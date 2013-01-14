RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4210421142124213>
Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 13:51

  Puente написав:А тоді - "не тратьте ,куме , сили - спускайтеся на дно ?
Дурниця якась просто виходить ...

Модер удалил, и это его священное Право, а я просто не знаю, как ещё на пальцах объяснить.? :shock:
Ведь мы, уже вроде как, подходим к одному языку понимания.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6343
З нами з: 20.09.12
Подякував: 615 раз.
Подякували: 805 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 14:27

http://vchaspik.ua/region/457620-davno- ... vuki-voyny
Шумно и у Марьинки.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6343
З нами з: 20.09.12
Подякував: 615 раз.
Подякували: 805 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 16:47

Статистика Вещь сильная и лозунгов не нужно:
https://hvylya.net/news/digest/gosbyudz ... ystvo.html
Доходы государственного бюджета Украины по итогам первого месяца текущего года составили 54,49 млрд грн, это на 6,56 млрд грн (10,8%) ниже планового показателя, а также на 0,7 млрд грн (1,3%) уступает доходам за январь 2018 года.

Об этом пишет ZN.UA со ссылкой на данные Государственной казначейской службы.

Еще хуже обстоят дела с общим фондом, который получил за минувший месяц 44,25 млрд грн: план недовыполнен на 18,9%, или 10,33 млрд грн.

По сравнению с прошлым годом снижение доходов общего фонда составило 10,9%, или 5,4 млрд грн.

Госказначейство уточняет, что налоговые поступления за первый месяц этого года превысили показатель января 2018 года на 13,2% и составили 39,62 млрд грн. Однако одновременно возмещение НДС выросло по отношению к январю прошлого года сразу на 64,2%, или на 7,7 млрд грн – до рекордных 19,71 млрд грн. В результате сальдо налоговых поступлений составило 19,91 млрд грн, что на 13,4% хуже показателя января-2018 и на 27,8% – плана.

Помимо того таможенные поступления за первый месяц этого года также упали на 10,4% к показателю первого месяца прошлого года, составив 22,52 млрд грн, или 88,2% от плана.

В целом январский план по ГФС был недовыполнен на 20,1%, а к январю прошлого года спад составил 11,8%.

Доходы местных бюджетов в январе этого года к январю минувшего года возросли на 20,8% — до 18,97 млрд грн, а поступления от единого социального взноса (ЕСВ) увеличились на 26,1% – до 19,12 млрд грн, указывает Госказначейство.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6343
З нами з: 20.09.12
Подякував: 615 раз.
Подякували: 805 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 21:49

  Starikan написав:
  freeze написав: Там про Украину от Белковского:
Порошенко не готов уходить – это видно по всем его поведенческим реакциям – он костьми ляжет и использует любые манипуляции, средства и способы, чтобы остаться на своем посту. Он пытается убедить украинский народ, что любой кандидат кроме него выгоден Путину и только он Кремлю невыгоден. В действительности, наоборот — Кремль поддерживает Порошенко.
Забавный взгляд от оппозиции Путину на ситуацию в Украине )))

Такой же взгляд у массы нашего народа, типа "бизнес на крови".
Что это такое, внятно объяснить никто не может, "но это же всем ясно".

Вообще меня пугает пацифизм, разрастающийся под влиянием пропаганды многих кандидатов и СМИ.

"Усталость от войны" (1МВ) погубила Францию во 2МВ.
Даже существовал лозунг "Лучше рабство, чем война". Дескать, фрицы - культурная нация, это не большевики "Народного фронта", которые хотят лишить нас наших виноградников и сыроварен.

А тут вообще мышебратья и куча родственников.

Вероятно "родственники" начинаются с ЦВК:
https://ukranews.com/news/611703-eks-bo ... tnuyu-kazn
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) отказала бывшему командиру штурмовой группы добровольческого батальона "Донбасс" Тарасу Костанчуку в регистрации кандидатом на выборы Президента 31 марта из-за наличия в его предвыборной программе пункта о введении смертной казни для государственных служащих за коррупцию.
Соответствующее решение было принято на заседании ЦИКа в понедельник, передают Українські Новини.

В частности, в его программе говорилось о введении смертной казни для госслужащих за коррупцию, измену, разворовывание государственного имущества, а также о снятии с госслужащих презумпции невиновности, а именно автоматической тюрьме с конфискацией имущества, в том числе родственников, если они не могут объяснить источники своего имущества.

Интересно, что о Савченко из ЦВК нет упоминаний - а есть только от левых источников, что мол лишних средств на залог нет.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6343
З нами з: 20.09.12
Подякував: 615 раз.
Подякували: 805 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 22:06

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

ЦВК ЦВК, есть над чем размышлять.
Дом ахендовского , человека , который ни где не работал.
Зображення
ДС мне друг, но истина дороже
порошенко вор коррупционер https://www.youtube.com/watch?v=kGxVneAhPqk
ребе Нок
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1597
З нами з: 02.03.15
Подякував: 304 раз.
Подякували: 363 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 22:29

ребе Нок
А посвежее ничего не нашлось ?
Или у вас, как обычно, все методички по кругу
Цена на газ/бензин снизилась. Количество авто на дорогах не уменьшилось
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2020
З нами з: 31.08.09
Подякував: 177 раз.
Подякували: 600 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 22:30

Kudrjavuy
А у вас кроме закона от 2011 года и шахты севуголь о чём-то другом есть ?
Цена на газ/бензин снизилась. Количество авто на дорогах не уменьшилось
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2020
З нами з: 31.08.09
Подякував: 177 раз.
Подякували: 600 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 22:44

  pesikot написав:ребе Нок
А посвежее ничего не нашлось ?
Или у вас, как обычно, все методички по кругу

Вот пока только это :?
ДС мне друг, но истина дороже
порошенко вор коррупционер https://www.youtube.com/watch?v=kGxVneAhPqk
ребе Нок
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1597
З нами з: 02.03.15
Подякував: 304 раз.
Подякували: 363 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 22:46

Kudrjavuy
Як виявилося, попри декларування добрих намірів, Костанчук у політиці – обличчя далеко не нове. Ще в часи шостого скликання парламенту (2007-2012 роки) він був помічником нардепа від "Нашої України – Народної Самооборони" Юрія Кармазіна.

Як склалася його доля після цього офіційно невідомо. Як повідомив боєць "Донбасу" Євген Шевченко, Костанчук був членом Партії регіонів. Сам "Бішут" це заперечує, мовляв, ідеологічно ця політична сила ніколи не була йому близькою.

Парадоксальним є також те, що Костанчук нібито був активним учасником Революції Гідності і навіть отримав контузію в дні найзапекліших протистоянь, а вже на президентських виборах 2014-го став довіреною особою кандидата від "Опозиційного блоку" Юрія Бойка.

https://antikor.com.ua/articles/237106-taras_kostanchuk_-_fejkovyj_geroj_na_pobegushkah_u_korruptsionerov_i_regionalov
Як невдобно выйшло.
Кудрявый голосит про "уничтожении" Украины, о враге. При этом активно задвигает о псевдогероях.
Цена на газ/бензин снизилась. Количество авто на дорогах не уменьшилось
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2020
З нами з: 31.08.09
Подякував: 177 раз.
Подякували: 600 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 22:48

  ребе Нок написав:Вот пока только это :?

Давайте следующую методичку по кругу.
Цена на газ/бензин снизилась. Количество авто на дорогах не уменьшилось
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2020
З нами з: 31.08.09
Подякував: 177 раз.
Подякували: 600 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 4210421142124213>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Украина-2012: статистика «пакращення»
ТупУм » Пон 14 січ, 2013 16:07
5 15672
Переглянути останнє повідомлення
Чет 17 сер, 2017 09:42
PSPoldman
Это болезненный самообман, что вся Украина хочет в ЕС 1 ... 17, 18, 19
ТупУм » Сер 21 сер, 2013 11:05
183 86196
Переглянути останнє повідомлення
Пон 29 тра, 2017 22:36
M-A-X
Украина погрязла в долгах
НИЧОСИ » Суб 24 жов, 2015 08:47
0 6161
Переглянути останнє повідомлення
Суб 24 жов, 2015 08:47
НИЧОСИ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (12166)
04.02.2019 23:28
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.