. Все ветераны АТО прямо мечтают всю жизнь воевать, сильно сомневаюсь.
freeze
4
 
Повідомлень: 9435
З нами з: 02.07.14
Подякував: 2758 раз.
Подякували: 3836 раз.
 
Профіль
15
1
2
Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 22:03

  lapay написав:
  Тракторист написав:а решить её можно только начав договариваться с другой стороной конфликта и поиском компромисов...

Тільки домовлятися з ними ніхто не буде. Лугандон скоро сам загнеться. Колись Путін казав, що Україна не може втримати такий великий фронт/лінію розмежування. Прикол в тому, що її не може втримати сам Лугандон - людських ресурсів йок.
Тому, хто надумає домовлятися, атовці швидко мізки вправлять. :)
Додавлять їх з миротворцямі - самі попросять.

дело, думаю, не в том, что - Лугандон - людських ресурсів йок, если бы в этом дело - освободили бы.
видимо, есть боязнь при активном освобождении удара рос.ихтамнетов.
19yuriy91
 
Повідомлень: 1622
З нами з: 15.09.12
Подякував: 125 раз.
Подякували: 154 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 22:09

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

  19yuriy91 написав:дело, думаю, не в том, что - Лугандон - людських ресурсів йок, если бы в этом дело - освободили бы.
видимо, есть боязнь при активном освобождении удара рос.ихтамнетов.

Просто гра на виснаження, яку затіяв Путін, на слабшого діє сильніше. Ми почуваємся гірше, ніж РФ, ЛДНР гірше за нас. Вони втомились від війни набагато більше, ніж ми. На срєпах далеко не заїдеш, тим більше, коли стріляють.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
Повідомлень: 6872
З нами з: 01.08.15
Подякував: 847 раз.
Подякували: 1015 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 22:21

  lapay написав:
  19yuriy91 написав:дело, думаю, не в том, что - Лугандон - людських ресурсів йок, если бы в этом дело - освободили бы.
видимо, есть боязнь при активном освобождении удара рос.ихтамнетов.

Просто гра на виснаження, яку затіяв Путін, на слабшого діє сильніше. Ми почуваємся гірше, ніж РФ, ЛДНР гірше за нас. Вони втомились від війни набагато більше, ніж ми. На срєпах далеко не заїдеш, тим більше, коли стріляють.

это так, там уже воют и те, кто хотел попробовать все прелести рузькага мира.
это из общений непосредственных.
пришло, наконец, понимание, куда и до чего довели.
хотя, не думаю, что бы от населения зависело что то радикально тогда.
19yuriy91
 
Повідомлень: 1622
З нами з: 15.09.12
Подякував: 125 раз.
Подякували: 154 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 09:16

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

Тракторист написав:рано или поздно, а договариваться придётся... будем надеяться что в этом году у власти в Киеве появяться более мненяемые люди...


Вот читаю такое и никак не пойму когда это пишут в это все реально верят?
Поменяется власть в Киеве и мир да дружба наступит?
Тут даже если в Москве она поменяется не факт что это произойдёт.
Этот конфликт до смены нескольких поколений и весь вопрос только когда он будет заморожен. Это конечно тоже важно, но опять же не киевский властям это решать.
Aps
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2455
З нами з: 24.06.15
Подякував: 45 раз.
Подякували: 247 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 18:17

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

К вопросу о компромисах
Цена на газ/бензин снизилась. Количество авто на дорогах не уменьшилось
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2013
З нами з: 31.08.09
Подякував: 177 раз.
Подякували: 600 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 4206420742084209
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: pesikot і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Украина-2012: статистика «пакращення»
ТупУм » Пон 14 січ, 2013 16:07
5 15669
Переглянути останнє повідомлення
Чет 17 сер, 2017 09:42
PSPoldman
Это болезненный самообман, что вся Украина хочет в ЕС 1 ... 17, 18, 19
ТупУм » Сер 21 сер, 2013 11:05
183 86193
Переглянути останнє повідомлення
Пон 29 тра, 2017 22:36
M-A-X
Украина погрязла в долгах
НИЧОСИ » Суб 24 жов, 2015 08:47
0 6159
Переглянути останнє повідомлення
Суб 24 жов, 2015 08:47
НИЧОСИ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.