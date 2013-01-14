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Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4213421442154216
Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 21:36

  Kudrjavuy написав:По ту сторону оккупант, а по эту сами не в состоянии Жить как Люди.
- ? Кому это выгодно?

Родина - Украина у нас одна!
Здесь ещё существует возможность что то изменить к лучшему.
Вот и маемо, що маемо.

Лично с вами никакого изменения к лучшему не будет.
Вы де*** в полном медицинском смысле.
В привычной обстановке де*** относительно адекватны и самостоятельны[2]. Они могут жить самостоятельно, но чаще всего требуется руководство и поддержка[8].

де*** способны попадать под влияние других людей, так как обладают повышенной внушаемостью[9]. Из-за данной особенности они могут быть использованы как орудие в преступных целях[11]. Они также зачастую легко перенимают чужие взгляды и впоследствии стойко их придерживаются, при этом наблюдается недостаток в собственных суждениях[8]. Им свойственно запоминание различных правил и выражений, которые шаблонно употребляются[8]. Некоторые склонны даже поучать других людей и зачастую рассуждают о том, чего сами не понимают (так называемые «салонные де***»)[10]. Также у них недостаточно развита способность к подавлению влечений и самообладанию[9]. В целом их волевые и эмоциональные качества развиты лучше, чем у имбецилов[9]. Часто встречается усиление примитивных влечений, в частности полового влечения, сопровождающееся распущенным поведением[8].
Цена на газ/бензин снизилась. Количество авто на дорогах не уменьшилось
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 09 лют, 2019 13:25

Мы возвращаемся к пониманию "Где мы живём?"
Или дословно: вернулись к тому, с чего начали.

Украинцам раскрыли ложь о Донбассе
9 февраля 2019, 11:30
https://politeka.net/news/society/90546 ... oe-serdce/
Украинцам раскрыли самую гнусную ложь о Донбассе: «ранит в самое сердце»
Волонтер рассказала о лицемерии некоторых украинцев

Многие в Украине говорят о том, что бойцов на Донбасс, а также волонтеров «никто не посылал», что помощь в войне – «дело абсолютно добровольное»:

«Наши воины возвращаются с Донбасса с потерянным здоровьем и сильнейшей психической травмой и на «гражданке» вместо спасибо слышат: «А мы вас туда не посылали…».

Об этом в своем блоге пишет украинский блогер, волонтер Наталья Юсупова:

«Такие фразы ранят в самое сердце, потому что это самая настоящая наглая ложь, ведь именно мы все наших парней туда на войну и посылали. Это ведь народ выбирает президента и парламент, избиратели Украины выбирает политиков, которые потом отдают приказы. Именно мы, все годы так называемой независимости страны, выбирали тех, кто управляет нашим государством. На самом деле, наш путь независимости начали добровольцы Небесной Сотни, и вот уже пятый год, наши воины отдают жизни за реальную независимость».

Она добавила:

«Как только кому-то приходит в голову сказать эту гнусную и мерзкую по своей сути фразу, нужно вспомнить, что в каждом из нас лежит вина в том, что сейчас происходит. Общество должно контролировать чиновников и политиков, выражая свое недовольство или одобрение не в соцсетях. Конечно же, речь не о революции, этот путь уже пройден, люди погибают, а « Куля в лоб» цинично продолжают дерибан страны. Мы все годы закрывали глаза на происходящее, все разворовали, в начале войны все увидели, что армии нет, одни ржавые корыта и автоматы прошлого века, а народ снова собирается голосовать за «попередников».

"Революция достоинства", говорите? :oops:
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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