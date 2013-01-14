Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Kudrjavuy написав:Я так понимаю, что заявленный месяц - февраль доступного просмотра сегодня канул в лету. Причина "выборы в Украине". - Так же само "бросаются дерьмом" "артисты"- за деньгу не малую. Оригинал фрагмента к фильму : https://www.youtube.com/watch?v=kxC8QBDkUFc - Да бы не "дразнить гусей". Очень жаль - фильм качественный, хоть и без лишних подробностей. Кто не успел посмотреть - краткое содержание https://www.uezd.com.ua/donbas-pochynaiet-sia-z-nizhyna-fil-m-u-vil-nomu-dostupi/
Увы, накрыли и там. Вероятно из-за эпизода третьего, в который сейчас превратили всю Украину и последнего(к выборам).
Накрыли и "Уездные Новости" - город Нежин. Сложно с Вами общаться. Людской речью не понимаете, ссылками на безкомпромисные факты - подтираются. Я так понимаю - ..... Как уже указывал ранее::: Законы Украины со ссылками в доступе выставленные на сайте "почили в бозе"... ---- И Чей гешефт??? Или Вы думаете "население" не в теме?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy написав:Накрыли и "Уездные Новости" - город Нежин.
Событие произошло в 2012 году. А не сейчас и не в 2014 году.
Kudrjavuy написав:Сложно с Вами общаться. Людской речью не понимаете, ссылками на безкомпромисные факты - подтираются.
Это какие факты, чтобы якобы воевавший не захотел получать УБД ? Или тот факт, что хитрожопым отключили отопление, а они захотели на электричество получить субсидию ? А им суд объяснил порядок назначение субсидии в таком случае. И что нужно справка о состоянии отопительных сетей. Но лично вы утверждали, что всем по Украине для получения субсидии необходимо предоставлять справку о состоянии отопительных сетей.
И немного о "волонтёрах"
Наталья Ветвицкая – друг семьи Тимошенко, а с дочерью экс-премьера Женей дружит достаточно близко. Бывший муж Натальи – экс-председатель правления корпорации ЕЭСУ («Единые энергетические системы Украины») Дмитрий Ветвицкий – является крестным отцом Евгении Тимошенко. А Юлия Владимировна со своим мужем Александром уже крестили общего сына Ветвицких Сашу. Ветвицкие расстались около семи лет назад.
Это та самая Наталья Юсупова. Бывшая звезда телешоу "Богатые тоже плачут", какое-то время сотрудничала с Алёной Березовской. Активная участница светских тусовок. Кудрявый, сколько вас учить уже можно, что надо проверять информацию
Цена на газ/бензин снизилась. Количество авто на дорогах не уменьшилось