Додано: Сер 13 лют, 2019 20:02

— Наверное, да. Я — ополченец с Донбасса. Из России туда незаконно приехали тридцать тысяч человек в качестве добровольцев. Некоторые брали с собой оружие.— И убивали людей.— Да, и убивали людей. Мы все имели к этому отношение. С точки зрения закона нас всех можно посадить.— А почему вас не преследуют в России как ополченца?— Потому что Путин в самом начале сходил в храм и поставил свечку за ополченцев Донбасса.— То есть царь сказал, что сажать не надо?— Я вам об этом и говорю. Но не только же меня. Россия полна людей, которых не сажают. А потом запросто могут взять и посадить. И это будет по закону.