Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Це є теж Україна! И никакой закон от 2011 года не помешал этого сделать. К тому же в законах вы вообще ничего не понимаете и пишете что вам в голову пришло. Я это к чему, если есть проблема конкретного предприятия или конкретного человека, то решать их надо для конкретной ситуации. А не натягивать эти проблемы на всю Украину и утверждать, что так по всей Украине. так понятно, ФСБешник ?
Цена на газ/бензин снизилась. Количество авто на дорогах не уменьшилось
Могу снова повторить, что Кудрявый фильм "Донбасс" тоже не смотрел. Бросил несколько ссылок, где, вкратце - Ирма Крат вылила в 2012 году ведро на тогдашнего мера Нежина. А потом побывала на подвале на Донбассе. Мол, Донбасс начался в Нежине. Нет, Донбасс начался на Донбассе Тем не менее, фильм очень мощный. Разделен на несколько отдельных сюжетов, которые связаны друг с другом и дают общую картину Рекомендую к просмотру
Цена на газ/бензин снизилась. Количество авто на дорогах не уменьшилось
Полицейские подали рапорт начальнику департамента патрульной полиции Евгению Жукову. Под рапортом подписалось 44 полицейских. Они не знали о закупленных услугах мойки и химчистки автомобилей. Кроме того, в 2015 году согласно рапорту полицейских, для чистки салонов патрульных автомобилей каждый из них сдал деньги на покупку пылесоса Kärcher. Патрульные заявляют, что служебную машину ни разу не мыли на мойке «Классик-Авто». Однако рапорт патрульных руководитель Жуков вернул в Ивано-Франковск. Полицейские, которые поставили подписи под рапортом, жалуются на давление, им препятствуют продвигаться по службе, переводят на более низкие должности и не выплачивают премии.
detroytred написав:Для ... В сюжете Надзвичайних новин об этом на камеру заявляли сами полицейские... В форме, на рабочем месте. Действующие.
Найдите сами сюжет с помощью Гугла.
З.Ы. вывсеврете)))
Вот мне это нравится. Сами высрали, а потом становится в позу "ищите с помощью гугла". Вы у нас такой умный, що капец. Мнением брызжите про сто раз на дню. Какая религия вам мешает сразу предоставить ссылку ? Или не царское это дело ? Теперь по сюжету. 81 000 грн. делим на 365 дней = 222 грн в день. на мойку всех авто 222 грн в день. На мойках самообслуживания цена ~20 гривен за авто, что не тот вариант. Всего 10 авто в сутки при самообслуживании. Что тоже не вариант. Количество авто гораздо бОльше. Может вы начнёте поступать не по принципу "а баба-Яга против", а включите мозги ?
Цена на газ/бензин снизилась. Количество авто на дорогах не уменьшилось