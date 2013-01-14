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Політика та гроші
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Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 21:47

С потолка...
Не уложились, инфантильный))

*сами высрали* и т.п. -- это именно визг. Это факт. Не с потолка. А на страницах зафиксированный.

Какой фильм?)) Вам лишь бы два сообщения набить. Однострочных))

Гудбай, ...
Вы опять у меня в игноре.
Только буду указывать на ложь.
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 19:24

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

Война чебурашек из Радикальной партии против министра Ульяны Супрун напомнила любопытный эпизод из недавнего прошлого.
В картинках

Ну а то, что Радикальная партия на довольствии у Ахметова, так это давно не секрет.
По каналу "Украина" в новостях мелькают сюжеты типа "але завдяки фонду Рената Ахметова" и дальше идёт рассказ об happy end'е или "але завдяки допомоги Радикальною партii" и дальше идёт рассказ об happy end'е
Цена на газ/бензин снизилась. Количество авто на дорогах не уменьшилось
pesikot
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