Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Puente написав:А тоді - "не тратьте ,куме , сили - спускайтеся на дно ? Дурниця якась просто виходить ...
Модер удалил, и это его священное Право, а я просто не знаю, как ещё на пальцах объяснить.? Ведь мы, уже вроде как, подходим к одному языку понимания.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
https://hvylya.net/news/digest/gosbyudz ... ystvo.html Доходы государственного бюджета Украины по итогам первого месяца текущего года составили 54,49 млрд грн, это на 6,56 млрд грн (10,8%) ниже планового показателя, а также на 0,7 млрд грн (1,3%) уступает доходам за январь 2018 года.
Об этом пишет ZN.UA со ссылкой на данные Государственной казначейской службы.
Еще хуже обстоят дела с общим фондом, который получил за минувший месяц 44,25 млрд грн: план недовыполнен на 18,9%, или 10,33 млрд грн.
По сравнению с прошлым годом снижение доходов общего фонда составило 10,9%, или 5,4 млрд грн.
Госказначейство уточняет, что налоговые поступления за первый месяц этого года превысили показатель января 2018 года на 13,2% и составили 39,62 млрд грн. Однако одновременно возмещение НДС выросло по отношению к январю прошлого года сразу на 64,2%, или на 7,7 млрд грн – до рекордных 19,71 млрд грн. В результате сальдо налоговых поступлений составило 19,91 млрд грн, что на 13,4% хуже показателя января-2018 и на 27,8% – плана.
Помимо того таможенные поступления за первый месяц этого года также упали на 10,4% к показателю первого месяца прошлого года, составив 22,52 млрд грн, или 88,2% от плана.
В целом январский план по ГФС был недовыполнен на 20,1%, а к январю прошлого года спад составил 11,8%.
Доходы местных бюджетов в январе этого года к январю минувшего года возросли на 20,8% — до 18,97 млрд грн, а поступления от единого социального взноса (ЕСВ) увеличились на 26,1% – до 19,12 млрд грн, указывает Госказначейство.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
freeze написав: Там про Украину от Белковского: Порошенко не готов уходить – это видно по всем его поведенческим реакциям – он костьми ляжет и использует любые манипуляции, средства и способы, чтобы остаться на своем посту. Он пытается убедить украинский народ, что любой кандидат кроме него выгоден Путину и только он Кремлю невыгоден. В действительности, наоборот — Кремль поддерживает Порошенко. Забавный взгляд от оппозиции Путину на ситуацию в Украине )))
Такой же взгляд у массы нашего народа, типа "бизнес на крови". Что это такое, внятно объяснить никто не может, "но это же всем ясно".
Вообще меня пугает пацифизм, разрастающийся под влиянием пропаганды многих кандидатов и СМИ.
"Усталость от войны" (1МВ) погубила Францию во 2МВ. Даже существовал лозунг "Лучше рабство, чем война". Дескать, фрицы - культурная нация, это не большевики "Народного фронта", которые хотят лишить нас наших виноградников и сыроварен.
А тут вообще мышебратья и куча родственников.
Вероятно "родственники" начинаются с ЦВК:
https://ukranews.com/news/611703-eks-bo ... tnuyu-kazn Центральная избирательная комиссия (ЦИК) отказала бывшему командиру штурмовой группы добровольческого батальона "Донбасс" Тарасу Костанчуку в регистрации кандидатом на выборы Президента 31 марта из-за наличия в его предвыборной программе пункта о введении смертной казни для государственных служащих за коррупцию. Соответствующее решение было принято на заседании ЦИКа в понедельник, передают Українські Новини.
В частности, в его программе говорилось о введении смертной казни для госслужащих за коррупцию, измену, разворовывание государственного имущества, а также о снятии с госслужащих презумпции невиновности, а именно автоматической тюрьме с конфискацией имущества, в том числе родственников, если они не могут объяснить источники своего имущества.
Интересно, что о Савченко из ЦВК нет упоминаний - а есть только от левых источников, что мол лишних средств на залог нет.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.