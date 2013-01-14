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Політика та гроші
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Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4211421242134214
Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 20:03

  Kudrjavuy написав:https://belsat.eu/ru/films/donbass/?fbc ... krfJ903Rpc
Сергей Лозница - фильм "Донбасс"

Я так понимаю, что заявленный месяц - февраль доступного просмотра сегодня канул в лету. :shock:
Причина "выборы в Украине".
- Так же само "бросаются дерьмом" "артисты"- за деньгу не малую. Оригинал фрагмента к фильму : https://www.youtube.com/watch?v=kxC8QBDkUFc
- Да бы не "дразнить гусей".
Очень жаль - фильм качественный, хоть и без лишних подробностей.
Кто не успел посмотреть - краткое содержание
https://www.uezd.com.ua/donbas-pochynai ... u-dostupi/
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 20:44

  Kudrjavuy написав:
  Kudrjavuy написав:https://belsat.eu/ru/films/donbass/?fbc ... krfJ903Rpc
Сергей Лозница - фильм "Донбасс"

Я так понимаю, что заявленный месяц - февраль доступного просмотра сегодня канул в лету. :shock:
Причина "выборы в Украине".
- Так же само "бросаются дерьмом" "артисты"- за деньгу не малую. Оригинал фрагмента к фильму : https://www.youtube.com/watch?v=kxC8QBDkUFc
- Да бы не "дразнить гусей".
Очень жаль - фильм качественный, хоть и без лишних подробностей.
Кто не успел посмотреть - краткое содержание
https://www.uezd.com.ua/donbas-pochynai ... u-dostupi/

вот, в хорошем качестве
https://filmix.co/dramy/131296-donbass-2018.html
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 20:48

  Kudrjavuy написав:
  pesikot написав:Kudrjavuy
А у вас кроме закона от 2011 года и шахты севуголь о чём-то другом есть ?

Це і є підконтрольний Донбас!
Це і є Україна!
Це і є причинно правові наслідки.

Только для Вас, як особливо обдарованного інтернетом, та богом забутим, коли той ділив зачатки розуму:

В Чернигове за 130 млн грн "Текстиль-Контакт" откроет новую фабрику по производству тканей

У Корюківці активно ремонтують лікарню

В Дружковке Донецкой области после капитального ремонта открыли городскую клиническую больницу

Це є теж Україна!
И никакой закон от 2011 года не помешал этого сделать. К тому же в законах вы вообще ничего не понимаете и пишете что вам в голову пришло.
Я это к чему, если есть проблема конкретного предприятия или конкретного человека, то решать их надо для конкретной ситуации. А не натягивать эти проблемы на всю Украину и утверждать, что так по всей Украине.
так понятно, ФСБешник ?
Цена на газ/бензин снизилась. Количество авто на дорогах не уменьшилось
pesikot
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