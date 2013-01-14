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Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4213421442154216
Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 21:36

  Kudrjavuy написав:По ту сторону оккупант, а по эту сами не в состоянии Жить как Люди.
- ? Кому это выгодно?

Родина - Украина у нас одна!
Здесь ещё существует возможность что то изменить к лучшему.
Вот и маемо, що маемо.

Лично с вами никакого изменения к лучшему не будет.
Вы де*** в полном медицинском смысле.
В привычной обстановке де*** относительно адекватны и самостоятельны[2]. Они могут жить самостоятельно, но чаще всего требуется руководство и поддержка[8].

де*** способны попадать под влияние других людей, так как обладают повышенной внушаемостью[9]. Из-за данной особенности они могут быть использованы как орудие в преступных целях[11]. Они также зачастую легко перенимают чужие взгляды и впоследствии стойко их придерживаются, при этом наблюдается недостаток в собственных суждениях[8]. Им свойственно запоминание различных правил и выражений, которые шаблонно употребляются[8]. Некоторые склонны даже поучать других людей и зачастую рассуждают о том, чего сами не понимают (так называемые «салонные де***»)[10]. Также у них недостаточно развита способность к подавлению влечений и самообладанию[9]. В целом их волевые и эмоциональные качества развиты лучше, чем у имбецилов[9]. Часто встречается усиление примитивных влечений, в частности полового влечения, сопровождающееся распущенным поведением[8].
Цена на газ/бензин снизилась. Количество авто на дорогах не уменьшилось
pesikot
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