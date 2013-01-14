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Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4213421442154216
Повідомлення Додано: Суб 09 лют, 2019 22:06

  Kudrjavuy написав:
  19yuriy91 написав:
  Kudrjavuy написав:Я так понимаю, что заявленный месяц - февраль доступного просмотра сегодня канул в лету. :shock:
Причина "выборы в Украине".
- Так же само "бросаются дерьмом" "артисты"- за деньгу не малую. Оригинал фрагмента к фильму : https://www.youtube.com/watch?v=kxC8QBDkUFc
- Да бы не "дразнить гусей".
Очень жаль - фильм качественный, хоть и без лишних подробностей.
Кто не успел посмотреть - краткое содержание
https://www.uezd.com.ua/donbas-pochynaiet-sia-z-nizhyna-fil-m-u-vil-nomu-dostupi/

вот, в хорошем качестве
https://filmix.co/dramy/131296-donbass-2018.html

Увы, накрыли и там.
Вероятно из-за эпизода третьего, в который сейчас превратили всю Украину и последнего(к выборам).

:roll:
Накрыли и "Уездные Новости" 8) - город Нежин.
Сложно с Вами общаться.
Людской речью не понимаете, ссылками на безкомпромисные факты - подтираются.
Я так понимаю - ..... :mrgreen:
Как уже указывал ранее::: Законы Украины со ссылками в доступе выставленные на сайте "почили в бозе"...
---- И Чей гешефт???
Или Вы думаете "население" не в теме?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 09:03

  Kudrjavuy написав:Накрыли и "Уездные Новости" 8) - город Нежин.

Событие произошло в 2012 году. А не сейчас и не в 2014 году.
  Kudrjavuy написав:Сложно с Вами общаться.
Людской речью не понимаете, ссылками на безкомпромисные факты - подтираются.

Это какие факты, чтобы якобы воевавший не захотел получать УБД ?
Или тот факт, что хитрожопым отключили отопление, а они захотели на электричество получить субсидию ? А им суд объяснил порядок назначение субсидии в таком случае. И что нужно справка о состоянии отопительных сетей.
Но лично вы утверждали, что всем по Украине для получения субсидии необходимо предоставлять справку о состоянии отопительных сетей.

И немного о "волонтёрах"
Наталья Ветвицкая – друг семьи Тимошенко, а с дочерью экс-премьера Женей дружит достаточно близко. Бывший муж Натальи – экс-председатель правления корпорации ЕЭСУ («Единые энергетические системы Украины») Дмитрий Ветвицкий – является крестным отцом Евгении Тимошенко. А Юлия Владимировна со своим мужем Александром уже крестили общего сына Ветвицких Сашу. Ветвицкие расстались около семи лет назад.

Это та самая Наталья Юсупова.
Бывшая звезда телешоу "Богатые тоже плачут", какое-то время сотрудничала с Алёной Березовской. Активная участница светских тусовок.
Кудрявый, сколько вас учить уже можно, что надо проверять информацию
Цена на газ/бензин снизилась. Количество авто на дорогах не уменьшилось
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 10:43

Модером удалено.
Объясню с другой стороны:
"Монетизация субсидий" - Это официальный вывод из "прожиточного минимума", что безоговорочно гарантировалось Государством.
"Права" на жизнь в Украине.
Т.Е. прожиточного минимума в границах социальных норм по фактическим ценам. коммунальных услуг.
Сегодня при подсчёте на пальцах, в границах "Социальных норм" - это около 2х тысяч грн в месяц в течении круглого года. Без учёта инфляции, повышения цен, и пр. факторов.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 10:56

  pesikot написав:Лично с вами никакого изменения к лучшему не будет.
Вы де*** в полном медицинском смысле.
В привычной обстановке де*** относительно адекватны и самостоятельны[2]. Они могут жить самостоятельно, но чаще всего требуется руководство и поддержка[8].

де*** способны попадать под влияние других людей, так как обладают повышенной внушаемостью[9]. Из-за данной особенности они могут быть использованы как орудие в преступных целях[11]. Они также зачастую легко перенимают чужие взгляды и впоследствии стойко их придерживаются, при этом наблюдается недостаток в собственных суждениях[8]. Им свойственно запоминание различных правил и выражений, которые шаблонно употребляются[8]. Некоторые склонны даже поучать других людей и зачастую рассуждают о том, чего сами не понимают (так называемые «салонные де***»)[10]. Также у них недостаточно развита способность к подавлению влечений и самообладанию[9]. В целом их волевые и эмоциональные качества развиты лучше, чем у имбецилов[9]. Часто встречается усиление примитивных влечений, в частности полового влечения, сопровождающееся распущенным поведением[8].

:shock:
Если судить по не удалённому это в большей степени выглядит так:
https://youtu.be/_O3xvbKT2tg?t=2242
Смотреть не более двух минут. :D
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 12:30

Что слышно из Херсонщины? (Как живём с оккупированным тем же РФ Крымом )
Інформацію про бранця Кремля Олександра Шумкова замовчують
https://khersonline.net/novosti/politik ... huyut.html
Про це інформував громадськість під час засідання Громадської ради при Херсонській ОДА дідусь Олександра пан Микола.
З вересня 2017 року Олександр перебуває у Брянському СІЗо, куди він потрапив після зухвалого викрадення. Затримали його працівники ФСБ іще 8 вересня о 15 годині дня за підозрою в "скоєнні злочину” за ч.2 ст. 282 КК РФ – участь в екстремістських організаціях. Дідусь Олександра розповів громадськості, що його онука у непритомному стані перевезли через КПВВ до Криму, а звідти – вже до Брянська. "Я розумію, чому пропустили прикордонники з того боку, — каже пан Микола. — Але де були очі наших? Як це, непритомну людину вивезти?”

Із тих пір мати Олександра разом із його тітонькою Людмилою регулярно відвідують засідання так званого "суду” у Брянську. Родичі Олександра повідомляють, що українська сторона якось дивно поводить себе в інформаційному полі стосовно Шумкова. "Ми чуємо одні й ті самі кілька прізвищ політв’язнів, але Шумкова серед них майже нечутно, — ділиться дідусь Олександра. — Ми змушені постійно нагадувати владі, що є іще Саша — і його також необхідно визволити. Мало того, що його зрадили свої ж, так тепер і держава регулярно "забуває”.
... .
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 12:31

  Kudrjavuy написав:О "Субсидии": Вам говорилось о положении НКРЕКП №220, где применяют "трактовку" по Закону предварительно отменённому. №498 - это узаконенный факт по причине отсутствия каких либо иных возможностей. И регламентируется договором с поставщиком в установленных границах. "Справка о состоянии внутридомовых и внешних сетей" - в данном случае прилагается к электричеству. И было "слабано", под третью структуру - которую с 1 февраля навязали всей Украине! Цель - конкретная, не работа по сетям, а любой каприз(в частности справка), но за ваши реальные деньги.

И вообще не берите дурного в голову, если физически, не в состоянии чего-то понимать из обыденности Украинской жизни. :D
- В грубый игнор!

Я вам приводил несколько НКРЕКП №220 за несколько лет, где ничего подобного не говорится.
Вы приводите решения суда 2016 года, а теперь натягиваете на февраль 2019 года.
У вас опять смешались события, люди и даты.
Вы ничего не смыслите даже в том, что пишите сами.
PS. завязывайте с наркотой
Цена на газ/бензин снизилась. Количество авто на дорогах не уменьшилось
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Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 16:51

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

Цена на газ/бензин снизилась. Количество авто на дорогах не уменьшилось
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 17:11

  Kudrjavuy написав:Что слышно из Херсонщины? (Как живём с оккупированным тем же РФ Крымом )

какая прелесть, ФСБ средь бела дня похищает человека с территории Украины и вывозит в Россию.
Подождите, где-то я это уже слышал ... какого-то российского оппозицонера также в 2010 году вывезло ФСБ в Россию из Украины.
Уже из старых реальных историй сдувают пыль и выдают за новые фейковые истории, только меняют имена и место.
Всё в стиле Кудрявого.
Цена на газ/бензин снизилась. Количество авто на дорогах не уменьшилось
pesikot
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