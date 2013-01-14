Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Це є теж Україна! И никакой закон от 2011 года не помешал этого сделать. К тому же в законах вы вообще ничего не понимаете и пишете что вам в голову пришло. Я это к чему, если есть проблема конкретного предприятия или конкретного человека, то решать их надо для конкретной ситуации. А не натягивать эти проблемы на всю Украину и утверждать, что так по всей Украине. так понятно, ФСБешник ?
Цена на газ/бензин снизилась. Количество авто на дорогах не уменьшилось
Могу снова повторить, что Кудрявый фильм "Донбасс" тоже не смотрел. Бросил несколько ссылок, где, вкратце - Ирма Крат вылила в 2012 году ведро на тогдашнего мера Нежина. А потом побывала на подвале на Донбассе. Мол, Донбасс начался в Нежине. Нет, Донбасс начался на Донбассе Тем не менее, фильм очень мощный. Разделен на несколько отдельных сюжетов, которые связаны друг с другом и дают общую картину Рекомендую к просмотру
Цена на газ/бензин снизилась. Количество авто на дорогах не уменьшилось