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Політика та гроші
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Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4208420942104211
Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 11:04

  detroytred написав:Puente
Приехали...
Что дальше и какой путь выхода видит Кудрявый, он уже раз надцать огласил.

Хреновый конечно...

Луценко его тоже очень даже видит. Опасается. Этих граблей.
Поэтому субсидии и пр. хрень.
Поэтому, так часто упоминаемый Стариканом, совок (элементы совка).
От властей... продолжающих потчевать население совком вместо европейской законности и порядка.

Батенька, не я его "огласил" - Вам официально для понимания выставил заяву и объяснение бывшего президента, хоть и "Юща".
- Не вдаваясь в грязь и подробности.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 11:08

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

А тоді - "не тратьте ,куме , сили - спускайтеся на дно ?
Дурниця якась просто виходить ...
Puente
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 11:15

  detroytred написав:З.Ы. реформа))
Форточки настежь, батареи не притронуться ... потому что субсидиантам - побоку, потому что тепловики тупо заинтересованы в расходе. Контроля нет, конкуренции нет.
Тот же колхоз и комиссары в кожанках...

:D :roll: :evil:
Глупость пишите.
Комментарий от инженера:
- Система подачи тепла имеет колоссальные потери!
Потери на трубах до "дома" - по погоде.
Отсюда при + потери минимальные, да и сокращаются Ваши потребности.
-? Доступно?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 11:17

  Puente написав:А тоді - "не тратьте ,куме , сили - спускайтеся на дно ?
Дурниця якась просто виходить ...

так тут же и пишут, что ылиты, хотят не жити, а пижжити по-новому.
те, кто всё время у кормушки.
остаются садовой, зеленский с гриценко(его кое-где стали приписывать к клану кучмы-пинчука)
а у других нет ресурса не то что вести предвыборную, но и зарегистрироваться.
вон гнап нашкрёб еле.
19yuriy91
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 11:20

  Puente написав:А тоді - "не тратьте ,куме , сили - спускайтеся на дно ?
Дурниця якась просто виходить ...

- Именно по данной причине, не согласных с насильной ж..пой - объявляют "Дети лейтенанта Шмидта" врагами и кем угодно.
Именно по данной причине население вынуждено бежать, при чём в ту же РФ.
А под "шумок" ... делают своё дело: - Пустыню из Неньки - и на ту уже нашли покупателя. Но только с той целью, что бы она не досталась Украинцам.

Что самое страшное, поднявшиеся после "Майдана" достойные Люди - были загнаны вновь в "стойло".
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 11:32

Кудрявый
У служащего есть права (то есть инструменты). Чем выше посада, тем больше этих инструментов.
И есть обязанности (цель). Используя те или иные инструменты (пользуясь правами и выделенными средствами), должностное лицо выполняет задачи по достижению поставленных целей, определяемых в обязанностях.

А тупо выполняют перечень операций ... - это уровень самого низшего звена исполнителей.
Аля - выдать носки...
Но уж никак среднего и высшего звена командного состава.
detroytred
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 11:44

  detroytred написав:Кудрявый
У служащего есть права (то есть инструменты). Чем выше посада, тем больше этих инструментов.
И есть обязанности (цель). Используя те или иные инструменты (пользуясь правами и выделенными средствами), должностное лицо выполняет задачи по достижению поставленных целей, определяемых в обязанностях.

А тупо выполняют перечень операций ... - это уровень самого низшего звена исполнителей.
Аля - выдать носки...
Но уж никак среднего и высшего звена командного состава.

- Это в Вашем понимании?
- На показ обратный процесс!
Для чего мостырят "территориальную реформу" - как попытку сбросить обязательства Государства на местные органы власти. И почему она "висит"? Ею крутят, шо напёрстками - те же кукловоды.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 11:46

  detroytred написав:Кудрявый
У служащего есть права (то есть инструменты). Чем выше посада, тем больше этих инструментов.
И есть обязанности (цель). Используя те или иные инструменты (пользуясь правами и выделенными средствами), должностное лицо выполняет задачи по достижению поставленных целей, определяемых в обязанностях.

А тупо выполняют перечень операций ... - это уровень самого низшего звена исполнителей.
Аля - выдать носки...
Но уж никак среднего и высшего звена командного состава.

:shock:
С другой стороны Вы сейчас начали активно агитировать за Нестор Ивановича Махно?
:shock:
Как раз для этого необходимо "Экономико-Правовые изменения".
А ещё советская система "материальной ответственности" - более, чем выгодна малограмотным, но оччччень удачливым керманычам.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 11:55

  19yuriy91 написав:так тут же и пишут, что ылиты, хотят не жити, а пижжити по-новому.
те, кто всё время у кормушки.

В "Их" понимании - это спать спокойно, и не ждать, что "население" может о "чём то" спросить по существу.
Официальное Барство по праву наследования.

Ибо "ОНИ" вынуждены тянуть всё "нажитое непосильным трудом" в наследственные имения за пределами досягаемости Украинского Правосудия.

Если с прокурором можно договориться, с судьёй (святое дело), то с пенсионером, что знает лучше его самого подноготную - уже невозможно. А с голодным, замёрзшим,...(11 базовых категорий, что составляют Государство) - уже не просто невозможно, а просто опасно.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Пон 04 лют, 2019 13:02, всього редагувалось 3 разів.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 12:54

Вот Вам открытые спекуляции на этой теме в предвыборной гонке от "родителей" "Закона" 2011 года:
Мы отменим реформы образования и медицины от этой власти - Юрий Бойко
Сайт Vesti4 февраля 2019, 12:20
https://vesti-ukr.com/vybory-2019/32373 ... urij-bojko

Все, что реформирует эта власть, только ухудшает жизнь людей. Об этом заявил Юрий Бойко, комментируя журналистам социальное положение, в котором оказались украинцы.

"Реформы, о которых много говорили и ради которых приглашали на высокие посты иностранных проходимцев – оказались фикцией. Они поиздевались над страной, исчезли и никто не ответил за результаты. Псевдореформы режима – это путь обмана и лжи. Никогда нельзя назвать реформу успешной, если она в разы ухудшает жизнь граждан собственной страны. В чьих тогда интересах она проводится? Очевидно, что не в интересах украинцев. Государство должно работать на благо людей, а не чиновников", — подчеркнул Юрий Бойко. Политик отметил катастрофическую ситуацию в социальной сфере, в медицине и образовании.

"Как можно назвать образовательной реформой увеличение обучения в средней школе до 12 лет? От этого не улучшится качество образования и не появится больше знаний из-за растянутой программы обучения на лишние годы. В медицине мы видим полный непрофессионализм Минздрава, который допустил эпидемии кори и гриппа. Все это сопровождается тотальным закрытием ФАП-ов в селах, отсутствием доступных лекарств, проваленными программами вакцинации. Мы отменим эти бесчеловечные реформы, направленные на уничтожения людей и страны", — подчеркнул основатель Оппозиционной платформы — За жизнь. Юрий Бойко добавил, что для власти ложь стала одной из составляющих ее политики, как внутренней, так и внешней.

"Этот режим обманывает всех – свой народ, инвесторов, международных партнеров. Своих граждан обманывали пять лет, прикрываясь войной. Они хотят продолжить это следующие пять лет. Народ Украины им этого не позволит. Но все должны понимать: если не будет мира – этот беспредел и грабеж продолжится. В наших силах этого не допустить", — заявил Юрий Бойко.

Для меня это вообще официальная работа на "лоха".
- "Политики", говорите?
- Или напёрсточники? - Бизнесмены в политике.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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