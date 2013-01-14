Модер удалил, и это его священное Право, а я просто не знаю, как ещё на пальцах объяснить.?
Ведь мы, уже вроде как, подходим к одному языку понимания.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 04 лют, 2019 13:51
Модер удалил, и это его священное Право, а я просто не знаю, как ещё на пальцах объяснить.?
Ведь мы, уже вроде как, подходим к одному языку понимания.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Пон 04 лют, 2019 14:27
Шумно и у Марьинки.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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