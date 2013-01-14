По ту сторону оккупант, а по эту сами не в состоянии Жить как Люди.- ? Кому это выгодно?Родина - Украина у нас одна!Здесь ещё существует возможность что то изменить к лучшему.Вот и маемо, що маемо.

В привычной обстановке де*** относительно адекватны и самостоятельны[2]. Они могут жить самостоятельно, но чаще всего требуется руководство и поддержка[8].



де*** способны попадать под влияние других людей, так как обладают повышенной внушаемостью[9]. Из-за данной особенности они могут быть использованы как орудие в преступных целях[11]. Они также зачастую легко перенимают чужие взгляды и впоследствии стойко их придерживаются, при этом наблюдается недостаток в собственных суждениях[8]. Им свойственно запоминание различных правил и выражений, которые шаблонно употребляются[8]. Некоторые склонны даже поучать других людей и зачастую рассуждают о том, чего сами не понимают (так называемые «салонные де***»)[10]. Также у них недостаточно развита способность к подавлению влечений и самообладанию[9]. В целом их волевые и эмоциональные качества развиты лучше, чем у имбецилов[9]. Часто встречается усиление примитивных влечений, в частности полового влечения, сопровождающееся распущенным поведением[8].

