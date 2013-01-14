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Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4211421242134214
Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 20:48

  Kudrjavuy написав:
  pesikot написав:Kudrjavuy
А у вас кроме закона от 2011 года и шахты севуголь о чём-то другом есть ?

Це і є підконтрольний Донбас!
Це і є Україна!
Це і є причинно правові наслідки.

Только для Вас, як особливо обдарованного інтернетом, та богом забутим, коли той ділив зачатки розуму:

В Чернигове за 130 млн грн "Текстиль-Контакт" откроет новую фабрику по производству тканей

У Корюківці активно ремонтують лікарню

В Дружковке Донецкой области после капитального ремонта открыли городскую клиническую больницу

Це є теж Україна!
И никакой закон от 2011 года не помешал этого сделать. К тому же в законах вы вообще ничего не понимаете и пишете что вам в голову пришло.
Я это к чему, если есть проблема конкретного предприятия или конкретного человека, то решать их надо для конкретной ситуации. А не натягивать эти проблемы на всю Украину и утверждать, что так по всей Украине.
так понятно, ФСБешник ?
Цена на газ/бензин снизилась. Количество авто на дорогах не уменьшилось
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 20:14

Цирк

Полицейские Ивано-Франковщины два года сами мыли патрульные машины после дежурства.
Считая, что экономят деньги воюющей державе.

Но выяснилось, что управление подписало контракт с ЧП о мойке машин на 72 тыс. грн. И денюжку исправно платило.

Коррупция)))

Кужель повеселила. Целый нардеп пыталась добиться показать, где 50 кг. золота, конфискованного у Ставицкого.
Мычат, молчат, жмут плечами))
Востаннє редагувалось detroytred в Сер 06 лют, 2019 20:20, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 20:18

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

Могу снова повторить, что Кудрявый фильм "Донбасс" тоже не смотрел.
Бросил несколько ссылок, где, вкратце - Ирма Крат вылила в 2012 году ведро на тогдашнего мера Нежина. А потом побывала на подвале на Донбассе. Мол, Донбасс начался в Нежине. Нет, Донбасс начался на Донбассе
Тем не менее, фильм очень мощный. Разделен на несколько отдельных сюжетов, которые связаны друг с другом и дают общую картину
Рекомендую к просмотру
Цена на газ/бензин снизилась. Количество авто на дорогах не уменьшилось
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 20:20

detroytred
Ссылок, конечно не будет.
Цена на газ/бензин снизилась. Количество авто на дорогах не уменьшилось
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 20:24

Для ...
В сюжете Надзвичайних новин об этом на камеру заявляли сами полицейские...
В форме, на рабочем месте. Действующие.

Найдите сами сюжет с помощью Гугла.

З.Ы. вывсеврете)))
detroytred
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