Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
detroytred написав:А Гордон ... г... Как в студии, так херой, а как прижать-дожать конкретного, так тише мыши.
Не так. Гордон - талантливый интервьюер-бизнесмен, ему надо и дальше выдавать громкие интервью, он может задавать крайне неудобные вопросы, но он не может хамить визави, требовать от него ответа, даже всё время ставить визави в неловкое положение тоже не может, во-первых, это выглядит не очень как для журналиста, во-вторых, к нему на интервью после таких мансов никто не придет и бизнес погибнет, а в-третьих, и самое важное, уход собеседника от прямого ответа также очень много дает умному зрителю.
Я Вас хвалю, за понимание "Журналистики"! Было бы замечательно, для разделения понимания Вами "Кто и на что имеет Право в Украине?". Навіщо існує така кількість інституцій?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
lapay написав:Тому, хто надумає домовлятися, атовці швидко мізки вправлять.
Это иллюзия, в нашем мире может произойти всё, что угодно и когда угодно. Вы что реально думаете, что при должном подходе нельзя организовать Движение ветеранов АТО за мир. Все ветераны АТО прямо мечтают всю жизнь воевать, сильно сомневаюсь.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Пон 04 лют, 2019 09:52, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
И так возвращаемся к нашим "баранам" по которым я предложил вести отсчёт состояния экономики, в Украине - её восстановления на примере одного из десяти наибольших платникив податкив в Украине:
На Г П «Селидовуголь» остановлена работа одной из шахт, горняки требуют погашения долгов по зарплате 04.02.2019, 09:08 На шахте «1/3 Новогродовская» ГП «Селидовуголь» горняки четвертые сутки отказываются приступать к работе, шахтеры требуют погашения задолженности по зарплате. https://vchasnoua.com/donbass/59431-na- ... o-zarplate На Донетчине остановлена работа шахты "1/3 Новогродовская", горняки требуют погашения долгов по зарплате / Фото: Михаил Волынец Стихийная акция протеста на «1/3 Новогродовская» началась в пятницу, когда часть горняков отказалась спускатьcя в шахту и осталась на поверхности, а те, кто спустились в забой, отказались приступать к работе, сообщил ИА «Вчасно» глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.
По словам Михаила Волынца, работа шахты практически остановлена.
«Только небольшая группа работников поддерживает жизнедеятельность шахты, они контролируют атмосферу и откачивают воду, — рассказал профсоюзный лидер. — На стихийный протест горняков оперативно отреагировали в Донецкой областной военно-гражданской администрации. Они поддерживают контакт с протестующими горняками и руководством предприятия, пытаются координировать их действия. Но ДонВГА не в силах решить проблему невыплаты зарплаты. А в Киеве не слышат о бедах и проблемах шахтеров».
Михаил Волынец сообщил, что на 1 февраля задолженность по зарплате горнякам ГП «Селидовуголь» составляла 200 миллионов гривен.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Мне очень сложно прийти к пониманию публикой процесс "Реформ" в Украине. 1. Хочу напомнить Вам пример из нашей истории: а) Борьба за трезвость б) Вырубывание виноградников Крыма. в) Результат? 2. Приватизация государственных производственных активов Украины а) насильное банкротство б) физическое искоренение официальных производителей в) результат? (безвозвратная утрата целых базовых отраслей экономики, предприятий, экономически налаженных связей, производителей, населения,...) И какой идиот в унисон Ворам, что грабят, вырезают на металлолом целые заводы - воет, про Пакращання? Когда уничтожают работников, связи, образование, Право на работу и развитие? - Кому это выгодно и кто за этим стоит? - "Правительство"? С 2011 года - они ни за что не отвечают!!! - Учите материальную ЧАСТЬ!
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.