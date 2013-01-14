Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Kudrjavuy написав:Я так понимаю, что заявленный месяц - февраль доступного просмотра сегодня канул в лету. Причина "выборы в Украине". - Так же само "бросаются дерьмом" "артисты"- за деньгу не малую. Оригинал фрагмента к фильму : https://www.youtube.com/watch?v=kxC8QBDkUFc - Да бы не "дразнить гусей". Очень жаль - фильм качественный, хоть и без лишних подробностей. Кто не успел посмотреть - краткое содержание https://www.uezd.com.ua/donbas-pochynaiet-sia-z-nizhyna-fil-m-u-vil-nomu-dostupi/
Увы, накрыли и там. Вероятно из-за эпизода третьего, в который сейчас превратили всю Украину и последнего(к выборам).
Накрыли и "Уездные Новости" - город Нежин. Сложно с Вами общаться. Людской речью не понимаете, ссылками на безкомпромисные факты - подтираются. Я так понимаю - ..... Как уже указывал ранее::: Законы Украины со ссылками в доступе выставленные на сайте "почили в бозе"... ---- И Чей гешефт??? Или Вы думаете "население" не в теме?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy написав:Накрыли и "Уездные Новости" - город Нежин.
Событие произошло в 2012 году. А не сейчас и не в 2014 году.
Kudrjavuy написав:Сложно с Вами общаться. Людской речью не понимаете, ссылками на безкомпромисные факты - подтираются.
Это какие факты, чтобы якобы воевавший не захотел получать УБД ? Или тот факт, что хитрожопым отключили отопление, а они захотели на электричество получить субсидию ? А им суд объяснил порядок назначение субсидии в таком случае. И что нужно справка о состоянии отопительных сетей. Но лично вы утверждали, что всем по Украине для получения субсидии необходимо предоставлять справку о состоянии отопительных сетей.
И немного о "волонтёрах"
Наталья Ветвицкая – друг семьи Тимошенко, а с дочерью экс-премьера Женей дружит достаточно близко. Бывший муж Натальи – экс-председатель правления корпорации ЕЭСУ («Единые энергетические системы Украины») Дмитрий Ветвицкий – является крестным отцом Евгении Тимошенко. А Юлия Владимировна со своим мужем Александром уже крестили общего сына Ветвицких Сашу. Ветвицкие расстались около семи лет назад.
Это та самая Наталья Юсупова. Бывшая звезда телешоу "Богатые тоже плачут", какое-то время сотрудничала с Алёной Березовской. Активная участница светских тусовок. Кудрявый, сколько вас учить уже можно, что надо проверять информацию
Цена на газ/бензин снизилась. Количество авто на дорогах не уменьшилось
Модером удалено. Объясню с другой стороны: "Монетизация субсидий" - Это официальный вывод из "прожиточного минимума", что безоговорочно гарантировалось Государством. "Права" на жизнь в Украине. Т.Е. прожиточного минимума в границах социальных норм по фактическим ценам. коммунальных услуг. Сегодня при подсчёте на пальцах, в границах "Социальных норм" - это около 2х тысяч грн в месяц в течении круглого года. Без учёта инфляции, повышения цен, и пр. факторов.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
pesikot написав:Лично с вами никакого изменения к лучшему не будет. Вы де*** в полном медицинском смысле.
В привычной обстановке де*** относительно адекватны и самостоятельны[2]. Они могут жить самостоятельно, но чаще всего требуется руководство и поддержка[8].
де*** способны попадать под влияние других людей, так как обладают повышенной внушаемостью[9]. Из-за данной особенности они могут быть использованы как орудие в преступных целях[11]. Они также зачастую легко перенимают чужие взгляды и впоследствии стойко их придерживаются, при этом наблюдается недостаток в собственных суждениях[8]. Им свойственно запоминание различных правил и выражений, которые шаблонно употребляются[8]. Некоторые склонны даже поучать других людей и зачастую рассуждают о том, чего сами не понимают (так называемые «салонные де***»)[10]. Также у них недостаточно развита способность к подавлению влечений и самообладанию[9]. В целом их волевые и эмоциональные качества развиты лучше, чем у имбецилов[9]. Часто встречается усиление примитивных влечений, в частности полового влечения, сопровождающееся распущенным поведением[8].
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy написав:Накрыли и "Уездные Новости" - город Нежин.
Событие произошло в 2012 году. А не сейчас и не в 2014 году.
Kudrjavuy написав:Сложно с Вами общаться. Людской речью не понимаете, ссылками на безкомпромисные факты - подтираются.
Это какие факты, чтобы якобы воевавший не захотел получать УБД ? Или тот факт, что хитрожопым отключили отопление, а они захотели на электричество получить субсидию ? А им суд объяснил порядок назначение субсидии в таком случае. И что нужно справка о состоянии отопительных сетей. Но лично вы утверждали, что всем по Украине для получения субсидии необходимо предоставлять справку о состоянии отопительных сетей.
И немного о "волонтёрах"
Наталья Ветвицкая – друг семьи Тимошенко, а с дочерью экс-премьера Женей дружит достаточно близко. Бывший муж Натальи – экс-председатель правления корпорации ЕЭСУ («Единые энергетические системы Украины») Дмитрий Ветвицкий – является крестным отцом Евгении Тимошенко. А Юлия Владимировна со своим мужем Александром уже крестили общего сына Ветвицких Сашу. Ветвицкие расстались около семи лет назад.
Это та самая Наталья Юсупова. Бывшая звезда телешоу "Богатые тоже плачут", какое-то время сотрудничала с Алёной Березовской. Активная участница светских тусовок. Кудрявый, сколько вас учить уже можно, что надо проверять информацию
По "Волонтёрах" с истинной ситуацией - я знаком не по наслышке. Как Вам уже толковано используйте к пониманию первый и последний сюжет из фильма "Донбасс". Удобно использовать публичность, пока "друг-дружку дерьмом обливают", ибо как раз между собой в темниках они всё делили. Этот момент необходимо видеть ВСЕМ и делать выводы.
О "Субсидии": Вам говорилось о положении НКРЕКП №220, где применяют "трактовку" по Закону предварительно отменённому. №498 - это узаконенный факт по причине отсутствия каких либо иных возможностей. И регламентируется договором с поставщиком в установленных границах. "Справка о состоянии внутридомовых и внешних сетей" - в данном случае прилагается к электричеству. И было "слабано", под третью структуру - которую с 1 февраля навязали всей Украине! Цель - конкретная, не работа по сетям, а любой каприз(в частности справка), но за ваши реальные деньги.
И вообще не берите дурного в голову, если физически, не в состоянии чего-то понимать из обыденности Украинской жизни. - В грубый игнор!
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Что слышно из Херсонщины? (Как живём с оккупированным тем же РФ Крымом )
Інформацію про бранця Кремля Олександра Шумкова замовчують https://khersonline.net/novosti/politik ... huyut.html Про це інформував громадськість під час засідання Громадської ради при Херсонській ОДА дідусь Олександра пан Микола. З вересня 2017 року Олександр перебуває у Брянському СІЗо, куди він потрапив після зухвалого викрадення. Затримали його працівники ФСБ іще 8 вересня о 15 годині дня за підозрою в "скоєнні злочину” за ч.2 ст. 282 КК РФ – участь в екстремістських організаціях. Дідусь Олександра розповів громадськості, що його онука у непритомному стані перевезли через КПВВ до Криму, а звідти – вже до Брянська. "Я розумію, чому пропустили прикордонники з того боку, — каже пан Микола. — Але де були очі наших? Як це, непритомну людину вивезти?”
Із тих пір мати Олександра разом із його тітонькою Людмилою регулярно відвідують засідання так званого "суду” у Брянську. Родичі Олександра повідомляють, що українська сторона якось дивно поводить себе в інформаційному полі стосовно Шумкова. "Ми чуємо одні й ті самі кілька прізвищ політв’язнів, але Шумкова серед них майже нечутно, — ділиться дідусь Олександра. — Ми змушені постійно нагадувати владі, що є іще Саша — і його також необхідно визволити. Мало того, що його зрадили свої ж, так тепер і держава регулярно "забуває”. ... .
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy написав:О "Субсидии": Вам говорилось о положении НКРЕКП №220, где применяют "трактовку" по Закону предварительно отменённому. №498 - это узаконенный факт по причине отсутствия каких либо иных возможностей. И регламентируется договором с поставщиком в установленных границах. "Справка о состоянии внутридомовых и внешних сетей" - в данном случае прилагается к электричеству. И было "слабано", под третью структуру - которую с 1 февраля навязали всей Украине! Цель - конкретная, не работа по сетям, а любой каприз(в частности справка), но за ваши реальные деньги.
И вообще не берите дурного в голову, если физически, не в состоянии чего-то понимать из обыденности Украинской жизни. - В грубый игнор!
Я вам приводил несколько НКРЕКП №220 за несколько лет, где ничего подобного не говорится. Вы приводите решения суда 2016 года, а теперь натягиваете на февраль 2019 года. У вас опять смешались события, люди и даты. Вы ничего не смыслите даже в том, что пишите сами. PS. завязывайте с наркотой
Цена на газ/бензин снизилась. Количество авто на дорогах не уменьшилось