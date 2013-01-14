Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Puente написав:А тоді - "не тратьте ,куме , сили - спускайтеся на дно ? Дурниця якась просто виходить ...
Модер удалил, и это его священное Право, а я просто не знаю, как ещё на пальцах объяснить.? Ведь мы, уже вроде как, подходим к одному языку понимания.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
https://hvylya.net/news/digest/gosbyudz ... ystvo.html Доходы государственного бюджета Украины по итогам первого месяца текущего года составили 54,49 млрд грн, это на 6,56 млрд грн (10,8%) ниже планового показателя, а также на 0,7 млрд грн (1,3%) уступает доходам за январь 2018 года.
Об этом пишет ZN.UA со ссылкой на данные Государственной казначейской службы.
Еще хуже обстоят дела с общим фондом, который получил за минувший месяц 44,25 млрд грн: план недовыполнен на 18,9%, или 10,33 млрд грн.
По сравнению с прошлым годом снижение доходов общего фонда составило 10,9%, или 5,4 млрд грн.
Госказначейство уточняет, что налоговые поступления за первый месяц этого года превысили показатель января 2018 года на 13,2% и составили 39,62 млрд грн. Однако одновременно возмещение НДС выросло по отношению к январю прошлого года сразу на 64,2%, или на 7,7 млрд грн – до рекордных 19,71 млрд грн. В результате сальдо налоговых поступлений составило 19,91 млрд грн, что на 13,4% хуже показателя января-2018 и на 27,8% – плана.
Помимо того таможенные поступления за первый месяц этого года также упали на 10,4% к показателю первого месяца прошлого года, составив 22,52 млрд грн, или 88,2% от плана.
В целом январский план по ГФС был недовыполнен на 20,1%, а к январю прошлого года спад составил 11,8%.
Доходы местных бюджетов в январе этого года к январю минувшего года возросли на 20,8% — до 18,97 млрд грн, а поступления от единого социального взноса (ЕСВ) увеличились на 26,1% – до 19,12 млрд грн, указывает Госказначейство.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
freeze написав: Там про Украину от Белковского: Порошенко не готов уходить – это видно по всем его поведенческим реакциям – он костьми ляжет и использует любые манипуляции, средства и способы, чтобы остаться на своем посту. Он пытается убедить украинский народ, что любой кандидат кроме него выгоден Путину и только он Кремлю невыгоден. В действительности, наоборот — Кремль поддерживает Порошенко. Забавный взгляд от оппозиции Путину на ситуацию в Украине )))
Такой же взгляд у массы нашего народа, типа "бизнес на крови". Что это такое, внятно объяснить никто не может, "но это же всем ясно".
Вообще меня пугает пацифизм, разрастающийся под влиянием пропаганды многих кандидатов и СМИ.
"Усталость от войны" (1МВ) погубила Францию во 2МВ. Даже существовал лозунг "Лучше рабство, чем война". Дескать, фрицы - культурная нация, это не большевики "Народного фронта", которые хотят лишить нас наших виноградников и сыроварен.
А тут вообще мышебратья и куча родственников.
Вероятно "родственники" начинаются с ЦВК:
https://ukranews.com/news/611703-eks-bo ... tnuyu-kazn Центральная избирательная комиссия (ЦИК) отказала бывшему командиру штурмовой группы добровольческого батальона "Донбасс" Тарасу Костанчуку в регистрации кандидатом на выборы Президента 31 марта из-за наличия в его предвыборной программе пункта о введении смертной казни для государственных служащих за коррупцию. Соответствующее решение было принято на заседании ЦИКа в понедельник, передают Українські Новини.
В частности, в его программе говорилось о введении смертной казни для госслужащих за коррупцию, измену, разворовывание государственного имущества, а также о снятии с госслужащих презумпции невиновности, а именно автоматической тюрьме с конфискацией имущества, в том числе родственников, если они не могут объяснить источники своего имущества.
Интересно, что о Савченко из ЦВК нет упоминаний - а есть только от левых источников, что мол лишних средств на залог нет.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Як виявилося, попри декларування добрих намірів, Костанчук у політиці – обличчя далеко не нове. Ще в часи шостого скликання парламенту (2007-2012 роки) він був помічником нардепа від "Нашої України – Народної Самооборони" Юрія Кармазіна.
Як склалася його доля після цього офіційно невідомо. Як повідомив боєць "Донбасу" Євген Шевченко, Костанчук був членом Партії регіонів. Сам "Бішут" це заперечує, мовляв, ідеологічно ця політична сила ніколи не була йому близькою.
Парадоксальним є також те, що Костанчук нібито був активним учасником Революції Гідності і навіть отримав контузію в дні найзапекліших протистоянь, а вже на президентських виборах 2014-го став довіреною особою кандидата від "Опозиційного блоку" Юрія Бойка.