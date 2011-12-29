Десять главных перемен 2011 года в Украине29 декабря 2011, 07:31Украинцы смотрели трехсерийный фильм о «просто Юле», ждали новостей на газовом и европейском фронте, открывали стадионы и массово пошли в соцсети.ПРЕМЬЕРА ГОДА: ДЕЛО ЭКС-ПРЕМЬЕРАВесь год страна — кто с увлечением, кто с апатией или негодованием — смотрела многосерийный фильм "Юля. Перезагрузка". Его показывали в прайм-тайм по всем телеканалам страны. Судьба главной героини, которая прошла путь от простой газовой принцессы до премьер-министра большой страны, но затем вместо 5 лет президентского срока получила 7 лет тюремного, — впечатлила многих. По замыслу "продюсеров", "Юля..." — это трилогия (фильм шел в трех частях: Юля в прокуратуре, в суде и в СИЗО).Итак, в канун нового, 2011, года просто Юля проводит 11,5 часа у следователя с характерной фамилией Нечвоглод. Под стенами главного следственного управления собрались лучшие люди города. Уходя в пасть Нечвоглода, героиня цитирует барона Мюнхгаузена: "Сначала планировали торжества, потом аресты, а потом решили совместить". А затем кидает фразу, ставшую крылатой: "Все домой — готовить оливье!".Вскоре следователи выдвигают экс-премьеру главное обвинение — она купила у своего российского коллеги Владимира Путина газ, не получив на то согласия своих министров. При этом цена (а просто Юля оговорила ее на 10 лет вперед) оказалась неподъемной для страны.В июне в прокат вышла вторая часть. Судьба уготовила главной героине еще одно испытание — Родиона Киреева. До своего переезда в столицу он играл в небольших провинциальных постановках — судил наркоманов и нерадивых водителей. Этот фильм стал для застенчивого юноши путевкой в жизнь. А для самой Юлии — путевкой в СИЗО, куда она попала еще до приговора суда. Кинокритики, кстати, долго не могли поверить, что в последней серии Юлю таки посадят. Говорят, в это не верили даже сценаристы и режиссеры: мол, изначально они планировали впаять главной героине под занавес сериала условный срок. Но затем жесткий драматургический расчет взял верх над сентиментальными планами. Судья огласил вердикт: 7 лет.По всей видимости, сериал будет продолжаться и в следующем сезоне. Правда, продюсеры держат в тайне дальнейшую судьбу главной героини. По одной из версий, она может попасть на зону, по другой — выйти на свободу. Этого требуют европейские кинокритики, которые уже не могут смотреть на мучения простого украинского экс-премьера.Ну а если серьезно, то никакое другое событие не оказало такого влияния на украинскую политическую жизнь. И дело даже не в самом факте того, что ранее столь высокопоставленные люди за решетку не попадали, да и лидеры оппозиции, как правило, ходили на свободе. Посадка Тимошенко и последующий приговор имели как минимум два совершенно очевидных и очень важных последствия.Первое — из активной политической жизни изъята единственная альтернатива Виктору Януковичу. Соответственно, все влиятельные люди страны, у которых могут возникнуть причины для недовольства политикой Виктора Федоровича, потеряли возможность переметнутся к его конкуренту (как это, например, регулярно происходило в 2005—2009 годах). А это, в свою очередь, стало прекрасной базой для наращивания влияния президента в экономическом и политическом поле. Соответственно, стал быстро уменьшаться политический вес ведущих группировок во власти (тех, кого называют олигархами). Украина начала постепенное движение от чисто олигархической модели управления страной к той, которая сейчас существует в России. Там тоже есть олигархи. Но есть и Путин, который, собственно, все и решает.Второе — резко ухудшились отношения украинской власти и Запада. Фактически, посадка Тимошенко сорвала подписание договора об Ассоциации с ЕС. Внутри страны оппозиция поспешила заявить, что это вообще был хитрый план Банковой: президент, мол, и не хотел никакой евроинтеграции, а потому и торпедировал ее посадкой Тимошенко. И, дескать, вот-вот кинется в объятия России. На данный момент прогноз не сбылся. Украинская власть может быть действительно не хочет идти на поклон к евробюрократам. Но и Кремлю давать преференции не желает. Поэтому в настоящий момент можно говорить о том, что дело Тимошенко отдалило нас от Запада, но к России пока не приблизило. Наши правители ни с кем властью над страной делиться не желают.Пока рано еще говорить о последствиях "дела Тимошенко" для рейтингов ведущих политических сил. С одной стороны, многим Юлю просто жалко. С другой — теперь почти вся страна знает, из-за кого у нас такой дорогой газ. С одной стороны, многие считают, что бросать в тюрьму лидера оппозиции — это просто свинство. С другой — многие злорадствуют: и поделом ей. В сухом остатке — процесс над Тимошенко почти никак не повлиял ни на ее рейтинги, ни на рейтинги власти (они застыли с конца весны). А самые многочисленные митинги собирали в ее поддержку не более 10 000 человек — мизер для ситуации, когда решается судьба ведущего политика страны. Правда, как это все аукнется на выборах осенью 2012 года — еще большой вопрос. В народе велико недовольство социально-экономической ситуацией в стране, что дает неплохие перспективы для оппозиции. Да и "Батькивщина", вопреки прогнозам недоброжелателей, в отсутствие своего вождя не развалилась и вряд ли развалится до выборов."ГАЗАВАТ" ПО-УКРАИНСКИ: ГОВОРИЛИ-БАЛАКАЛИ...Год Украина вела переговоры с Россией, как бы установить справедливую цену на газ. Не раз казалось: вот-вот подписанный в 2009 году Тимошенко грабительский договор сроком на 10 лет мы пересмотрим. Увы, все срывалось.Июнь. В Крыму встретились наш президент Виктор Янукович и премьер России Владимир Путин. Итог: якобы договорились о скидке еще в $100 за 1000 куб. м, при этом мы ГТС в консорциум не отдаем, а сотрудничаем с Таможенным союзом по схеме "3+1". Верилось слабо. Не сбылось.Сентябрь. Янукович встречается в Завидово с Путиным и Медведевым. Земля полнится слухами: таки договорились. Цена на газ якобы будет снижена с $400 до $250, а взамен мы идем на создание трехстороннего росийско-украинско-европейского консорциума по управлению нашей ГТС. Так как переговоры совпали с началом проблем с ЕС на фоне суда над Тимошенко, тут же пошли разговоры, что Янукович якобы пообещал московским товарищам участие Украины в Таможенном союзе. Но следующие события это не подтвердили.Декабрь. 20 декабря снова слухи: в Москве вот-вот должны решить по газу. Ближе к ночи Азаров встретился с Путиным, а Янукович с Медведевым, но не договорились. По неофициальной информации, украинскую сторону не устроили российские предложения: Россия требовала контроля не только над магистральными газопроводами и газохранилищами, но и над газораспределительными сетями, по которым газ доставляется украинцам. Азаров 21 декабря дал команду готовить бюджет с газом по $416. Переговоры (уже на уровне министра энергетики Юрия Бойко и Алексея Миллера) продолжатся 15 января 2012 года...Отсутствие результата по газу — главный фактор риска для нашей экономики. Высокие цены обеспечивают нам отрицательное внешнеторговое сальдо, что давит на гривню. Высокие цены вынуждают тратить огромные дотации из бюджета для "Нефтегаза", чтоб не повышать цены на "коммуналку" для населения (это чревато социальным взрывом). А это не дает существенно повышать зарплаты тем же бюджетникам. Высокие цены на газ снижают конкурентоспособность наших экспортеров. То есть вопрос с газом придется с Россией решать. И Россия это понимает, а потому выставляет жесткие условия и не идет на уступки. И если мы таки ударим по рукам, условия этих соглашений могут поменять геополитический курс нашей страны, а заодно — и "командиров" украинской экономики.РОЖДЕНИЕ И КРАХ УКРАИНСКОЙ ЕВРОИНТЕГРАЦИИ19 декабря на саммите Украина—ЕС в нашей евроинтеграции поставлена точка. Арест и суд Юлии Тимошенко были не столько тестом на демократичность украинской власти, сколько тестом для Европы на готовность сотрудничать с нынешней властью. Лидеры ЕС столько раз жаловались на отсутствие стабильности в украинской власти при Ющенко и всех его премьерах, что новые хозяева Банковой, похоже, поверили: ЕС — за стабильность. И начали выстраивать свое видение стабильности, главным разрушающим фактором которого является Тимошенко. У Януковича были основания надеяться на то, что Брюссель закроет глаза на арест лидера БЮТ, как он закрыл глаза на "не совсем конституционную" коалицию марта 2010 года и на нынешнюю ситуацию в России, где не пахнет и 10% даже от нашей демократии.Два года назад ЕС был готов простить все Александру Лукашенко — за отказ от пророссийской позиции. Но Януковичу — не простили. Возможно, дело в обаянии Тимошенко и неприятии Западом Януковича как антигероя "оранжевой революции". Так или иначе, страницу украинской евроинтеграции перевернули и в Брюсселе, и в Киеве. Шансы на возобновлении процесса есть после парламентских выборов. Если то, как они пройдут, устроит ЕС, и будет создано правительство с участием "проевропейской" умеренной оппозиции — того же Яценюка, то к теме могут вернуться. Но так как в такой исход выборов в Раду верится с трудом, то, скорее всего, новостей на евронаправлении мы не услышим до президентских выборов 2015 года.ПЕНСИОННАЯ РЕФОРМА: ПОПЫТКА НАЙТИ МИЛЛИАРДЫГлавное событие года в социальной сфере — пенсионная реформа, которая стартовала с 1 октября. Реформа непопулярная, ведь вынуждает всех ныне работающих больше трудиться для получения пенсии (пенсионный возраст для женщин постепенно увеличится с 55 до 60 лет, увеличен минимальный стаж, который дает право на получение пенсии, и т.д.). Не зря с его принятием тянули почти год и постоянно смягчали условия. Но все же решились, понимая, что если тянуть дальше, будет еще хуже. И дело вовсе не в том, что пенсреформу требует от нас "злобный" МВФ, называя ее одним условий получения Украиной очередного транша кредита. Дело в том, что население стареет, на одного работающего уже приходится один пенсионер. Если ничего не предпринимать, то в ближайшем будущем на выплату пенсии по солидарной системе (образно говоря, отцам платят за счет заработков детей) просто не хватит отчислений в ПФ.В результате реформы ПФ сэкономит миллиарды на выплатах, и с каждым месяцем эта экономия станет все большей. Увы, пока не действует система персональных накопительных счетов, хотя ее обещали ввести с 2012 года, потом с 2013-го для тех, кто на эту дату будет младше 35 лет. Но, по закону, сперва надо сделать бюджет ПФ бездефицитным, а он пока в минусе на 30 млрд грн, и как заткнуть эту дыру — неясно. Это значит, что заработать солидную прибавку к пенсии молодежь пока не может.В то же время страшилки по поводу падения рейтинга власти из-за пенсреформы не оправдались — с момента ее принятия он практически не изменился. Тому есть как минимум две причины. Во-первых, реформа никак не касается тех, кто уже вышел на пенсию. Во-вторых, пенсионный возраст повышается постепенно, а наш народ не привык заглядывать слишком далеко в свое будущее.ЗАКОН О ВЫБОРАХ: ШАНС ДЛЯ ВЛАСТИЗакон ввел смешанную систему, поднял проходной барьер для партий до 5%-ного и запретил блоки. Фото: Г. СалайЗакон о выборах парламента может стать эпохальным для Украины в 2012-м — если с его помощью Партии Регионов удастся, несмотря на упавшие рейтинги, сохранить контроль над Радой.Рассматривать законопроект начали еще весной — и уже тогда использовали оппозицию для участия в комиссии под руководством министра юстиции Александра Лавриновича. Но при этом были базовые позиции, которые комиссии просто спустили сверху: смешанная система выборов (225 депутатов по партспискам, 225 — по мажоритарным округам), проходной барьер для партий — 4% и запрет блоков. Потому оппозиционные лидеры дали понять, что этот проект не поддержат. Аналогичные сигналы прозвучали и от евроструктур.И тогда власть решилась на маневр, который принес ей успех. Вместо составленного комиссией Лавриновича проекта в парламент поступил куда более жесткий вариант, подписанный лидерами фракций большинства. В нем проходной барьер для партий подняли до 5%, а ряд норм об избирательных комиссиях прописали так, что оппозиционеры тут же заявили о готовящихся фальсификациях. Испугался и Запад: Венецианская комиссия заявила об угрозе сворачивания демократии и предложила власти подготовить законопроект совместно с оппозицией.Оппозиционеры тоже поддались на шантаж: видя перспективу принятия совсем плохого для них закона о выборах, они пошли на создание новой комиссии по выработке закона, который по итогу был и проголосован при участии фракции БЮТ и нардепов, представляющих "Фронт змин" Арсения Яценюка.При этом в законе сохранились две ключевые для ПР позиции — 5% барьер и 50% депутатов по мажоритарке. Оппозиционеры выторговали несколько норм, ограничивающих всевластие большинства в избирательных комиссиях. Это голосование, которое фактически лишило критиков власти как внутри страны, так и за ее пределами повода не признавать сей закон, вызвало скандал в оппозиционном лагере. Мелкие оппозиционеры (Кличко, Гриценко, Тягнибок) обвинили Яценюка и "Батькивщину" в том, что они пошли на соглашательство с властью в своекорыстных интересах — мол из-за 5%-ного барьера только эти две партии из всех оппозиционных имеют 100% шансы попасть в парламента. БЮТ и фронтовики в ответ говорили, что смогли остановить принятие еще более худшего закона.Так или иначе, но ПР решила свою ключевую задачу — провела закон, который возвращает выборы по мажоритарной системе. По идее это должно гарантировать регионалам создание лояльного им большинства в новом парламенте даже если Партия Регионов не покажет замечательный результат по партспискам. Ведь мажоритарщики традиционно примыкают к тем, у кого власть.Оправдается ли сей расчет — сказать трудно. По всем 225 округам вряд ли возможно проконтролировать ситуацию и на многих из них могут пройти весьма неудобные для власти кандидаты. В любом случае Рада станет намного менее контролируемой, чем нынешняя. Депутат, за которым стоит конкретный округ, политик намного более своенравный, чем тот, кто прошел по партийному списку.Очень противоречивая и позиция с 5%. Она выгодна для власти, если этот барьер не преодолеет партия Кличко и "Свобода" (оттянув в никуда 8—9% оппозиционного электората), зато его пройдут коммунисты. Но если "Свобода" и Кличко в Раду пройдут, то баланс сил может измениться в пользу оппозиции.2011-й на Западной Украине был первым годом власти "Свободы", победившей на выборах осенью 2010 года. От ее успехов или не успехов на властной ниве напрямую зависели ее политперспективы и на национальном уровне. Итог, скорее, отрицательный. Единственное, что эффективно смогла сделать партия Тягнибока, так это слепить из Западной Украины страшилку для Украины Восточной. Самым ярким событием в "национальной борьбе" "Свободы" стали беспорядки 9 Мая во Львове. "Свободовцы" протестовали против праздника Победы, красных флагов (большое алое полотнище привезли крымчане из пророссийских партий) и георгиевских ленточек. В пылу драки фаны "Свободы" чуть не перевернули автобус с ветеранами ВОВ. Недели за две до бойни все предупреждали о готовящихся провокациях. Тогдашний губернатор Михаил Цимбалюк, которого обвиняли в том, что он допустил побоище, написал заявление об отставке. Позже объяснил, что сделал это под давлением "Свободы", которая ворвалась в его кабинет. Говорят, у президента такой шаг Цимбалюка не поняли и расценили как слабость. В начале ноября его заменили на экс-директора "Укрзализницы" Михаила Костюка (правда, по мнению экспертов, вряд ли майский инцидент сыграл решающую роль).В то же время погром 9 Мая во Львове стал переломным моментом в восприятии "свободовцев" львовянами. Большинство последних — люди умеренные, и радикализм сторонников Тягнибока их отпугивал. Возмутил он и львовскую интеллигенцию, которая обвинила "Свободу" в том, что превращает Галичину в пугало для русскоязычной части Украины, а это на руку Москве и пророссийским силам. С учетом нарастающих социально-экономических проблем в регионе рейтинг "Свободы" в последние полгода падал. И теперь у партии сомнительные перспективы преодоления 5%-го барьера на выборах в парламент.Забор около парламента. Эта ограда стала символом протестов. Фото: А. ЯремчукОктябрь-ноябрь отметились акциями протеста льготников. Брали они не столько численностью (выходило на улицу несколько тысяч), сколько напором. Главной формой протеста стали прорывы митингующих к парламенту, которые СМИ именовали "штурмами". Первый предприняли афганцы. Вскоре вокруг Рады вырос знаменитый забор, который стал символом разделения власти и народа, а также раззадорил протестующих (к афганцам присоединились чернобыльцы). Снести забор и попытаться пробиться в Раду стало любимым занятием на митингах. Не снесли — день прожит зря.Суть протеста такова. Депутаты приняли законы, которые даровали огромное количество льгот. Денег на них никогда в бюджете не хватало. Но в последние годы льготники научились отстаивать свои права через суды, выбивая повышенные пенсии. В этом году власти решили это пресечь, что вызвало недовольство. Вопрос, кто организовал недовольных и кто их возглавил. Фронтменами акций были Наталья Королевская и Олег Ляшко — оппозиционеры, которые пытаются играть в свою игру. По другой версии, все организовывал БЮТ, который так хотел поднять на бунт народ (мол, раз люди за свободу Юли не поднимаются, то можно попробовать раскочегарить массы на соцтеме). Была и конспирологическая версия — дескать, организовали протесты некие группы в Партии Регионов, чтобы свалить Азарова с поста. Акции не переросли в революцию — народ в основной массе пассивен и не доверяет никому из политиков. Но телекартинка штурма Рады в памяти украинцев отложилась. Недоверие к власти возросло, а люди привыкают к мысли, что если у них что-то не так — надо штурмовать ближайший орган власти.Уходящий год стал решающим для нашей страны в плане подготовки к Евро-2012. Именно в 2011-м народ таки осознал: главному европейскому футбольному турниру в стране быть! Его у нас никто не заберет. Ровно через 160 дней к нам приедут звезды футбола, а вслед за ними — около миллиона иностранных фанов. И эта перспектива изменила нашу жизнь: Украина получила сразу несколько суперстадионов, приводит к настоящему европейскому уровню аэропорты, ремонтирует дороги и дома, строит отели. Уже в мае мы сможем ездить на современных комфортных поездах. А ведь это многое могло появиться у нас на много лет позже!Кроме того, благодаря Евро в ЕС стали активно рекламировать нашу страну. Организаторы турнира в Украине рассчитывают, что он послужит отличным пиаром для страны, увеличив приток туристов и инвесторов. Кстати, впервые за многие десятилетия мы смогли исправить наш имидж страны лишь Голодомора и Чернобыля.СТАДИОНЫ. Открытие главных объектов ЧЕ — стадионов, подарило украинцам выступления ведущих мировых звезд сначала в столице, а потоми во Львове. Хотя не обошлось без заминок и переносов дат открытия. Главную арену турнира — столичный стадион "Олимпийский" — планировали открыть на День независимости, 24 августа. Затем открытие перенесли на 8 октября (на фото). Во время презентации НСК были мелкие недоделки (скажем, не все фастфуды были открыты), но в целом наш стадион смело может конкурировать с любым европейским. Вскоре открыли и новенькую арену во Львове — 29 октября. Там также было еще сыровато, но сейчас все вопросы, в основном, устранены и на стадионах уже даже прошли тестовые матчи.АЭРОПОРТЫ. Подготовка к ЧЕ помогла развитию инфраструктуры. В Донецке летом уже сдали в эксплуатацию самую длинную в стране взлетно-посадочную полосу, во львовском аэропорту работы больше сосредоточились на внутренней отделке и инженерном обеспечении аэровокзала. В "Борисполе" новенький терминал D обещают на днях закончить строить и начать пусконаладочные работы. Он станет самым большим в Украине — 100 тыс. кв. м. Первый рейс из нового терминала запланирован на 25 марта 2012 года.Также скоро по нашим железным дорогам помчатся первые корейские поезда "Хюндай". Обещают, что мы их получим уже в конце января — начале февраля следующего года, а сможем проехаться — в мае. Напомним, Украина закупила шесть таких поездов, еще четыре прибудет к нам после Евро. Они существенно сократят время в пути, например, из столицы до Харькова сейчас можно доехать как минимум за 6 часов, а на "корейце" — 3 часа и 30 мин.АНГЛИЙСКИЙ. Благодаря футбольному турниру украинцы стали активно подтягивать знание иностранных языков, в частности английский. Медики, правоохранители и даже таксисты сели снова за учебники, чтобы уже в следующем году смочь общаться с иностранцами. Так, "Сегодня" проинспектировала главные воздушные ворота страны — аэропорт "Борисполь". Оказалось, что в целом иностранного болельщика смогут понять и помочь ему — кассиры, милиционеры, таксисты и даже уборщицы.Кроме того, около тысячи врачей и медперсонала в Киеве и Донецке с середины августа начали интенсивный курс иностранного языка. В других городах Евро пошли по другому пути — там задействуют также волонтеров из медвузов, которые знают "инглиш". И если у госслужащих не было выбора учить или не учить, то таксисты добровольно разбираются в премудростях иностранного.ДЕКОСМИЗАЦИЯ СТОЛИЦЫ: КИЕВ БЕЗ "МОЛОДОЙ КОМАНДЫ"Главный итог 2011 года для столицы — окончательное освобождение матери городов русских от власти мэра Черновецкого и его "молодой команды" (в просторечье — "космонавтов"). Сам мэр остался формально на своей должности, но ничего не решает.По сути, это было зафиксировано еще в конце прошлого года, когда были разделены полномочия мэра столицы и главы Киевской горгосадминистрации. И последний пост занял Александр Попов, который собственно и стал руководить городом. Правда, в начале года "молодая команда" попыталась было взять реванш. Началось активное сопротивление депутатского корпуса в Киевраде, ведомого секретарем Олесем Довгим. Зять мэра Супруненко со товарищи отказывались отдавать городу ранее приватизированные по сомнительным схемам предприятия. Но бунт быстро подавили — несколько новых уголовных дел, жесткая речь Попова перед депутатами Киеврады (Александр Павлович обвинил "молодую команду" в тотальном разворовывании столицы), сотворили чудеса. Довгий ушел с поста секретаря Киеврады, фракция Блока Черновецкого распалась, Супруненко в бегах. В довершении этой "картины маслом" — скандальный развод Черновецкого со своей женой Алиной Айвазовой. Алина Степановна поведала мировой общественности немало подробностей их жизни с Леонидом Михайловичем. После такого удара мэр перестал быть вообще каким-либо фактором, влияющим на происходящее в столице.А Попов со своей командой стали полновластными хозяевами столицы. От своих предшественников они действительно отличаются в лучшую сторону. Активно занимаются строительством, запускают мосты, ремонтируют дороги. Даже по коррупции, как говорят, введены серьезные ограничения. Впрочем, это неудивительно — ведь ставки в игре очень велики. В следующем году столицу ждут выборы мэра города. И для того, чтобы на них победить, Попову нужно уже сейчас показать киевлянам реальный результат своей работы.ГОД БЛОГЕРОВ: ЧЕРЕЗ СЕТЬ ДЕЛАЮТ РЕВОЛЮЦИИ И "ГОВОРЯТ" ЕЛКИСоциальные сети в интернете стали одним из факторов, которые меняли Украину в уходящем году. По данным компании "Яндекс. Украина", в нашей стране зарегистрировано 1,1 млн блогов. То есть по сравнению с 2010 годом их число выросло на 57%. В популярной же соцсети Facebook по состоянию на декабрь свои странички завели 1,7 млн украинцев (за год это рост на 400%!). Однако если в арабских странах соцсети сыграли мобилизирующую роль, то у нас, по мнению политологов, их функция пока прямо противоположная: служат местом, где недовольные могут сбросить пар."Соцсети стали координирующим фактором в современных революциях. Но одной мобилизации мало, нужен еще и катализатор. Им могут стать, например, результаты выборов, что и произошло в России, или экономический кризис, — говорит "Сегодня" политолог Владимир Фесенко. — Пока в Украине фейсбуки выполняют демобилизующую функцию. То есть, все протесты против власти происходят только в "Паутине", но не на улице. Ведь уже пытались с помощью соцсетей организовать "день гнева", но акция оказалась провальной. Хотя стоит появиться одному из катализаторов, и все может кардинально поменяться. Прогнозировать, что произойдет дальше, сложно. Вполне вероятно, что все закончится тем же, что и в России".Активно стали заходить в блогосферу в 2011-м не только обычные украинцы, но и чиновники. В конце ноября сего года премьер-министр Николай Азаров рекомендовал всем министрам и руководителям госведомств вести блоги на сайте информагентства "Укринформ". Там они могут информировать о своей работе и узнавать мнение и предложения других интернет-пользователей. А многие уже давно ведут странички в других соцсетях. Например, самые активные пользователи "Фейсбука" премьер Николай Азаров, вице-премьер-министр инфраструктуры Борис Колесников и уполномоченный по дерегуляции в Минэкономразвития Михаил Бродский. Из мнений и предложений пользователей они черпают новые темы для обсуждения. Также активно делятся новостями, которые на страничках чиновников в том же "Фейсбуке" появляются порой гораздо раньше, чем на официальных сайтах ведомств.В соцсетях завели свои странички даже... кран и новогодняя елка. Естественно, голосом этих невоодушевленных предметов "работают" обычные люди. Так, 18 ноября в "Твиттере" "заговорил" огромный плавучий кран "Захарий". Буквально через несколько часов после того, как 93-метровый великан завалился в Днепр, неизвестный блогер начал вести страничку от его имени, где делился переживаниями упавшего крана. Его примеру последовал и киевлянин Денис, который пишет посты в "Твиттере" от имени главной елки страны на Майдане.