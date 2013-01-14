Додано: Нед 03 лют, 2019 23:30

Луценко в интервью Гордону: люди не пишут заявления о том, что с них требуют взятки, поэтому я не могу ничего делать с взяточниками.

И тут же: да, мне один очень крупный олигарх указал на дипломат (типа Ваш, забыли). Я отказался.

При этом об имени этого взяткодателя молчит...

Генпрокурор молчит о нарушителе закона. Улыбается.



Он издевается что ли?!

Взятку уже давно никто не требует. Просто ничего не делает (точнее не выполняет свои функции, обязанности или выполняет криво). Пока не заинтересуешь.



Ещё одно продвигаемое можновладцями положение -- сами, давайте сами шевелитесь, добивайтесь целей, решайте свои проблемы, а не ждите, как совки от добрых)) властей.

Прямым текстом!

Отлично! Говорит, что получает до 300 тыс. зарплату, потому что ведь работает сильно для людей...



И стыдно, говорит, перед солдатом в окопе, получающем гораздо меньше. (но выполняющем тоже важную функцию-задачу в государстве).

Как голубой воришка - стыдно, но получает.



Имхо. Может ошибаюсь, но создалось впечатление, что он сам верит в то, что говорит. В честные конкурсы на должности, в отсутствие перекрестных связей и т.д.



В итоге свёл к некачественно работающей судебной системе. Видно забыв, как шеф-кум огласил об успешности судебной реформы.



А Гордон ... г...

Как в студии, так херой, а как прижать-дожать конкретного, так тише мыши.