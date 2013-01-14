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Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 21:47

С потолка...
Не уложились, инфантильный))

*сами высрали* и т.п. -- это именно визг. Это факт. Не с потолка. А на страницах зафиксированный.

Какой фильм?)) Вам лишь бы два сообщения набить. Однострочных))

Гудбай, ...
Вы опять у меня в игноре.
Только буду указывать на ложь.
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 19:24

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

Война чебурашек из Радикальной партии против министра Ульяны Супрун напомнила любопытный эпизод из недавнего прошлого.
В картинках

Ну а то, что Радикальная партия на довольствии у Ахметова, так это давно не секрет.
По каналу "Украина" в новостях мелькают сюжеты типа "але завдяки фонду Рената Ахметова" и дальше идёт рассказ об happy end'е или "але завдяки допомоги Радикальною партii" и дальше идёт рассказ об happy end'е
Цена на газ/бензин снизилась. Количество авто на дорогах не уменьшилось
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 12:17

  pesikot написав:
  Kudrjavuy написав:
  pesikot написав:Kudrjavuy
А у вас кроме закона от 2011 года и шахты севуголь о чём-то другом есть ?

Це і є підконтрольний Донбас!
Це і є Україна!
Це і є причинно правові наслідки.

Только для Вас, як особливо обдарованного інтернетом, та богом забутим, коли той ділив зачатки розуму:

В Чернигове за 130 млн грн "Текстиль-Контакт" откроет новую фабрику по производству тканей

У Корюківці активно ремонтують лікарню

В Дружковке Донецкой области после капитального ремонта открыли городскую клиническую больницу

Це є теж Україна!
И никакой закон от 2011 года не помешал этого сделать. К тому же в законах вы вообще ничего не понимаете и пишете что вам в голову пришло.
Я это к чему, если есть проблема конкретного предприятия или конкретного человека, то решать их надо для конкретной ситуации. А не натягивать эти проблемы на всю Украину и утверждать, что так по всей Украине.
так понятно, ФСБешник ?

Как раз для каждой конкретной ситуации, а её по Законам можно разрешить в суде - наступает:
Государственные Гарантии исполнения судебных решений.
- Это у Вас, максимум нужно с прошением- челобитной к Х.у.й.л.у :shock:
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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