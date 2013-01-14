Додано: Нед 10 лют, 2019 10:43

Модером удалено.

Объясню с другой стороны:

"Монетизация субсидий" - Это официальный вывод из "прожиточного минимума", что безоговорочно гарантировалось Государством.

"Права" на жизнь в Украине.

Т.Е. прожиточного минимума в границах социальных норм по фактическим ценам. коммунальных услуг.

Сегодня при подсчёте на пальцах, в границах "Социальных норм" - это около 2х тысяч грн в месяц в течении круглого года. Без учёта инфляции, повышения цен, и пр. факторов.

Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.