Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Ну а то, что Радикальная партия на довольствии у Ахметова, так это давно не секрет. По каналу "Украина" в новостях мелькают сюжеты типа "але завдяки фонду Рената Ахметова" и дальше идёт рассказ об happy end'е или "але завдяки допомоги Радикальною партii" и дальше идёт рассказ об happy end'е
Цена на газ/бензин снизилась. Количество авто на дорогах не уменьшилось
Це є теж Україна! И никакой закон от 2011 года не помешал этого сделать. К тому же в законах вы вообще ничего не понимаете и пишете что вам в голову пришло. Я это к чему, если есть проблема конкретного предприятия или конкретного человека, то решать их надо для конкретной ситуации. А не натягивать эти проблемы на всю Украину и утверждать, что так по всей Украине. так понятно, ФСБешник ?
Как раз для каждой конкретной ситуации, а её по Законам можно разрешить в суде - наступает: Государственные Гарантии исполнения судебных решений. - Это у Вас, максимум нужно с прошением- челобитной к Х.у.й.л.у В Украине только с оружием в руках можно восстанавливать Закон. И то, вой сразу поднимается про антисемитизъмь
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в П'ят 08 лют, 2019 13:53, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Поздравляю ВСЕХ. Украина и её население потерпело очередную порцию "пакращання". В виде "монетизации субсидий" Объясняю: 1. Прожитковий мінімум за усіма "Соціальними нормами" - "монетизирован"! 2. Официально этим шагом исключены из прожиточного минимума возможности проживания в Украине официальных работников. 3. Благодаря системе в среднем на проживание в соответствии "Социальных норм" - на круглогодичный факт требовало 2 тысячи грн, это при сегодняшнем уровне цен, и куса грн. 4. Тех, кто работает за рубежом это не коснётся, но 11 критических категорий - явились практически донорами по 2 тысячи грн в месяц из.... - прожиточного минимума. 5. На мой взгляд это круче, чем увеличение пенсионного возраста реформой 2015года. 6. Остались в "теме" только небожители, со своими холуями и выкидышами.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Государственную компанию «Автомобильные дороги Украины» готовят к приватизации.
Украинский рынок эксплуатации и содержания дорог продолжает развиваться. Сегодня уже 11 областей привлекают в качестве подрядчиков частные компании, а в 2019 году к ним присоединилась и Киевская область, сообщает Автоцентр.
Следующий шаг – приватизация ГАК «Автомобильные дороги Украины».
Для реструктуризации задолженностей ГАК в ближайшее время при поддержке Мирового банка будут привлечены международные специалисты.
Об этом сообщил на недавней пресс-конференции глава «Укравтодор» Славомир Новак.
На баланс служб автомобильных дорог также передадут и базы для их содержания – сегодня они находятся на балансе ГАК «Автомобильные дороги».
В результате частным, победившим в тендере, будут передаваться не только дороги, но и вся техническая база для выполнения контракта.
Я так понимаю опасаются нового "Майдана" или прихода Савченко? Форсируют события и степень пакращань. Воровать, так по взрослому! И ВСЁ под чистую.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.