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Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4213421442154216
Повідомлення Додано: Суб 09 лют, 2019 22:06

  Kudrjavuy написав:
  19yuriy91 написав:
  Kudrjavuy написав:Я так понимаю, что заявленный месяц - февраль доступного просмотра сегодня канул в лету. :shock:
Причина "выборы в Украине".
- Так же само "бросаются дерьмом" "артисты"- за деньгу не малую. Оригинал фрагмента к фильму : https://www.youtube.com/watch?v=kxC8QBDkUFc
- Да бы не "дразнить гусей".
Очень жаль - фильм качественный, хоть и без лишних подробностей.
Кто не успел посмотреть - краткое содержание
https://www.uezd.com.ua/donbas-pochynaiet-sia-z-nizhyna-fil-m-u-vil-nomu-dostupi/

вот, в хорошем качестве
https://filmix.co/dramy/131296-donbass-2018.html

Увы, накрыли и там.
Вероятно из-за эпизода третьего, в который сейчас превратили всю Украину и последнего(к выборам).

:roll:
Накрыли и "Уездные Новости" 8) - город Нежин.
Сложно с Вами общаться.
Людской речью не понимаете, ссылками на безкомпромисные факты - подтираются.
Я так понимаю - ..... :mrgreen:
Как уже указывал ранее::: Законы Украины со ссылками в доступе выставленные на сайте "почили в бозе"...
---- И Чей гешефт???
Или Вы думаете "население" не в теме?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 09:03

  Kudrjavuy написав:Накрыли и "Уездные Новости" 8) - город Нежин.

Событие произошло в 2012 году. А не сейчас и не в 2014 году.
  Kudrjavuy написав:Сложно с Вами общаться.
Людской речью не понимаете, ссылками на безкомпромисные факты - подтираются.

Это какие факты, чтобы якобы воевавший не захотел получать УБД ?
Или тот факт, что хитрожопым отключили отопление, а они захотели на электричество получить субсидию ? А им суд объяснил порядок назначение субсидии в таком случае. И что нужно справка о состоянии отопительных сетей.
Но лично вы утверждали, что всем по Украине для получения субсидии необходимо предоставлять справку о состоянии отопительных сетей.

И немного о "волонтёрах"
Наталья Ветвицкая – друг семьи Тимошенко, а с дочерью экс-премьера Женей дружит достаточно близко. Бывший муж Натальи – экс-председатель правления корпорации ЕЭСУ («Единые энергетические системы Украины») Дмитрий Ветвицкий – является крестным отцом Евгении Тимошенко. А Юлия Владимировна со своим мужем Александром уже крестили общего сына Ветвицких Сашу. Ветвицкие расстались около семи лет назад.

Это та самая Наталья Юсупова.
Бывшая звезда телешоу "Богатые тоже плачут", какое-то время сотрудничала с Алёной Березовской. Активная участница светских тусовок.
Кудрявый, сколько вас учить уже можно, что надо проверять информацию
Цена на газ/бензин снизилась. Количество авто на дорогах не уменьшилось
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 10:43

Модером удалено.
Объясню с другой стороны:
"Монетизация субсидий" - Это официальный вывод из "прожиточного минимума", что безоговорочно гарантировалось Государством.
"Права" на жизнь в Украине.
Т.Е. прожиточного минимума в границах социальных норм по фактическим ценам. коммунальных услуг.
Сегодня при подсчёте на пальцах, в границах "Социальных норм" - это около 2х тысяч грн в месяц в течении круглого года. Без учёта инфляции, повышения цен, и пр. факторов.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 10:56

  pesikot написав:Лично с вами никакого изменения к лучшему не будет.
Вы де*** в полном медицинском смысле.
В привычной обстановке де*** относительно адекватны и самостоятельны[2]. Они могут жить самостоятельно, но чаще всего требуется руководство и поддержка[8].

де*** способны попадать под влияние других людей, так как обладают повышенной внушаемостью[9]. Из-за данной особенности они могут быть использованы как орудие в преступных целях[11]. Они также зачастую легко перенимают чужие взгляды и впоследствии стойко их придерживаются, при этом наблюдается недостаток в собственных суждениях[8]. Им свойственно запоминание различных правил и выражений, которые шаблонно употребляются[8]. Некоторые склонны даже поучать других людей и зачастую рассуждают о том, чего сами не понимают (так называемые «салонные де***»)[10]. Также у них недостаточно развита способность к подавлению влечений и самообладанию[9]. В целом их волевые и эмоциональные качества развиты лучше, чем у имбецилов[9]. Часто встречается усиление примитивных влечений, в частности полового влечения, сопровождающееся распущенным поведением[8].

:shock:
Если судить по не удалённому это в большей степени выглядит так:
https://youtu.be/_O3xvbKT2tg?t=2242
Смотреть не более двух минут. :D
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 12:06

  pesikot написав:
  Kudrjavuy написав:Накрыли и "Уездные Новости" 8) - город Нежин.

Событие произошло в 2012 году. А не сейчас и не в 2014 году.
  Kudrjavuy написав:Сложно с Вами общаться.
Людской речью не понимаете, ссылками на безкомпромисные факты - подтираются.

Это какие факты, чтобы якобы воевавший не захотел получать УБД ?
Или тот факт, что хитрожопым отключили отопление, а они захотели на электричество получить субсидию ? А им суд объяснил порядок назначение субсидии в таком случае. И что нужно справка о состоянии отопительных сетей.
Но лично вы утверждали, что всем по Украине для получения субсидии необходимо предоставлять справку о состоянии отопительных сетей.

И немного о "волонтёрах"
Наталья Ветвицкая – друг семьи Тимошенко, а с дочерью экс-премьера Женей дружит достаточно близко. Бывший муж Натальи – экс-председатель правления корпорации ЕЭСУ («Единые энергетические системы Украины») Дмитрий Ветвицкий – является крестным отцом Евгении Тимошенко. А Юлия Владимировна со своим мужем Александром уже крестили общего сына Ветвицких Сашу. Ветвицкие расстались около семи лет назад.

Это та самая Наталья Юсупова.
Бывшая звезда телешоу "Богатые тоже плачут", какое-то время сотрудничала с Алёной Березовской. Активная участница светских тусовок.
Кудрявый, сколько вас учить уже можно, что надо проверять информацию

Не смотря на указанный Вам второй эпизод из фильма "Донбасс" Вы не сделали вывод, Вам вторят:
https://gordonua.com/news/politics/eto- ... 27659.html

По "Волонтёрах" с истинной ситуацией - я знаком не по наслышке.
Как Вам уже толковано используйте к пониманию первый и последний сюжет из фильма "Донбасс". Удобно использовать публичность, пока "друг-дружку дерьмом обливают", ибо как раз между собой в темниках они всё делили. Этот момент необходимо видеть ВСЕМ и делать выводы.

О "Субсидии": Вам говорилось о положении НКРЕКП №220, где применяют "трактовку" по Закону предварительно отменённому. №498 - это узаконенный факт по причине отсутствия каких либо иных возможностей. И регламентируется договором с поставщиком в установленных границах. "Справка о состоянии внутридомовых и внешних сетей" - в данном случае прилагается к электричеству. И было "слабано", под третью структуру - которую с 1 февраля навязали всей Украине! Цель - конкретная, не работа по сетям, а любой каприз(в частности справка), но за ваши реальные деньги.

И вообще не берите дурного в голову, если физически, не в состоянии чего-то понимать из обыденности Украинской жизни. :D
- В грубый игнор!
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 12:30

Что слышно из Херсонщины? (Как живём с оккупированным тем же РФ Крымом )
Інформацію про бранця Кремля Олександра Шумкова замовчують
https://khersonline.net/novosti/politik ... huyut.html
Про це інформував громадськість під час засідання Громадської ради при Херсонській ОДА дідусь Олександра пан Микола.
З вересня 2017 року Олександр перебуває у Брянському СІЗо, куди він потрапив після зухвалого викрадення. Затримали його працівники ФСБ іще 8 вересня о 15 годині дня за підозрою в "скоєнні злочину” за ч.2 ст. 282 КК РФ – участь в екстремістських організаціях. Дідусь Олександра розповів громадськості, що його онука у непритомному стані перевезли через КПВВ до Криму, а звідти – вже до Брянська. "Я розумію, чому пропустили прикордонники з того боку, — каже пан Микола. — Але де були очі наших? Як це, непритомну людину вивезти?”

Із тих пір мати Олександра разом із його тітонькою Людмилою регулярно відвідують засідання так званого "суду” у Брянську. Родичі Олександра повідомляють, що українська сторона якось дивно поводить себе в інформаційному полі стосовно Шумкова. "Ми чуємо одні й ті самі кілька прізвищ політв’язнів, але Шумкова серед них майже нечутно, — ділиться дідусь Олександра. — Ми змушені постійно нагадувати владі, що є іще Саша — і його також необхідно визволити. Мало того, що його зрадили свої ж, так тепер і держава регулярно "забуває”.
... .
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 12:31

  Kudrjavuy написав:О "Субсидии": Вам говорилось о положении НКРЕКП №220, где применяют "трактовку" по Закону предварительно отменённому. №498 - это узаконенный факт по причине отсутствия каких либо иных возможностей. И регламентируется договором с поставщиком в установленных границах. "Справка о состоянии внутридомовых и внешних сетей" - в данном случае прилагается к электричеству. И было "слабано", под третью структуру - которую с 1 февраля навязали всей Украине! Цель - конкретная, не работа по сетям, а любой каприз(в частности справка), но за ваши реальные деньги.

И вообще не берите дурного в голову, если физически, не в состоянии чего-то понимать из обыденности Украинской жизни. :D
- В грубый игнор!

Я вам приводил несколько НКРЕКП №220 за несколько лет, где ничего подобного не говорится.
Вы приводите решения суда 2016 года, а теперь натягиваете на февраль 2019 года.
У вас опять смешались события, люди и даты.
Вы ничего не смыслите даже в том, что пишите сами.
PS. завязывайте с наркотой
Цена на газ/бензин снизилась. Количество авто на дорогах не уменьшилось
pesikot
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