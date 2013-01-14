Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
pesikot написав:Я по фильму я мнение не поменял, смотреть стоит. А после рецензии YKK - тем более
Во первых, я не давал рецензию на фильм. Высказал только свое мнение. Не считаю происходящее комедией, и ничего стоящего в этом фильме не вижу. Если рассматривать его просто как художественный фильм это одно, если как видение того, что тут происходило в 2014 г. то это другое. А смотреть или не смотреть это дело каждого. Наверное Вы правы, пусть зритель смотрит и знает на что тратят его налоги.
По провальному прокату по Украине - это уже один из самых выдающихся фильмов, получить от заинтересованных кинозрителей 70 тысяч долларов при бюджете 2,5 миллиона долларов, это надо суметь. А в целом с учетом проката в других странах - покрыть затраты аж на 5-6 процентов могут только творения от государственного минкульта. Причем творения минкультов России и Украины одинаково провальны для своего населения. Столько восторженных отзывов в прессе, похоже в основном проплаченных тем же минкультом, а народ в кинотеатры на такое на аркане не затащишь. Причем капитализм же, не обвинишь, что кинотеатры не захотели заработать на классном фильме себе в убыток. А добрые человеческие украинские комедии нормально окупаются.
freeze Фильм ближе к фильму советских диссидентов. Слишком "заумный". 13 сюжетов документальных - сложенные в один фильм, просто под хорошим углом высветленные все кадры. И вывод один. "Пока обезбашенный криминал у власти - Украине ничего не светит". viewtopic.php?p=4573198#p4573198
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Сер 13 лют, 2019 14:06, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Это уже официальное свидетельство: - А Враг то где?
Хіти тижня. ''Зруйнувати країну зсередини'': Російський політик проговорився про запасний план війни проти України (відео) середа, 13 лютий 2019, http://patrioty.org.ua/politic/khity-ty ... 65332.html Костянтин Затулін фактично визнав: Росія дійсно має в Україні п'яту колону, що займається дестабілізацією обстановки в країні.
Депутат нелегітимної Держдуми Росії Костянтин Затулін заявив, що не менш ефективним, ніж війна, в Україні був би вплив на "російських співвітчизників" і робота з проросійськими політичними силами. Це свідчить про те, що країна-агресор не полишає надії зруйнувати Україну зсередини, зазначив у своєму відеоблозі на Youtube журналіст Роман Цимбалюк, передають Патріоти України.
"Я не бачив ніякої перспективи у введенні військ російських в Україну. Я бачив іншу перспективу — необхідність щільніше працювати з політичними силами України, з нашими співвітчизниками в Україні. Спробувати вийти на маси населення України через голову тієї самої української політичної еліти, яка абсолютно зрадницька по відношенню до українсько-російських відносин. Ось цього ми не змогли забезпечити",— сказав Затулін на прес-конференції одного із пропагандистських російських ЗМІ.
- Кто и за чем прикрыл Савченко?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Сегодня общался с "казёнными холопами" Углкопами из ДП "Селидовугля": - Последний раз какую-то копейку(не заработную плату целиком) кидали им в середине декабря.(???) Это казённые шахты - реальное производство и добычь угля. Вопрос на засыпку: Соизмеримы ли расходы на добычь угля - и предвыборный вояж "слуг народных"-? При чём всё это из казённого бюджета. А в это самое время: https://strana.ua/news/185625-podkup-iz ... hchi-.html
У Государства, я так понимаю "проблем не осталось". Или "повалила масть" с "монетизации субсидий", вместо прожиточного минимума соответствующему социальным гарантиям? У кого в руках напёрстки - тот и ворочает!
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.