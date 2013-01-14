Додано: Пон 04 лют, 2019 10:02

Мне очень сложно прийти к пониманию публикой процесс "Реформ" в Украине.

1. Хочу напомнить Вам пример из нашей истории:

а) Борьба за трезвость

б) Вырубывание виноградников Крыма.

в) Результат?

2. Приватизация государственных производственных активов Украины

а) насильное банкротство

б) физическое искоренение официальных производителей

в) результат?

(безвозвратная утрата целых базовых отраслей экономики, предприятий, экономически налаженных связей, производителей, населения,...)

И какой идиот в унисон Ворам, что грабят, вырезают на металлолом целые заводы - воет, про Пакращання? Когда уничтожают работников, связи, образование, Право на работу и развитие?

- Кому это выгодно и кто за этим стоит?

- "Правительство"? С 2011 года - они ни за что не отвечают!!!

- Учите материальную ЧАСТЬ!

Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.