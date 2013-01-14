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Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4210421142124213
Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 23:13

  ребе Нок написав:ЦВК ЦВК, есть над чем размышлять.
Дом ахендовского , человека , который ни где не работал.
Зображення

со времён Гоголя на мёртвые души есть цена, а в Украине мёртвые души похоже стоят дороже живых... :mrgreen:
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Тракторист
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 06:14

  pesikot написав:ребе Нок
А посвежее ничего не нашлось ?
Или у вас, как обычно, все методички по кругу

и в чём методичка?
или это не его дом?
19yuriy91
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 11:43

  19yuriy91 написав:
  pesikot написав:ребе Нок
А посвежее ничего не нашлось ?
Или у вас, как обычно, все методички по кругу

и в чём методичка?
или это не его дом?

Вероятно он к тому, что на сегодня уже есть и "родовое поместье".
Где нибудь в Венесуэле, Новой Зеландии, или скромный остров на Мальдивах.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 11:45

  Kudrjavuy написав:
  Puente написав:А тоді - "не тратьте ,куме , сили - спускайтеся на дно ?
Дурниця якась просто виходить ...

Модер удалил, и это его священное Право, а я просто не знаю, как ещё на пальцах объяснить.? :shock:
Ведь мы, уже вроде как, подходим к одному языку понимания.

Что интересно, то же что удалил Модер - вчера Президент официально озвучил по СМИ - на аситиви.
- Единственно, где отличие - мною высказано во всеобщее понимание ситуации.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 12:12

  pesikot написав:Kudrjavuy
А у вас кроме закона от 2011 года и шахты севуголь о чём-то другом есть ?

Це і є підконтрольний Донбас!
Це і є Україна!
Це і є причинно правові наслідки.

Только для Вас, як особливо обдарованного інтернетом, та богом забутим, коли той ділив зачатки розуму:
1. "Селидіввугілля" - узято за для прикладу.
2. Це останнє Державне, стратегічне вугільне підприємство.(енергетичне вугілля)
3. Це 2 зона АТО.
4. Це приклад, де вже прийняте рішення про його остаточну привазацію, та "сім,я" уже порвала у свою власність поклади вугілля.
5. Це ряд міст Селидівського Куста - що найменше 100 000 населення, що усі роки насильно загонялось у шахти.
6. Це останні у такій кількості "холопи государеві", а на справді раби бесправні.
7. "Закон" 2011 року - це офіційне, остаточне знищення того, що люди досі мають за Державу Україна, але не мають гадки, про дійсність. Дійсність їм заміняє зомбоящік, з купленими "віщунами". Хто стикнувся із дісністю - вимушений тікати з України.
8. Це офіційний приклад того, де до останнього люди вимушені робити на Державу, якої нема - де вони насильно виведені з умов Людського життя у рідній країні.
.............................................................................
Ця криза офіційно поглиблюється - люди не офіційно знищуються, офіційно вони "тягар" - бо працюють на ...-? І це дзеркало усієї України.

Це Ваша особиста трагедія, коли на конкретному Прикладі Ваші здібності мислити заміняються звичайною "Геббельсовщиною" - "Нас там нема", чи "А Ви докажіть", "Бендеровець", "ФСБшнік", "Сепар",....- відсутнє любе логічне мислення та виводи.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 13:34

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

Лично я вижу это, как пример для последнего населения Государства Украина, по принципу или Воры нас или мы их:
http://ustymenkooleh.patrioty.org.ua/bl ... 65706.html
"Після президентських перегонів переможець неминуче виявиться на роздоріжжі і йому належить робити вибір. Як то кажуть, тут і зараз, і вибір дуже непростий: або українська економіка звалиться під укіс вже до кінця цього 2019 роки (причому, гарантовано - з урахуванням негативних зовнішніх чинників, величезних державних боргів і внутрішнього "вміння" Кабміну і Верховної Ради). Або зможемо втриматися, почнемо відповзати від краю найглибшої фінансової прірви", - пише Гончаров.
Щоб "відповзти" від "фінансової прірви", вважає економіст, новообраному президенту України необхідно дати зелене світло залишкам середнього класу в країні на шляху до збагачення. "Або Президенту України оголошувати для дивом залишившогося тонкого-тонкого шару середнього класу гасло "Хто ще в стані, - збагачуйтесь!", але при цьому підірвати власну владу. Так свого часу вчинив ідеолог китайської політики "реформ і відкритості" Ден Сяопін. Або йти по вже второваному попередниками шляху мобілізаційної моделі з подальшим різким зниженням життєвого рівня пересічних українців, але зберігаючи за собою сильну владу і відданих корумпованих топ-чиновників", - зазначив Гончаров.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 13:39

Официальная статистика конечно удручающая:
https://news.liga.net/politics/video/mu ... jile-video

Для них - ничего личного токмо "бизнес".
И если Чивакуня выстраивал "вертикаль" жестким криминалом, то этот чёрной коррупцией.
И в каждом случае "население" - оставалось лишним на этом празднике Жизни.
- Измениться что-то с "Выборами"
- Да!
- Для населения ситуация только усугубиться.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 13:47

Нарушение есть, ответственности нет.

За вказівками з Адміністрації Президента суддя відбирав водійські права, кидав побитих "Беркутом" активістів за ґрати, а потім не вносив ці рішення до Єдиного реєстру. Ймовірно, щоб не було претензій до нього вже в нової влади. Згодом дії судді визнали неправомірними, однак залучити його до відповідальності поки не вдалося. Мала шанс це зробити і Вища кваліфікаційна комісія суддів України. Утім, теж не змогла.

https://censor.net.ua/ua/news/3079740/v ... syam_video
detroytred
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