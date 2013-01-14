Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
detroytred написав:А Гордон ... г... Как в студии, так херой, а как прижать-дожать конкретного, так тише мыши.
Не так. Гордон - талантливый интервьюер-бизнесмен, ему надо и дальше выдавать громкие интервью, он может задавать крайне неудобные вопросы, но он не может хамить визави, требовать от него ответа, даже всё время ставить визави в неловкое положение тоже не может, во-первых, это выглядит не очень как для журналиста, во-вторых, к нему на интервью после таких мансов никто не придет и бизнес погибнет, а в-третьих, и самое важное, уход собеседника от прямого ответа также очень много дает умному зрителю.
Я Вас хвалю, за понимание "Журналистики"! Было бы замечательно, для разделения понимания Вами "Кто и на что имеет Право в Украине?". Навіщо існує така кількість інституцій?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
lapay написав:Тому, хто надумає домовлятися, атовці швидко мізки вправлять.
Это иллюзия, в нашем мире может произойти всё, что угодно и когда угодно. Вы что реально думаете, что при должном подходе нельзя организовать Движение ветеранов АТО за мир. Все ветераны АТО прямо мечтают всю жизнь воевать, сильно сомневаюсь.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Пон 04 лют, 2019 09:52, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
И так возвращаемся к нашим "баранам" по которым я предложил вести отсчёт состояния экономики, в Украине - её восстановления на примере одного из десяти наибольших платникив податкив в Украине:
На Г П «Селидовуголь» остановлена работа одной из шахт, горняки требуют погашения долгов по зарплате 04.02.2019, 09:08 На шахте «1/3 Новогродовская» ГП «Селидовуголь» горняки четвертые сутки отказываются приступать к работе, шахтеры требуют погашения задолженности по зарплате. https://vchasnoua.com/donbass/59431-na- ... o-zarplate На Донетчине остановлена работа шахты "1/3 Новогродовская", горняки требуют погашения долгов по зарплате / Фото: Михаил Волынец Стихийная акция протеста на «1/3 Новогродовская» началась в пятницу, когда часть горняков отказалась спускатьcя в шахту и осталась на поверхности, а те, кто спустились в забой, отказались приступать к работе, сообщил ИА «Вчасно» глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.
По словам Михаила Волынца, работа шахты практически остановлена.
«Только небольшая группа работников поддерживает жизнедеятельность шахты, они контролируют атмосферу и откачивают воду, — рассказал профсоюзный лидер. — На стихийный протест горняков оперативно отреагировали в Донецкой областной военно-гражданской администрации. Они поддерживают контакт с протестующими горняками и руководством предприятия, пытаются координировать их действия. Но ДонВГА не в силах решить проблему невыплаты зарплаты. А в Киеве не слышат о бедах и проблемах шахтеров».
Михаил Волынец сообщил, что на 1 февраля задолженность по зарплате горнякам ГП «Селидовуголь» составляла 200 миллионов гривен.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Мне очень сложно прийти к пониманию публикой процесс "Реформ" в Украине. 1. Хочу напомнить Вам пример из нашей истории: а) Борьба за трезвость б) Вырубывание виноградников Крыма. в) Результат? 2. Приватизация государственных производственных активов Украины а) насильное банкротство б) физическое искоренение официальных производителей в) результат? (безвозвратная утрата целых базовых отраслей экономики, предприятий, экономически налаженных связей, производителей, населения,...) И какой идиот в унисон Ворам, что грабят, вырезают на металлолом целые заводы - воет, про Пакращання? Когда уничтожают работников, связи, образование, Право на работу и развитие? - Кому это выгодно и кто за этим стоит? - "Правительство"? С 2011 года - они ни за что не отвечают!!! - Учите "материальную ЧАСТЬ"! - Пардон, Правовую!
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Та же картинка и с "Выборами" - "Кто больше наобещает" Или "кто больше разведёт кроликов"? - И здесь этому подпеваете??? Я просто в ауте!
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy От Ви тут багато пишете - про все погане . Ну - багатов чому , а може і у всьому можна погодитися . І що далі ? Ті ж гірники - там ніхто не знає , де гроші ? Звідки і як вони поступають ? Я такого не побачив . Завжди дуже легко побачити ланцюжок винних в такому простому . Про розвал старої економіки ... Так це все ще Кучма почав - і далі що ? Таку економіку збудував за 2 президентських строки . Ламати цю модель ніхто не збирається . Чи у Вас є претенденти на руйнівників ? Конструктив давайте - проста констатація негативу вже нікого не хвилює і ні про що не говорить .
freeze Оно-то так. Но умный и так всё понимает, знает. А обычный обыватель, на которого и рассчитаны такие словесные кружева луценок и Ко, скорее всего поддастся на этот обман.
Люди по ряду причин просто не хотят думать, рассуждать. Причин - начиная с того, что не читают ... и заканчивая огромнейшими современными лавинами информации.
Доходит до того, что целые майоры-полковники прерывают объясняющего им суть задачи словами - *Вы мне лучше напишите, что мне делать*. То есть не самому разобраться и принять нужное оптимальное решение, а подобно рядовому исполнителю простейших операций.... И даже не краснеют)))
Кстати, после того, как получат конкретный перечень действий и в измененной ситуации напартачат, то не моргнув глазом, заявляют - так это Вы сами указали, я выполнил точно.
З.Ы. реформа)) Форточки настежь, батареи не притронуться ... потому что субсидиантам - побоку, потому что тепловики тупо заинтересованы в расходе. Контроля нет, конкуренции нет. Тот же колхоз и комиссары в кожанках...
Puente Приехали... Что дальше и какой путь выхода видит Кудрявый, он уже раз надцать огласил.
Хреновый конечно...
Луценко его тоже очень даже видит. Опасается. Этих граблей. Поэтому субсидии и пр. хрень. Поэтому, так часто упоминаемый Стариканом, совок (элементы совка). От властей... продолжающих потчевать население совком вместо европейской законности и порядка.
Puente написав:Kudrjavuy От Ви тут багато пишете - про все погане . Ну - багатов чому , а може і у всьому можна погодитися . І що далі ? Ті ж гірники - там ніхто не знає , де гроші ? Звідки і як вони поступають ? Я такого не побачив . Завжди дуже легко побачити ланцюжок винних в такому простому . Про розвал старої економіки ... Так це все ще Кучма почав - і далі що ? Таку економіку збудував за 2 президентських строки . Ламати цю модель ніхто не збирається . Чи у Вас є претенденти на руйнівників ? Конструктив давайте - проста констатація негативу вже нікого не хвилює і ні про що не говорить .
Уважаемый!!!! - эти вопросы не ко мне! - Сколько постов удалено? С чем? Я уже выдержки из лекций писал, и то удалено.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
detroytred написав:Доходит до того, что целые майоры-полковники прерывают объясняющего им суть задачи словами - *Вы мне лучше напишите, что мне делать*. То есть не самому разобраться и принять нужное оптимальное решение, а подобно рядовому исполнителю простейших операций.... И даже не краснеют)))
Кстати, после того, как получат конкретный перечень действий и в измененной ситуации напартачат, то не моргнув глазом, заявляют - так это Вы сами указали, я выполнил точно.
Как раз у "Служащего" - существует чётко регламентированные обязанности. Без Приказа свыше - любая инициатива - расстрельная статья.(не зависимо от результата)
- Всё, на что он имеет Право - это обратиться по инстанции выше.(!) Между "думать" и "делать" - не преодолимый ров.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Пон 04 лют, 2019 11:07, всього редагувалось 2 разів.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.