Додано: П'ят 08 лют, 2019 13:03

Поздравляю ВСЕХ.

Украина и её население потерпело очередную порцию "пакращання".

В виде "монетизации субсидий"

Объясняю:

1. Прожитковий мінімум за усіма "Соціальними нормами" - "монетизирован"!

2. Официально этим шагом исключены из прожиточного минимума возможности проживания в Украине официальных работников.

3. Благодаря системе в среднем на проживание в соответствии "Социальных норм" - на круглогодичный факт требовало 2 тысячи грн, это при сегодняшнем уровне цен, и куса грн.

4. Тех, кто работает за рубежом это не коснётся, но 11 критических категорий - явились практически донорами по 2 тысячи грн в месяц из.... - прожиточного минимума.

5. На мой взгляд это круче, чем увеличение пенсионного возраста реформой 2015года.

6. Остались в "теме" только небожители, со своими холуями и выкидышами.

Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.