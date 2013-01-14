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Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 21:47

С потолка...
Не уложились, инфантильный))

*сами высрали* и т.п. -- это именно визг. Это факт. Не с потолка. А на страницах зафиксированный.

Какой фильм?)) Вам лишь бы два сообщения набить. Однострочных))

Гудбай, ...
Вы опять у меня в игноре.
Только буду указывать на ложь.
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 19:24

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

Война чебурашек из Радикальной партии против министра Ульяны Супрун напомнила любопытный эпизод из недавнего прошлого.
В картинках

Ну а то, что Радикальная партия на довольствии у Ахметова, так это давно не секрет.
По каналу "Украина" в новостях мелькают сюжеты типа "але завдяки фонду Рената Ахметова" и дальше идёт рассказ об happy end'е или "але завдяки допомоги Радикальною партii" и дальше идёт рассказ об happy end'е
Цена на газ/бензин снизилась. Количество авто на дорогах не уменьшилось
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 12:17

  pesikot написав:
  Kudrjavuy написав:
  pesikot написав:Kudrjavuy
А у вас кроме закона от 2011 года и шахты севуголь о чём-то другом есть ?

Це і є підконтрольний Донбас!
Це і є Україна!
Це і є причинно правові наслідки.

Только для Вас, як особливо обдарованного інтернетом, та богом забутим, коли той ділив зачатки розуму:

В Чернигове за 130 млн грн "Текстиль-Контакт" откроет новую фабрику по производству тканей

У Корюківці активно ремонтують лікарню

В Дружковке Донецкой области после капитального ремонта открыли городскую клиническую больницу

Це є теж Україна!
И никакой закон от 2011 года не помешал этого сделать. К тому же в законах вы вообще ничего не понимаете и пишете что вам в голову пришло.
Я это к чему, если есть проблема конкретного предприятия или конкретного человека, то решать их надо для конкретной ситуации. А не натягивать эти проблемы на всю Украину и утверждать, что так по всей Украине.
так понятно, ФСБешник ?

Как раз для каждой конкретной ситуации, а её по Законам можно разрешить в суде - наступает:
Государственные Гарантии исполнения судебных решений.
- Это у Вас, максимум нужно с прошением- челобитной к Х.у.й.л.у :shock:
В Украине только с оружием в руках можно восстанавливать Закон.
И то, вой сразу поднимается про антисемитизъмь
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в П'ят 08 лют, 2019 13:53, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 13:03

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

Поздравляю ВСЕХ.
Украина и её население потерпело очередную порцию "пакращання".
В виде "монетизации субсидий"
Объясняю:
1. Прожитковий мінімум за усіма "Соціальними нормами" - "монетизирован"!
2. Официально этим шагом исключены из прожиточного минимума возможности проживания в Украине официальных работников.
3. Благодаря системе в среднем на проживание в соответствии "Социальных норм" - на круглогодичный факт требовало 2 тысячи грн, это при сегодняшнем уровне цен, и куса грн.
4. Тех, кто работает за рубежом это не коснётся, но 11 критических категорий - явились практически донорами по 2 тысячи грн в месяц из.... - прожиточного минимума.
5. На мой взгляд это круче, чем увеличение пенсионного возраста реформой 2015года.
6. Остались в "теме" только небожители, со своими холуями и выкидышами.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 13:49

А пока "кролики" молчат, или пасуться на "польской травке" - форсируется новая тема:
«Автомобильные дороги Украины» собираются приватизировать
Автоцентр
https://hvylya.net/news/digest/avtomobi ... rovat.html

Государственную компанию «Автомобильные дороги Украины» готовят к приватизации.

Украинский рынок эксплуатации и содержания дорог продолжает развиваться. Сегодня уже 11 областей привлекают в качестве подрядчиков частные компании, а в 2019 году к ним присоединилась и Киевская область, сообщает Автоцентр.

Следующий шаг – приватизация ГАК «Автомобильные дороги Украины».

Для реструктуризации задолженностей ГАК в ближайшее время при поддержке Мирового банка будут привлечены международные специалисты.

Об этом сообщил на недавней пресс-конференции глава «Укравтодор» Славомир Новак.

На баланс служб автомобильных дорог также передадут и базы для их содержания – сегодня они находятся на балансе ГАК «Автомобильные дороги».

В результате частным, победившим в тендере, будут передаваться не только дороги, но и вся техническая база для выполнения контракта.

Я так понимаю опасаются нового "Майдана" или прихода Савченко?
Форсируют события и степень пакращань. :mrgreen:
Воровать, так по взрослому! И ВСЁ под чистую.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 18:51

  19yuriy91 написав:
  Kudrjavuy написав:
  Kudrjavuy написав:https://belsat.eu/ru/films/donbass/?fbc ... krfJ903Rpc
Сергей Лозница - фильм "Донбасс"

Я так понимаю, что заявленный месяц - февраль доступного просмотра сегодня канул в лету. :shock:
Причина "выборы в Украине".
- Так же само "бросаются дерьмом" "артисты"- за деньгу не малую. Оригинал фрагмента к фильму : https://www.youtube.com/watch?v=kxC8QBDkUFc
- Да бы не "дразнить гусей".
Очень жаль - фильм качественный, хоть и без лишних подробностей.
Кто не успел посмотреть - краткое содержание
https://www.uezd.com.ua/donbas-pochynai ... u-dostupi/

вот, в хорошем качестве
https://filmix.co/dramy/131296-donbass-2018.html

Увы, накрыли и там.
Вероятно из-за эпизода третьего, в который сейчас превратили всю Украину и последнего(к выборам).
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 20:17

, у кого всё в порядке:
http://patrioty.org.ua/ecomomic/nahliad ... 66201.html
...............................
Согласно приложению к письму, набсовет предлагает установить ежемесячный должностной оклад главы правления "Нафтогаза" в размере 2,08 млн грн.

Предложения набсовета также предусматривают, что размер квартальной премии главы НАК, а также премий за особенные достижения и реализацию целей в долгосрочных проектах будет устанавливать сам наблюдательный совет, а годовая премия за достижение поставленных перед руководителем целей может составить до 100% годового оклада.

При этом остается в силе принятое в июле 2018 года решение набсовета о выплате премий руководству "Нафтогаза" по итогам победы над "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже в части выплаты второй части премии.

Одноразовые выплаты главе НАК предусматривают помощь на оздоровление в размере 60% оклада один раз в год, а также помощь в случае досрочного прекращения контракта в связи с болезнью.

При увольнении по инициативе управляющего органа компании руководитель НАК получит выходное пособие в размере 12 среднемесячных зарплат и другие выплаты, предусмотренные законодательством.

Также предложено обеспечить за счет компании представительские расходы главы, медицинское страхование, страхование жизни и ответственности, а также предоставление охраны, служебного автомобиля и мобильной связи.

Контракт с главой НАК Андреем Кобалевым истекает 22 марта 2019 года.

На такие цифры должен ориентироваться каждый?!!!
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 20:34

Тема имени Кудрявого по обсыранию Украины.
BIGor
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