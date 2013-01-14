Это иллюзия, в нашем мире может произойти всё, что угодно и когда угодно.
Вы что реально думаете, что при должном подходе нельзя организовать Движение ветеранов АТО за мир. Все ветераны АТО прямо мечтают всю жизнь воевать, сильно сомневаюсь.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 02 лют, 2019 21:56
Это иллюзия, в нашем мире может произойти всё, что угодно и когда угодно.
Вы что реально думаете, что при должном подходе нельзя организовать Движение ветеранов АТО за мир. Все ветераны АТО прямо мечтают всю жизнь воевать, сильно сомневаюсь.
Додано: Суб 02 лют, 2019 22:03
дело, думаю, не в том, что - Лугандон - людських ресурсів йок, если бы в этом дело - освободили бы.
видимо, есть боязнь при активном освобождении удара рос.ихтамнетов.
Додано: Суб 02 лют, 2019 22:09
Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
Просто гра на виснаження, яку затіяв Путін, на слабшого діє сильніше. Ми почуваємся гірше, ніж РФ, ЛДНР гірше за нас. Вони втомились від війни набагато більше, ніж ми. На срєпах далеко не заїдеш, тим більше, коли стріляють.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Суб 02 лют, 2019 22:21
это так, там уже воют и те, кто хотел попробовать все прелести рузькага мира.
это из общений непосредственных.
пришло, наконец, понимание, куда и до чего довели.
хотя, не думаю, что бы от населения зависело что то радикально тогда.
Додано: Нед 03 лют, 2019 09:16
Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
Вот читаю такое и никак не пойму когда это пишут в это все реально верят?
Поменяется власть в Киеве и мир да дружба наступит?
Тут даже если в Москве она поменяется не факт что это произойдёт.
Этот конфликт до смены нескольких поколений и весь вопрос только когда он будет заморожен. Это конечно тоже важно, но опять же не киевский властям это решать.
Додано: Нед 03 лют, 2019 18:17
Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
К вопросу о компромисах
Цена на газ/бензин снизилась. Количество авто на дорогах не уменьшилось
Додано: Нед 03 лют, 2019 23:30
Луценко в интервью Гордону: люди не пишут заявления о том, что с них требуют взятки, поэтому я не могу ничего делать с взяточниками.
И тут же: да, мне один очень крупный олигарх указал на дипломат (типа Ваш, забыли). Я отказался.
При этом об имени этого взяткодателя молчит...
Генпрокурор молчит о нарушителе закона. Улыбается.
Он издевается что ли?!
Взятку уже давно никто не требует. Просто ничего не делает (точнее не выполняет свои функции, обязанности или выполняет криво). Пока не заинтересуешь.
Ещё одно продвигаемое можновладцями положение -- сами, давайте сами шевелитесь, добивайтесь целей, решайте свои проблемы, а не ждите, как совки от добрых)) властей.
Прямым текстом!
Отлично! Говорит, что получает до 300 тыс. зарплату, потому что ведь работает сильно для людей...
И стыдно, говорит, перед солдатом в окопе, получающем гораздо меньше. (но выполняющем тоже важную функцию-задачу в государстве).
Как голубой воришка - стыдно, но получает.
Имхо. Может ошибаюсь, но создалось впечатление, что он сам верит в то, что говорит. В честные конкурсы на должности, в отсутствие перекрестных связей и т.д.
В итоге свёл к некачественно работающей судебной системе. Видно забыв, как шеф-кум огласил об успешности судебной реформы.
А Гордон ... г...
Как в студии, так херой, а как прижать-дожать конкретного, так тише мыши.
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