Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
detroytred написав:Puente Приехали... Что дальше и какой путь выхода видит Кудрявый, он уже раз надцать огласил.
Хреновый конечно...
Луценко его тоже очень даже видит. Опасается. Этих граблей. Поэтому субсидии и пр. хрень. Поэтому, так часто упоминаемый Стариканом, совок (элементы совка). От властей... продолжающих потчевать население совком вместо европейской законности и порядка.
Батенька, не я его "огласил" - Вам официально для понимания выставил заяву и объяснение бывшего президента, хоть и "Юща". - Не вдаваясь в грязь и подробности.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
detroytred написав:З.Ы. реформа)) Форточки настежь, батареи не притронуться ... потому что субсидиантам - побоку, потому что тепловики тупо заинтересованы в расходе. Контроля нет, конкуренции нет. Тот же колхоз и комиссары в кожанках...
Глупость пишите. Комментарий от инженера: - Система подачи тепла имеет колоссальные потери! Потери на трубах до "дома" - по погоде. Отсюда при + потери минимальные, да и сокращаются Ваши потребности. -? Доступно?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Puente написав:А тоді - "не тратьте ,куме , сили - спускайтеся на дно ? Дурниця якась просто виходить ...
так тут же и пишут, что ылиты, хотят не жити, а пижжити по-новому. те, кто всё время у кормушки. остаются садовой, зеленский с гриценко(его кое-где стали приписывать к клану кучмы-пинчука) а у других нет ресурса не то что вести предвыборную, но и зарегистрироваться. вон гнап нашкрёб еле.
Puente написав:А тоді - "не тратьте ,куме , сили - спускайтеся на дно ? Дурниця якась просто виходить ...
- Именно по данной причине, не согласных с насильной ж..пой - объявляют "Дети лейтенанта Шмидта" врагами и кем угодно. Именно по данной причине население вынуждено бежать, при чём в ту же РФ. А под "шумок" ... делают своё дело: - Пустыню из Неньки - и на ту уже нашли покупателя. Но только с той целью, что бы она не досталась Украинцам.
Что самое страшное, поднявшиеся после "Майдана" достойные Люди - были загнаны вновь в "стойло".
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Кудрявый У служащего есть права (то есть инструменты). Чем выше посада, тем больше этих инструментов. И есть обязанности (цель). Используя те или иные инструменты (пользуясь правами и выделенными средствами), должностное лицо выполняет задачи по достижению поставленных целей, определяемых в обязанностях.
А тупо выполняют перечень операций ... - это уровень самого низшего звена исполнителей. Аля - выдать носки... Но уж никак среднего и высшего звена командного состава.
detroytred написав:Кудрявый У служащего есть права (то есть инструменты). Чем выше посада, тем больше этих инструментов. И есть обязанности (цель). Используя те или иные инструменты (пользуясь правами и выделенными средствами), должностное лицо выполняет задачи по достижению поставленных целей, определяемых в обязанностях.
А тупо выполняют перечень операций ... - это уровень самого низшего звена исполнителей. Аля - выдать носки... Но уж никак среднего и высшего звена командного состава.
- Это в Вашем понимании? - На показ обратный процесс! Для чего мостырят "территориальную реформу" - как попытку сбросить обязательства Государства на местные органы власти. И почему она "висит"? Ею крутят, шо напёрстками - те же кукловоды.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
detroytred написав:Кудрявый У служащего есть права (то есть инструменты). Чем выше посада, тем больше этих инструментов. И есть обязанности (цель). Используя те или иные инструменты (пользуясь правами и выделенными средствами), должностное лицо выполняет задачи по достижению поставленных целей, определяемых в обязанностях.
А тупо выполняют перечень операций ... - это уровень самого низшего звена исполнителей. Аля - выдать носки... Но уж никак среднего и высшего звена командного состава.
С другой стороны Вы сейчас начали активно агитировать за Нестор Ивановича Махно?
Как раз для этого необходимо "Экономико-Правовые изменения". А ещё советская система "материальной ответственности" - более, чем выгодна малограмотным, но оччччень удачливым керманычам.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
19yuriy91 написав:так тут же и пишут, что ылиты, хотят не жити, а пижжити по-новому. те, кто всё время у кормушки.
В "Их" понимании - это спать спокойно, и не ждать, что "население" может о "чём то" спросить по существу. Официальное Барство по праву наследования.
Ибо "ОНИ" вынуждены тянуть всё "нажитое непосильным трудом" в наследственные имения за пределами досягаемости Украинского Правосудия.
Если с прокурором можно договориться, с судьёй (святое дело), то с пенсионером, что знает лучше его самого подноготную - уже невозможно. А с голодным, замёрзшим,...(11 базовых категорий, что составляют Государство) - уже не просто невозможно, а просто опасно.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Пон 04 лют, 2019 13:02, всього редагувалось 3 разів.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Все, что реформирует эта власть, только ухудшает жизнь людей. Об этом заявил Юрий Бойко, комментируя журналистам социальное положение, в котором оказались украинцы.
"Реформы, о которых много говорили и ради которых приглашали на высокие посты иностранных проходимцев – оказались фикцией. Они поиздевались над страной, исчезли и никто не ответил за результаты. Псевдореформы режима – это путь обмана и лжи. Никогда нельзя назвать реформу успешной, если она в разы ухудшает жизнь граждан собственной страны. В чьих тогда интересах она проводится? Очевидно, что не в интересах украинцев. Государство должно работать на благо людей, а не чиновников", — подчеркнул Юрий Бойко. Политик отметил катастрофическую ситуацию в социальной сфере, в медицине и образовании.
"Как можно назвать образовательной реформой увеличение обучения в средней школе до 12 лет? От этого не улучшится качество образования и не появится больше знаний из-за растянутой программы обучения на лишние годы. В медицине мы видим полный непрофессионализм Минздрава, который допустил эпидемии кори и гриппа. Все это сопровождается тотальным закрытием ФАП-ов в селах, отсутствием доступных лекарств, проваленными программами вакцинации. Мы отменим эти бесчеловечные реформы, направленные на уничтожения людей и страны", — подчеркнул основатель Оппозиционной платформы — За жизнь. Юрий Бойко добавил, что для власти ложь стала одной из составляющих ее политики, как внутренней, так и внешней.
"Этот режим обманывает всех – свой народ, инвесторов, международных партнеров. Своих граждан обманывали пять лет, прикрываясь войной. Они хотят продолжить это следующие пять лет. Народ Украины им этого не позволит. Но все должны понимать: если не будет мира – этот беспредел и грабеж продолжится. В наших силах этого не допустить", — заявил Юрий Бойко.
Для меня это вообще официальная работа на "лоха". - "Политики", говорите? - Или напёрсточники? - Бизнесмены в политике.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.