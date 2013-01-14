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Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 20:48

  Kudrjavuy написав:
  pesikot написав:Kudrjavuy
А у вас кроме закона от 2011 года и шахты севуголь о чём-то другом есть ?

Це і є підконтрольний Донбас!
Це і є Україна!
Це і є причинно правові наслідки.

Только для Вас, як особливо обдарованного інтернетом, та богом забутим, коли той ділив зачатки розуму:

В Чернигове за 130 млн грн "Текстиль-Контакт" откроет новую фабрику по производству тканей

У Корюківці активно ремонтують лікарню

В Дружковке Донецкой области после капитального ремонта открыли городскую клиническую больницу

Це є теж Україна!
И никакой закон от 2011 года не помешал этого сделать. К тому же в законах вы вообще ничего не понимаете и пишете что вам в голову пришло.
Я это к чему, если есть проблема конкретного предприятия или конкретного человека, то решать их надо для конкретной ситуации. А не натягивать эти проблемы на всю Украину и утверждать, что так по всей Украине.
так понятно, ФСБешник ?
Цена на газ/бензин снизилась. Количество авто на дорогах не уменьшилось
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 20:14

Цирк

Полицейские Ивано-Франковщины два года сами мыли патрульные машины после дежурства.
Считая, что экономят деньги воюющей державе.

Но выяснилось, что управление подписало контракт с ЧП о мойке машин на 72 тыс. грн. И денюжку исправно платило.

Коррупция)))

Кужель повеселила. Целый нардеп пыталась добиться показать, где 50 кг. золота, конфискованного у Ставицкого.
Мычат, молчат, жмут плечами))
Востаннє редагувалось detroytred в Сер 06 лют, 2019 20:20, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 20:18

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

Могу снова повторить, что Кудрявый фильм "Донбасс" тоже не смотрел.
Бросил несколько ссылок, где, вкратце - Ирма Крат вылила в 2012 году ведро на тогдашнего мера Нежина. А потом побывала на подвале на Донбассе. Мол, Донбасс начался в Нежине. Нет, Донбасс начался на Донбассе
Тем не менее, фильм очень мощный. Разделен на несколько отдельных сюжетов, которые связаны друг с другом и дают общую картину
Рекомендую к просмотру
Цена на газ/бензин снизилась. Количество авто на дорогах не уменьшилось
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 20:20

detroytred
Ссылок, конечно не будет.
Цена на газ/бензин снизилась. Количество авто на дорогах не уменьшилось
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 20:24

Для ...
В сюжете Надзвичайних новин об этом на камеру заявляли сами полицейские...
В форме, на рабочем месте. Действующие.

Найдите сами сюжет с помощью Гугла.

З.Ы. вывсеврете)))
detroytred
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 20:33

Так там ещё круче, чем было в сюжете!

Полицейские подали рапорт начальнику департамента патрульной полиции Евгению Жукову. Под рапортом подписалось 44 полицейских. Они не знали о закупленных услугах мойки и химчистки автомобилей. Кроме того, в 2015 году согласно рапорту полицейских, для чистки салонов патрульных автомобилей каждый из них сдал деньги на покупку пылесоса Kärcher. Патрульные заявляют, что служебную машину ни разу не мыли на мойке «Классик-Авто». Однако рапорт патрульных руководитель Жуков вернул в Ивано-Франковск.
Полицейские, которые поставили подписи под рапортом, жалуются на давление, им препятствуют продвигаться по службе, переводят на более низкие должности и не выплачивают премии.

https://m.antikor.com.ua/articles/28472 ... elo_tender

На пылесос сбросились))
detroytred
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 20:54

  detroytred написав:Для ...
В сюжете Надзвичайних новин об этом на камеру заявляли сами полицейские...
В форме, на рабочем месте. Действующие.

Найдите сами сюжет с помощью Гугла.

З.Ы. вывсеврете)))

Вот мне это нравится. Сами высрали, а потом становится в позу "ищите с помощью гугла".
Вы у нас такой умный, що капец. Мнением брызжите про сто раз на дню. Какая религия вам мешает сразу предоставить ссылку ? Или не царское это дело ?
Теперь по сюжету.
81 000 грн. делим на 365 дней = 222 грн в день. на мойку всех авто 222 грн в день.
На мойках самообслуживания цена ~20 гривен за авто, что не тот вариант.
Всего 10 авто в сутки при самообслуживании. Что тоже не вариант. Количество авто гораздо бОльше.
Может вы начнёте поступать не по принципу "а баба-Яга против", а включите мозги ? :-)
Цена на газ/бензин снизилась. Количество авто на дорогах не уменьшилось
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 21:09

Не тупите.
Форма просьбы ссылки от Вас - губами шевеля прочитайте и осмыслите.
Ключевое слово - *конечно*. И не просьба, а утверждение от Вас, что ссылки не будет.

Получили в морду ссылку и завизжали)) о *сами высрали* и т.д.

По сути -- факт!!!
Факт в том, что от полицейских эту услугу (пусть даже для одной машины в день) скрыли.
И очень вероятно, что не из гуманных побуждений заплатили за ни за что участнику.

Цирк -- это и Ваши нелепые попытки оправдания такого вопиющего происшествия.
Это в полиции!!!
Свои своих же обувают.
Те, кто на страже закона.
Да ещё так нагло.
detroytred
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 21:31

  detroytred написав:По сути -- факт!!!
Факт в том, что от полицейских эту услугу (пусть даже для одной машины в день) скрыли.

Визжите уже вы. Потому что факты реальной жизни не уложились в ваш инфантильный мир
Цена на газ/бензин снизилась. Количество авто на дорогах не уменьшилось
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 21:42

detroytred
Посмотрите лучше фильм "Донбасс".
Цена на газ/бензин снизилась. Количество авто на дорогах не уменьшилось
pesikot
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