со времён Гоголя на мёртвые души есть цена, а в Украине мёртвые души похоже стоят дороже живых...
|
|
|
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 04 лют, 2019 23:13
со времён Гоголя на мёртвые души есть цена, а в Украине мёртвые души похоже стоят дороже живых...
Андрей Золотарев о власти Порошенко: "Жлобы государств не строят"
Додано: Вів 05 лют, 2019 06:14
Додано: Вів 05 лют, 2019 11:43
Вероятно он к тому, что на сегодня уже есть и "родовое поместье".
Где нибудь в Венесуэле, Новой Зеландии, или скромный остров на Мальдивах.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Вів 05 лют, 2019 11:45
Что интересно, то же что удалил Модер - вчера Президент официально озвучил по СМИ - на аситиви.
- Единственно, где отличие - мною высказано во всеобщее понимание ситуации.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Вів 05 лют, 2019 12:12
Только для Вас, як особливо обдарованного інтернетом, та богом забутим, коли той ділив зачатки розуму:
1. "Селидіввугілля" - узято за для прикладу.
2. Це останнє Державне, стратегічне вугільне підприємство.(енергетичне вугілля)
3. Це 2 зона АТО.
4. Це приклад, де вже прийняте рішення про його остаточну привазацію, та "сім,я" уже порвала у свою власність поклади вугілля.
5. Це ряд міст Селидівського Куста - що найменше 100 000 населення, що усі роки насильно загонялось у шахти.
6. Це останні у такій кількості "холопи государеві", а на справді раби бесправні.
7. "Закон" 2011 року - це офіційне, остаточне знищення того, що люди досі мають за Державу Україна, але не мають гадки, про дійсність. Дійсність їм заміняє зомбоящік, з купленими "віщунами". Хто стикнувся із дісністю - вимушений тікати з України.
8. Це офіційний приклад того, де до останнього люди вимушені робити на Державу, якої нема - де вони насильно виведені з умов Людського життя у рідній країні.
.............................................................................
Ця криза офіційно поглиблюється - люди не офіційно знищуються, офіційно вони "тягар" - бо працюють на ...-? І це дзеркало усієї України.
Це Ваша особиста трагедія, коли на конкретному Прикладі Ваші здібності мислити заміняються звичайною "Геббельсовщиною" - "Нас там нема", чи "А Ви докажіть", "Бендеровець", "ФСБшнік", "Сепар",....- відсутнє любе логічне мислення та виводи.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
|