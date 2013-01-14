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Політика та гроші
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Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4216421742184219>
Повідомлення Додано: Сер 13 лют, 2019 00:41

  YKK написав:
  pesikot написав:Я по фильму я мнение не поменял, смотреть стоит. А после рецензии YKK - тем более

Во первых, я не давал рецензию на фильм. Высказал только свое мнение. Не считаю происходящее комедией, и ничего стоящего в этом фильме не вижу. Если рассматривать его просто как художественный фильм это одно, если как видение того, что тут происходило в 2014 г. то это другое. А смотреть или не смотреть это дело каждого. Наверное Вы правы, пусть зритель смотрит и знает на что тратят его налоги.


По провальному прокату по Украине - это уже один из самых выдающихся фильмов, получить от заинтересованных кинозрителей 70 тысяч долларов при бюджете 2,5 миллиона долларов, это надо суметь. А в целом с учетом проката в других странах - покрыть затраты аж на 5-6 процентов могут только творения от государственного минкульта. Причем творения минкультов России и Украины одинаково провальны для своего населения.
Столько восторженных отзывов в прессе, похоже в основном проплаченных тем же минкультом, а народ в кинотеатры на такое на аркане не затащишь. Причем капитализм же, не обвинишь, что кинотеатры не захотели заработать на классном фильме себе в убыток.
А добрые человеческие украинские комедии нормально окупаются.
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Повідомлення Додано: Сер 13 лют, 2019 13:48

freeze
Фильм ближе к фильму советских диссидентов.
Слишком "заумный".
13 сюжетов документальных - сложенные в один фильм, просто под хорошим углом высветленные все кадры.
И вывод один.
"Пока обезбашенный криминал у власти - Украине ничего не светит".
viewtopic.php?p=4573198#p4573198
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Сер 13 лют, 2019 14:06, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Сер 13 лют, 2019 13:51

Это уже официальное свидетельство:
- А Враг то где?
Хіти тижня. ''Зруйнувати країну зсередини'': Російський політик проговорився про запасний план війни проти України (відео)
середа, 13 лютий 2019,
http://patrioty.org.ua/politic/khity-ty ... 65332.html
Костянтин Затулін фактично визнав: Росія дійсно має в Україні п'яту колону, що займається дестабілізацією обстановки в країні.

Депутат нелегітимної Держдуми Росії Костянтин Затулін заявив, що не менш ефективним, ніж війна, в Україні був би вплив на "російських співвітчизників" і робота з проросійськими політичними силами. Це свідчить про те, що країна-агресор не полишає надії зруйнувати Україну зсередини, зазначив у своєму відеоблозі на Youtube журналіст Роман Цимбалюк, передають Патріоти України.

"Я не бачив ніякої перспективи у введенні військ російських в Україну. Я бачив іншу перспективу — необхідність щільніше працювати з політичними силами України, з нашими співвітчизниками в Україні. Спробувати вийти на маси населення України через голову тієї самої української політичної еліти, яка абсолютно зрадницька по відношенню до українсько-російських відносин. Ось цього ми не змогли забезпечити",— сказав Затулін на прес-конференції одного із пропагандистських російських ЗМІ.

- Кто и за чем прикрыл Савченко?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Сер 13 лют, 2019 16:22

Сегодня общался с "казёнными холопами" :D
Углкопами из ДП "Селидовугля":
- Последний раз какую-то копейку(не заработную плату целиком) кидали им в середине декабря.(???)
Это казённые шахты - реальное производство и добычь угля.
Вопрос на засыпку:
Соизмеримы ли расходы на добычь угля - и предвыборный вояж "слуг народных"-? :oops:
При чём всё это из казённого бюджета.
А в это самое время:
https://strana.ua/news/185625-podkup-iz ... hchi-.html

У Государства, я так понимаю "проблем не осталось". :cry:
Или "повалила масть" с "монетизации субсидий", вместо прожиточного минимума соответствующему социальным гарантиям?
У кого в руках напёрстки - тот и ворочает!
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Сер 13 лют, 2019 19:59

  Kudrjavuy написав:Вопрос на засыпку:
Соизмеримы ли расходы на добычь угля - и предвыборный вояж "слуг народных"-? :oops:
При чём всё это из казённого бюджета.

Вы так открыто пиарите тут всех, кто причастен к Тимошенко, так пусть Тимошенко и поможет своими деньгами СеливУголь
Цена на газ/бензин снизилась. Количество авто на дорогах не уменьшилось
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 13 лют, 2019 20:02

— Наверное, да. Я — ополченец с Донбасса. Из России туда незаконно приехали тридцать тысяч человек в качестве добровольцев. Некоторые брали с собой оружие.

— И убивали людей.

— Да, и убивали людей. Мы все имели к этому отношение. С точки зрения закона нас всех можно посадить.

— А почему вас не преследуют в России как ополченца?

— Потому что Путин в самом начале сходил в храм и поставил свечку за ополченцев Донбасса.

— То есть царь сказал, что сажать не надо?

— Я вам об этом и говорю. Но не только же меня. Россия полна людей, которых не сажают. А потом запросто могут взять и посадить. И это будет по закону.

https://66.ru/news/society/219376/
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Повідомлення Додано: Сер 13 лют, 2019 22:17

  YKK написав:
  pesikot написав:Я по фильму я мнение не поменял, смотреть стоит. А после рецензии YKK - тем более

Во первых, я не давал рецензию на фильм. Высказал только свое мнение.

Так вот я и говорю, после этого вашего поста, тем более, стоит фильм посмотреть.
Своим знакомым рекомендую посмотреть.
Цена на газ/бензин снизилась. Количество авто на дорогах не уменьшилось
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 11:22

  pesikot написав:
  Kudrjavuy написав:Если это не "прикол", то:
Турция, Греция,РФ,... - аплодируют стоя!
Коренное население Украины в а..уе!
Вы опять не читали закон, не читали ссылку, вы вообще "чукча - писатель"

Зачем вообще ссылаться на законопроекты, не ставшие законом? Их тысячи.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
Starikan
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 11:38

  freeze написав:
  YKK написав:
  pesikot написав:Я по фильму я мнение не поменял, смотреть стоит. А после рецензии YKK - тем более

Во первых, я не давал рецензию на фильм. Высказал только свое мнение. Не считаю происходящее комедией, и ничего стоящего в этом фильме не вижу. Если рассматривать его просто как художественный фильм это одно, если как видение того, что тут происходило в 2014 г. то это другое. А смотреть или не смотреть это дело каждого. Наверное Вы правы, пусть зритель смотрит и знает на что тратят его налоги.


По провальному прокату по Украине - это уже один из самых выдающихся фильмов, получить от заинтересованных кинозрителей 70 тысяч долларов при бюджете 2,5 миллиона долларов, это надо суметь. А в целом с учетом проката в других странах - покрыть затраты аж на 5-6 процентов могут только творения от государственного минкульта. Причем творения минкультов России и Украины одинаково провальны для своего населения.
Столько восторженных отзывов в прессе, похоже в основном проплаченных тем же минкультом, а народ в кинотеатры на такое на аркане не затащишь. Причем капитализм же, не обвинишь, что кинотеатры не захотели заработать на классном фильме себе в убыток.
А добрые человеческие украинские комедии нормально окупаются.

Ну, почему, очередная киноподелка от Минкульта РФ Т-34 собрал в прокате 2 млрд. рублей, т.е. его посетили 5,5-6 млн. зрителей.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 11:47

  Starikan написав:
  pesikot написав:
  Kudrjavuy написав:Если это не "прикол", то:
Турция, Греция,РФ,... - аплодируют стоя!
Коренное население Украины в а..уе!
Вы опять не читали закон, не читали ссылку, вы вообще "чукча - писатель"

Зачем вообще ссылаться на законопроекты, не ставшие законом? Их тысячи.

Трагедия в том, что они "под шумок" становятся "законами".
Трагедия в том, что эти "писатели законопроектов" по определению не своим делом занимаются.
И живут в другом мире, что не имеет ничего общего с Украиной.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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