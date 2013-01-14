|
|
|
Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 04 лют, 2019 11:04
detroytred написав:
Puente
Приехали...
Что дальше и какой путь выхода видит Кудрявый, он уже раз надцать огласил.
Хреновый конечно...
Луценко его тоже очень даже видит. Опасается. Этих граблей.
Поэтому субсидии и пр. хрень.
Поэтому, так часто упоминаемый Стариканом, совок (элементы совка).
От властей... продолжающих потчевать население совком вместо европейской законности и порядка.
Батенька, не я его "огласил" - Вам официально для понимания выставил заяву и объяснение бывшего президента, хоть и "Юща".
- Не вдаваясь в грязь и подробности.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
-
Kudrjavuy
-
-
- Повідомлень: 6332
- З нами з: 20.09.12
- Подякував: 615 раз.
- Подякували: 805 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 04 лют, 2019 11:08
А тоді - "не тратьте ,куме , сили - спускайтеся на дно ?
Дурниця якась просто виходить ...
-
Puente
-
-
- Повідомлень: 1522
- З нами з: 12.08.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 204 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 04 лют, 2019 11:15
detroytred написав:
З.Ы. реформа))
Форточки настежь, батареи не притронуться ... потому что субсидиантам - побоку, потому что тепловики тупо заинтересованы в расходе. Контроля нет, конкуренции нет.
Тот же колхоз и комиссары в кожанках...
Глупость пишите.
Комментарий от инженера:
- Система подачи тепла имеет колоссальные потери!
Потери на трубах до "дома" - по погоде.
Отсюда при + потери минимальные, да и сокращаются Ваши потребности.
-? Доступно?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
-
Kudrjavuy
-
-
- Повідомлень: 6332
- З нами з: 20.09.12
- Подякував: 615 раз.
- Подякували: 805 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 04 лют, 2019 11:17
Puente написав:
А тоді - "не тратьте ,куме , сили - спускайтеся на дно ?
Дурниця якась просто виходить ...
так тут же и пишут, что ылиты, хотят не жити, а пижжити по-новому.
те, кто всё время у кормушки.
остаются садовой, зеленский с гриценко(его кое-где стали приписывать к клану кучмы-пинчука)
а у других нет ресурса не то что вести предвыборную, но и зарегистрироваться.
вон гнап нашкрёб еле.
-
19yuriy91
-
-
- Повідомлень: 1626
- З нами з: 15.09.12
- Подякував: 125 раз.
- Подякували: 154 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 04 лют, 2019 11:20
Puente написав:
А тоді - "не тратьте ,куме , сили - спускайтеся на дно ?
Дурниця якась просто виходить ...
- Именно по данной причине, не согласных с насильной ж..пой - объявляют "Дети лейтенанта Шмидта" врагами и кем угодно.
Именно по данной причине население вынуждено бежать, при чём в ту же РФ.
А под "шумок" ... делают своё дело: - Пустыню из Неньки - и на ту уже нашли покупателя. Но только с той целью, что бы она не досталась Украинцам.
Что самое страшное, поднявшиеся после "Майдана" достойные Люди - были загнаны вновь в "стойло".
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
-
Kudrjavuy
-
-
- Повідомлень: 6332
- З нами з: 20.09.12
- Подякував: 615 раз.
- Подякували: 805 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 04 лют, 2019 11:32
Кудрявый
У служащего есть права (то есть инструменты). Чем выше посада, тем больше этих инструментов.
И есть обязанности (цель). Используя те или иные инструменты (пользуясь правами и выделенными средствами), должностное лицо выполняет задачи по достижению поставленных целей, определяемых в обязанностях.
А тупо выполняют перечень операций ... - это уровень самого низшего звена исполнителей.
Аля - выдать носки...
Но уж никак среднего и высшего звена командного состава.
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 20840
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 1194 раз.
- Подякували: 2808 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|5
|15671
|
|
|183
|86194
|
Пон 29 тра, 2017 22:36
M-A-X
|
|0
|6159
|
|