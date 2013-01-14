|
|
|
Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 06 лют, 2019 21:47
С потолка...
Не уложились, инфантильный))
*сами высрали* и т.п. -- это именно визг. Это факт. Не с потолка. А на страницах зафиксированный.
Какой фильм?)) Вам лишь бы два сообщения набить. Однострочных))
Гудбай, ...
Вы опять у меня в игноре.
Только буду указывать на ложь.
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 20882
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 1194 раз.
- Подякували: 2817 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|5
|15682
|
|
|183
|86211
|
Пон 29 тра, 2017 22:36
M-A-X
|
|0
|6165
|
|