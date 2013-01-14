Додано: Сер 06 лют, 2019 20:18

Могу снова повторить, что Кудрявый фильм "Донбасс" тоже не смотрел.

Бросил несколько ссылок, где, вкратце - Ирма Крат вылила в 2012 году ведро на тогдашнего мера Нежина. А потом побывала на подвале на Донбассе. Мол, Донбасс начался в Нежине. Нет, Донбасс начался на Донбассе

Тем не менее, фильм очень мощный. Разделен на несколько отдельных сюжетов, которые связаны друг с другом и дают общую картину

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