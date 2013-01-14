9 февраля 2019, 11:30Украинцам раскрыли самую гнусную ложь о Донбассе: «ранит в самое сердце»Волонтер рассказала о лицемерии некоторых украинцевМногие в Украине говорят о том, что бойцов на Донбасс, а также волонтеров «никто не посылал», что помощь в войне – «дело абсолютно добровольное»:«Наши воины возвращаются с Донбасса с потерянным здоровьем и сильнейшей психической травмой и на «гражданке» вместо спасибо слышат: «А мы вас туда не посылали…».Об этом в своем блоге пишет украинский блогер, волонтер Наталья Юсупова:«Такие фразы ранят в самое сердце, потому что это самая настоящая наглая ложь, ведь именно мы все наших парней туда на войну и посылали. Это ведь народ выбирает президента и парламент, избиратели Украины выбирает политиков, которые потом отдают приказы. Именно мы, все годы так называемой независимости страны, выбирали тех, кто управляет нашим государством. На самом деле, наш путь независимости начали добровольцы Небесной Сотни, и вот уже пятый год, наши воины отдают жизни за реальную независимость».Она добавила: