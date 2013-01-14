Мы отменим реформы образования и медицины от этой власти - Юрий БойкоСайт Vesti4 февраля 2019, 12:20Все, что реформирует эта власть, только ухудшает жизнь людей. Об этом заявил Юрий Бойко, комментируя журналистам социальное положение, в котором оказались украинцы."Реформы, о которых много говорили и ради которых приглашали на высокие посты иностранных проходимцев – оказались фикцией. Они поиздевались над страной, исчезли и никто не ответил за результаты. Псевдореформы режима – это путь обмана и лжи. Никогда нельзя назвать реформу успешной, если она в разы ухудшает жизнь граждан собственной страны. В чьих тогда интересах она проводится? Очевидно, что не в интересах украинцев. Государство должно работать на благо людей, а не чиновников", — подчеркнул Юрий Бойко. Политик отметил катастрофическую ситуацию в социальной сфере, в медицине и образовании."Как можно назвать образовательной реформой увеличение обучения в средней школе до 12 лет? От этого не улучшится качество образования и не появится больше знаний из-за растянутой программы обучения на лишние годы. В медицине мы видим полный непрофессионализм Минздрава, который допустил эпидемии кори и гриппа. Все это сопровождается тотальным закрытием ФАП-ов в селах, отсутствием доступных лекарств, проваленными программами вакцинации. Мы отменим эти бесчеловечные реформы, направленные на уничтожения людей и страны", — подчеркнул основатель Оппозиционной платформы — За жизнь. Юрий Бойко добавил, что для власти ложь стала одной из составляющих ее политики, как внутренней, так и внешней."Этот режим обманывает всех – свой народ, инвесторов, международных партнеров. Своих граждан обманывали пять лет, прикрываясь войной. Они хотят продолжить это следующие пять лет. Народ Украины им этого не позволит. Но все должны понимать: если не будет мира – этот беспредел и грабеж продолжится. В наших силах этого не допустить", — заявил Юрий Бойко.